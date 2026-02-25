Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga FerrocarrilsEpsteinRey Noruega23FLouvreBarcelonaPolvo saharianoIránJoan LaportaLa FiraRicardo Arroyo
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Rezos ante los cuerpos de tres personas a la puerta del hospital Nasser en Jan Yunís, en el sur de Gaza, este domingo.

Rezos ante los cuerpos de tres personas a la puerta del hospital Nasser en Jan Yunís, en el sur de Gaza, este domingo. / Haitham Imad EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  2. ¿Qué ha pasado en México tras la muerte del principal capo del narcotráfico? Caos, disturbios en 16 estados y despliegue del Ejército
  3. La muerte de Nemesio Oseguera, jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación, desata disturbios y el despliegue del Ejército
  4. El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones
  5. Las tácticas de Putin rozan el sadismo en la guerra de Ucrania
  6. Europa aumenta su implicación con Ucrania entregando a Kiev nuevos misiles capaces de atacar territorio ruso
  7. Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década
  8. Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo

Trump amenaza a Irán y se enfrenta agresivo a los demócratas en un discurso triunfalista sobre el estado de la Unión

Trump amenaza a Irán y se enfrenta agresivo a los demócratas en un discurso triunfalista sobre el estado de la Unión

Con Palestina y sin boicot de Israel: el MWC acoge "por primera vez" la innovación tecnológica de Gaza y Cisjordania

Con Palestina y sin boicot de Israel: el MWC acoge "por primera vez" la innovación tecnológica de Gaza y Cisjordania

El narcotráfico siembra el caos en Sinaloa

Crisis en OpenAI: Canadá exige explicaciones tras un atentado vinculado al uso de ChatGPT

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

Última hora del caso Epstein, en directo: los archivos en Reino Unido y la puesta en libertad de Peter Mandelson

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel