Documentos 23FBebidas energéticasHuelga FerrocarrilsIñigo ErrejónBarcelonaHelada EspañaAyusoYolanda DíazÁrbolesPancarta PiquéBaliza V16Premios Goya 2026
Escándalo global

El profesor Stephen Hawking aparece en una foto entre dos mujeres en bikini en los archivos del caso Epstein

El físico de Cambridge, invitado a una conferencia por el financiero en las Islas Vírgenes de EEUU en el 2006, aparece entre dos mujeres en bikini

Última hora del caso Epstein, en directo: los archivos en Reino Unido y la puesta en libertad de Peter Mandelson

Fotogradía del profesor Steve Hawking con dos mujeres en bikini publicada por el departamento de Justicia de EEUU en relación al caso Epstein.

Fotogradía del profesor Steve Hawking con dos mujeres en bikini publicada por el departamento de Justicia de EEUU en relación al caso Epstein. / Departamento de Justicia de EEUU

Redacción

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Más nombres de relevancia en los comprometedores documentos desclasificados del caso Epstein. El profesor Stephen Hawking aparece sonriendo entre dos mujeres en bikini en una fotoque se encuentra entre el material hecho público por el departamento de Justicia de EEUU, según publica el periódico británico 'Daily Mail'.

El físico teórico de Cambridge y las dos mujeres se muestran sonrientes mientras sostienen cócteles y disfrutan del sol. El rotativo no precisa ni dónde ni cuándo se tomó la imagen, aunque se baraja la posibilidad de que haya sido hecha en la isla Little Saint James de Epstein, en las Islas Vírgenes de EEUU.

Hawking estuvo entre 21 científicos de renombre internacional que asistieron a una conferencia organizada por Epstein en su isla y en la cercana St. Thomas en 2006. También fue acusado previamente de haber “participado en una orgía con menores” en la isla, según la víctima fallecida de Epstein, Virginia Giuffre, de acuerdo con correos electrónicos enviados por el financiero, detalla el rotativo británico.

250 veces mencionado

Epstein negó la acusación y, según documentos judiciales hechos públicos hace dos años, instruyó a su asociada Ghislaine Maxwell para ofrecer dinero a los amigos de Giuffre para si podían ayudar a refutar las afirmaciones contra Hawking.

Hawking, quien murió en marzo de 2018 a los 76 años tras vivir más de 50 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), fue recibido por Epstein en marzo de 2006, cinco meses antes de que el financiero fuera acusado por primera vez de solicitar prostitución.

Su nombre aparece al menos 250 veces en los Archivos de Epstein, según una búsqueda en el conjunto de documentos liberados por el Departamento de Justicia (DoJ). No hay indicio de que la aparición de Hawking en los documentos implique alguna conducta indebida.

TEMAS

