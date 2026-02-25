Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en el este de Europa

Rusia derriba 69 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas y el mar Negro

Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Archivo - Restos de un dron lanzado por el Ejército de Rusia tras ser interceptado por los sistemas de defensa de Ucrania

Archivo - Restos de un dron lanzado por el Ejército de Rusia tras ser interceptado por los sistemas de defensa de Ucrania / -/Ukrinform/dpa - Archivo

EFE

Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la nodhe del miércoles 69 drones ucranianos sobre nueve regiones de Rusia y el mar Negro, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso. Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques con drones y misiles contra sus infraestructuras críticas, como parte de una táctica de desgaste dirigida a socavar el potencial enemigo.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 69 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en Telegram. Según Defensa, las regiones más afectadas fueron Briansk (24), la anexionada península ucraniana de Crimea (18) y la región de Smolensk (14).

También fueron derribados drones sobre las regiones de Tula, Oriol, Kursk, Kaluga, Bélgorod y la región de Moscú. Sobre el mar Negro fueron aniquilados tres drones, indicó el mando militar ruso.

Durante la pasada noche las autoridades aeronáuticas rusas no informaron del cese de operaciones de aeropuertos, y los gobernadores de las mencionadas regiones tampoco publicaron datos sobre posibles daños en los lugares de los hechos.

