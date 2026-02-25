Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvias torrenciales

Las graves inundaciones en Minas Gerais, Brasil, provocan al menos 30 muertos

- Integrantes del equipo de Bomberos encuentran un cuerpo sin vida durante las labores de rescate en una zona afectada por fuertes lluvias este martes, en Juiz de Fora (Brasil).

- Integrantes del equipo de Bomberos encuentran un cuerpo sin vida durante las labores de rescate en una zona afectada por fuertes lluvias este martes, en Juiz de Fora (Brasil). / Andre Coelho / EFE

EP

MADRID
Al menos 30 personas han muerto y otras 39 permanecen desaparecidas a consecuencia de las lluvias torrenciales que han azotado los municipios de Juiz de Fora y Ubá, provocando deslizamientos de tierras y derrumbes en esta zona del estado de Minas Gerais, en el este de Brasil.

Así lo ha anunciado el Cuerpo de Bomberos Militar de Minas Gerais a través de sus redes sociales, que ha cifrado en 208 las personas rescatadas con vida en estas dos localidades ubicadas en un área montañosa de Minas Gerais que limita con Río de Janeiro y donde muchos de sus vecinos residen en laderas, zonas escarpadas y de alto riesgo cuando caen fuertes precipitaciones.

"El Cuerpo de Bomberos Militares de Minas Gerais continúa trabajando ininterrumpidamente en las operaciones de búsqueda y rescate en Juiz de Fora, Ubá y la región circundante", ha indicado la entidad, que trabaja en colaboración con el Gobierno del estado.

Si bien el organismo ha señalado que tiene a 134 militares desplegados en el área, ha apuntado también que, "para reforzar las acciones, se ha enviado a más de 20 militares desde Belo Horizonte", donde además se están empleando "perros especializados en búsquedas en estructuras derrumbadas".

Los efectos de las lluvias torrenciales han sido especialmente pronunciados en Juiz de Fora, donde un tramo de calle situado en el Parque Burnier ha sufrido un deslizamiento, derrumbando unas 12 viviendas, según ha recogido el diario 'Folha', que continúa buscando a personas sepultadas bajo los escombros.

