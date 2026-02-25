Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Asamblea General de la ONU reafirma su apoyo a Ucrania con la abstención de EEUU La Asamblea General de la ONU adoptó este martes una resolución en la que reafirma su apoyo a Kiev, con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, a pesar de las objeciones estadounidenses. El texto recibió el apoyo de 107 países, 12 votaron en contra y 51 se abstuvieron, entre ellos Estados Unidos. La resolución reitera el "firme apego a la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas" de la asamblea. También exige, una vez más, un "alto el fuego inmediato, completo e incondicional" entre los contendientes, así como "una paz global, justa y duradera conforme al derecho internacional" y el intercambio completo de los prisioneros de guerra. Washington había pedido votar por separado la parte del texto en la que se hace referencia a la integridad territorial de Ucrania y al derecho internacional.

Borrell: la guerra en Ucrania no terminará con un acuerdo de paz El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió este martes de que la guerra en Ucrania no terminará con un acuerdo de paz porque las condiciones que tendría que aceptar Kiev serían "totalmente inaceptables". Borrell alertó de que el desenlace del conflicto dependerá de la capacidad europea para sostener el apoyo frente al desgaste y las divisiones internas. Durante un debate en la Casa de América de Madrid, organizado por la plataforma '¡Aguanta Ucrania!', lanzada en 2023 en Colombia, el exdirigente europeo sostuvo que el conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste en la que el objetivo de Rusia es "dejar a Ucrania a oscuras, sin luz en mitad del invierno". A su juicio, el escenario más esperable no es un tratado de paz formal, sino, "en el mejor de los casos, una situación similar a la de la península coreana", con un alto el fuego sin resolución definitiva.

Von der Leyen insta a Zelenski a reanudar el funcionamiento del oleoducto Druzhba La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió este martes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a que acelere los trabajos de reparación en Ucrania del oleoducto Druzhba dañado el 27 de enero en un ataque ruso. "Pedimos que se aceleren las reparaciones del oleoducto después de los ataques rusos", dijo Von der Leyen tras condenar estos bombardeos y destacar que amenazan a la seguridad energética de Europa. Hungría exige a Ucrania que reanude el tránsito de petróleo por ese oleoducto como condición para dar luz verde al vigésimo paquete de sanciones europeas a Rusia y la emisión de deuda para financiar el crédito de 90.000 millones de euros a Kiev aprobado por la UE en diciembre.

Guterres denuncia violaciones de derechos humanos "generalizadas" tras cuatro años de guerra en Ucrania El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que "las violaciones de los Derechos Humanos" han sido "generalizadas" durante los cuatro años de guerra en Ucrania y ha asegurado que el conflicto "sigue siendo una mancha en nuestra conciencia colectiva". "El coste humano es catastrófico. A pesar de esfuerzos diplomáticos sin precedentes, el año pasado fue el más letal para la población civil ucraniana desde 2022. Más de 15.000 civiles han sido asesinados en Ucrania desde el inicio de la invasión y más de 41.000 heridos", ha indicado durante su discurso, leído por la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary Di Carlo.

Rusia pierde tropas más rápido de lo que puede reemplazarlas, según funcionarios occidentales Mientras la guerra en Ucrania cumple su cuarto aniversario, funcionarios occidentales afirman que las pérdidas de Moscú en el campo de batalla han superado el reclutamiento durante tres meses consecutivos. Más de 200.000 soldados rusos han muerto en la guerra de Ucrania.

Von der Leyen avisa a Orbán de que la UE entregará "de una manera u otra" el préstamo de 90.000 millones a Kiev La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, de que la Unión Europea entregará el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev "de una manera u otra", después de que su país haya bloqueado los fondos asegurando que no aprobaría medidas favorables a Ucrania por estar boicoteando el paso de crudo ruso a su país. "El préstamo fue acordado por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo. Han dado su palabra. Esa palabra no puede romperse. Así que cumpliremos con el préstamo de una forma u otra. Déjenme ser muy clara: tenemos diferentes opciones y las utilizaremos", ha afirmado la jefa del Ejecutivo europeo en una rueda de prensa desde Kiev, a donde ha viajado para conmemorar el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

Aliados de Ucrania instan a Rusia a aceptar un "alto al fuego incondicional" Una treintena de dirigentes de países aliados de Ucrania pidieron a Rusia que acepte un "alto al fuego total e incondicional", según un comunicado divulgado este martes por el 4º aniversario de la invasión rusa de la exrepública soviética. Los dirigentes de la "coalición de voluntarios", que incluye a países como Francia, el Reino Unido y Alemania, también señalaron el "alto precio que Rusia ha pagado por unas ganancias mínimas en el campo de batalla, con cerca de medio millón de víctimas solo en el último año". Según un comunicado del gobierno alemán, los dirigentes se reunieron por videoconferencia con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Zelenski: "Empezamos a trabajar en "detalles" de garantía para adhesión de Ucrania a la UE" El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que ha comenzado a trabajar con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en los "detalles" de la garantía de seguridad europea que supondrá la adhesión del país invadido a la Unión Europea y que él exige que sea en una "fecha clara", en 2027.