El buque insignia de Open Arms se suma a la Global Sumud Flotilla en su nuevo intento por alcanzar Gaza

La organización humanitaria Open Arms, una de las más presentes en las rutas migratorias en el Mediterráneo, volverá a echarse a la mar el próximo 12 de abril. Pero esta vez no lo hará en una misión de rescate dirigida a los migrantes, sino en una nueva campaña humanitaria rumbo a la Franja de Gaza como parte de un nuevo intento de la Global Sumud Flotilla (GSF) por alcanzar el enclave palestino.

Después de que el pasado 2 de octubre de 2025 las tropas de Israel interceptaran las embarcaciones de la expedición en la que viajaban la activista climática Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y otras personalidades de hasta 44 países diferentes, la Global Sumud Flotilla emprende una misión para la que contará con el 'Open Arms', el buque insignia de la ONG con la que comparte nombre y que buscará "contribuir a la respuesta internacional ante una crisis humanitaria sin precedentes".

A través de un comunicado, la organización fundada en 2015 por Oscar Camps y Gerard Canals ha dado a conocer su participación en una campaña que, según anunció la GSF –integrada por otras organizaciones como Global Movement to Gaza, Maghreb Sumud Flotilla, Sumud Nusantara o People's Flotilla Movement–, pretende contar con 100 embarcaciones y más de 3.000 participantes. Una cifra considerablemente mayor respecto a las más de 50 embarcaciones que participaron en la anterior travesía. De estas, cerca de una veintena salieron desde el puerto de Barcelona.

"Persistencia de la emergencia humanitaria"

"Cuando los derechos fundamentales son vulnerados y la acción política es insuficiente", la sociedad civil y las organizaciones humanitarias deben tomar "la responsabilidad de actuar para proteger la vida y la dignidad humana", asevera Open Arms en su nota. Así, "ante la persistencia de la emergencia humanitaria y las restricciones al acceso de ayuda", la organización humanitaria ha optado por sumar su barco a esta iniciativa "con un mandato claro": proporcionar asistencia humanitaria y apoyo logístico, responder a emergencias médicas, ejercer una presencia civil internacional que favorezca a la desescalada, documentar cualquier incidente relevante, y reforzar un espacio humanitario seguro para la llegada de ayuda esencial.

Según un informe elaborado por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), más de 640.000 personas de la Franja sufren niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, 1,14 millones de personas están en condiciones de emergencia, y 396.000 personas más, en situación de crisis.

Open Arms subraya que la presencia de una misión humanitaria internacional impulsada por la sociedad civil "no sustituye la acción política ni diplomática de los Estados", pero sí contribuye a "proteger a la población civil, aumentar la transparencia y reforzar el cumplimiento del derecho internacional".

Según recuerda la organización, la del próximo 12 de abril no es la primera misión de la ONG en el enclave palestino. Ya en marzo de 2024, pocos meses después de que se recrudeciera la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, Open Arms colaboró con la organización World Central Kitchen, fundada por el chef español José Ramón Andrés Puerta, para abrir un corredor humanitario marítimo hacia la Franja de Gaza y terminar así con 17 años de bloqueo naval.

Gracias a este proyecto lograron entregar 200 toneladas de alimentos a la población civil palestina y trataron de replicar posteriormente. Sin embargo, la segunda misión tuvo que suspenderse después de que el Ejército israelí atacara el convoy humanitario una vez este desembarcó, y provocase la muerte de siete trabajadores humanitarios.

Esta vez, Open Arms se dirige al enclave palestino en una situación diferente marcada por el alto el fuego firmado el 10 de octubre de 2025, como parte del Plan de Paz de Gaza impulsado por la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump. Una tregua que, sin embargo, ha dejado más de 600 palestinos muertos y que se suman a los más de 70.000 fallecidos y 170.909 heridos en Gaza en poco más de dos años.