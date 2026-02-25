DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

Un grupo de oenegés pide a la Corte Suprema de Israel frenar su expulsión de Territorios Palestinos Diecisiete organizaciones humanitarias internacionales recurrieron a la Corte Suprema de Israel para bloquear una decisión gubernamental que ordena a 37 oenegés cesar sus actividades en Gaza, en Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este, advirtiendo de consecuencias "catastróficas" para los civiles. El recurso pide al máximo tribunal de Israel que suspenda de manera urgente la orden de cese de actividades, prevista para entrar en vigor el 1 de marzo, mientras se lleva a cabo un examen judicial completo. El 30 de diciembre, las autoridades israelíes informaron a 37 organizaciones - entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y CARE - que su licencia para operar estaba por expirar y que solo sería renovada si proporcionaban una lista con los nombres de sus empleados palestinos. En aquel momento, la ONU instó a Israel a revertir esta decisión que afectaba a organizaciones "indispensables" para el envío de ayuda a la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra entre Israel y Hamás.

Varios cazas F-22 aterrizan en Israel y se suman al despliegue de EEUU en la región Varios cazas F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizaron este martes en Israel procedentes del Reino Unido como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Próximo de cara a un posible ataque a Irán. Varios medios israelíes informaron del este despliegue, que, según el diario 'Times Of Israel', está compuesto por 12 aeronaves que aterrizaron en una base israelí en el sur del país. Los cazas, indica este periódico, despegaron este mismo martes de la base de Lakenheath, en el Reino Unido, donde se encontraban desde la semana pasada por, supuestamente, problemas con los reabastecimientos que los acompañaban.

La expulsión de 37 oenegés de los Territorios Palestinos, pendiente del Supremo israelí Diecisiete organizaciones humanitarias internacionales solicitaron al Tribunal Supremo de Israel que bloquee una decisión gubernamental que ordena a 37 oenegés cesar sus operaciones en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, advirtiendo de consecuencias catastróficas para la población civil. La petición solicita al máximo tribunal de Israel que suspenda las expulsiones, previstas para el 1 de marzo, a la espera de una revisión judicial completa. El 30 de diciembre, las autoridades israelíes informaron a 37 organizaciones, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y CARE, que sus licencias estaban a punto de expirar y que solo se renovarían si proporcionaban una lista de sus empleados palestinos, requisito ahora oficialmente requerido por razones de "seguridad".

Hamás reclama "sanciones disuasorias" a Israel por sus pasos para consolidar su control en Cisjordania El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reclamado este martes la imposición de sanciones contra Israel por sus medidas para ampliar sus competencias y control sobre la Cisjordania ocupada, incluido el permiso para el registro de tierras como "propiedad estatal" y permitir a los israelíes la compra de terrenos en la zona. El grupo islamista ha aplaudido el comunicado publicado por 20 países condenando estos pasos por parte de Israel y ha subrayado que "es momento de traducir las afirmaciones en pasos prácticos concretos", incluidas "sanciones disuasorias" sobre "el gobierno fascista de ocupación" para "detener unas políticas destinadas a imponer una realidad de anexión, asentamiento y desplazamiento forzoso".

Israel mata a dos palestinos, incluido un niño, en un bombardeo contra el norte de Gaza El Ejército israelí mató este martes a dos palestinos, incluido un chico de 14 años, en un bombardeo lanzado en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, informó a EFE una fuente médica del Hospital Ahli. La misma fuente identificó a las víctimas -ambas de la misma familia- como Majdi Ghabn, de 30 años, y Fira Ghabn, de 14 años, años. Asimismo, el ataque israelí causo un número indeterminado de heridos, según el hospital. Preguntado por EFE, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre este bombardeo, aunque los suele intentar justificar alegando la presencia de "terroristas o sospechosos" cerca de sus tropas. En total, 615 palestinos han muerto en ataques del Ejército de Israel desde el 10 de octubre de 2025 (sin contar los dos de hoy), cuando entró en vigor el alto el fuego, de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad.

Israel deja salir de Gaza a una media de 13 enfermos diarios desde la reapertura de Rafah Israel ha dejado salir de Gaza a 13 enfermos y heridos diarios de media por el paso de Rafah, en el sur de la Franja, desde que el pasado 2 de febrero reabrió este cruce con Egipto, según datos publicados este martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Junta de Paz de Trump estrena página web La Junta de Paz que el presidente estadounidense, Donald Trump, creó para poner fin a conflictos internacionales, empezando por el de Gaza, estrena su página web, en la que destaca como principio fundacional que una paz duradera requiere soluciones de sentido común. La web (https://boardofpeace.org/) subraya la importancia de "apartarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado" y enfatiza la necesidad de un organismo internacional "más ágil y eficaz", con una coalición de Estados comprometidos con la "acción efectiva".

Hamás acoge con satisfacción la condena de 20 países de las medidas de Israel en Cisjordania La organización islamista Hamás acogió con satisfacción este martes la declaración emitida ayer por una veintena de países, entre los que se encuentra España, sobre las recientes decisiones aprobadas por el Gobierno de Benjamín Netanyahu para expandir su soberanía en la Cisjordania ocupada. "Acogemos con satisfacción la declaración emitida por 20 países árabes, islámicos y europeos, que condenaron los planes del gobierno de ocupación de ampliar las medidas destinadas a fortalecer su control y anexión de la Cisjordania ocupada", recoge el comunicado del grupo palestino. Para los islamistas, este comunicado es "un paso en la dirección correcta para hacer frente a los planes expansionistas de la ocupación, que violan flagrantemente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU".

Cerca de 20 países denuncian que estrategia de Israel en Cisjordania es una "anexión de facto" Cerca de 20 países, incluidos Brasil, Francia, España y varios Estados musulmanes, condenaron este lunes con firmeza las últimas medidas tomadas por Israel para ampliar en su control sobre Cisjordania y declararon que esta estrategia constituye un intento de "anexión de facto". La decisión de Israel de cambiar el registro de tierras en Cisjordania para que puedan ser catalogadas como "propiedad del Estado" israelí, y de aumentar los asentamientos ilegales, "forma parte de una clara trayectoria que tiene como objetivo cambiar la realidad sobre el terreno y avanzar hacia una anexión de facto inaceptable", afirmaron los países en una declaración conjunta. "Estas acciones constituyen un ataque deliberado y directo a la viabilidad de un Estado palestino y a la implementación de la solución de dos Estados", agregaron los firmantes.