Última hora del caso Epstein, en directo: los archivos en Reino Unido y la puesta en libertad de Peter Mandelson
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. El hermano del rey Carlos III fue detenido e interrogado durante 10 horas sobre su relación con el financiero pedófilo muerto en prisión. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
Diputados británicos piden al Gobierno que publique documentos sobre el expríncipe Andrés
Diputados británicos pidieron el martes a su gobierno que publique los documentos relativos al nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso Epstein. El hermano del rey Carlos III fue arrestado durante once horas el jueves por su vinculación con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, algo que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica. El expríncipe fue arrestado debido a unas sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011. Algunos de los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de la investigación del caso Epstein parecen indicar que el entonces príncipe había transmitido informaciones confidenciales al financiero y delincuente sexual, que se suicidó en prisión en 2019.
Lucas Font
Australia añade presión al Reino Unido para excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria trasn su detención por sus vínculos con Epstein
Carles Planas Bou
"Follar mucho", propagar sus genes y ser inmortal: la obsesión que une a Jeffrey Epstein, Silicon Valley y los nazis
Libertad bajo fianza para el exembajador británico en EEUU Peter Mandelson por su implicación en el caso Epstein
La policía de Londres ha dejado en libertad bajo fianza el martes al exministro y exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, detenido la víspera en el marco de una investigación sobre sus supuestos vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Mandelson, una figura preponderante en la política británica, fue detenido tras denuncias surgidas a raíz de la última serie de documentos relacionados con Epstein, publicados en febrero por el Gobierno de Estados Unidos. Epstein fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Lea la crónica completa.
Detenido Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en EEUU, por su vinculación con el pederasta Epstein
a Policía Metropolitana de Londres ha detenido este lunes a Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Mandelson estaba bajo investigación criminal desde principios de febrero tras la publicación de los últimos documentos del caso Epstein, que apuntan a que compartió información confidencial con el magnate financiero cuando ocupaba el cargo de ministro de Comercio en el Gobierno laborista de Gordon Brown. El escándalo ha provocado una crisis sin precedentes en Downing Street y ha dejado el liderazgo del primer ministro, Keir Starmer, pendiente de un hilo. Más información, aquí.
Australia apoya retirar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión al trono
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, abogó este lunes por retirar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión al trono británico a raíz de su arresto la semana pasada. En una carta enviada a su homólogo británico Keir Starmer, Albanese afirmó: "mi gobierno aceptaría cualquier propuesta de retirarlo de la línea de sucesión real". "Son unas acusaciones graves y los australianos se las toman seriamente", agregó Albanese. El Gobierno británico está contemplando aprobar una ley para sacar de la línea de sucesión al trono a Andrew Mountbatten-Windsor, sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011.
Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento en EEUU, según 'The Telegraph'
El pederasta convicto Jeffrey Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento por todo Estados Unidos en un aparente intento por frustrar las investigaciones sobre sus actividades, informa este lunes el diario 'The Telegraph'. El magnate estadounidense, que murió en prisión en agosto de 2019, llegó a pagar a detectives privados para que sacaran equipos de su casa en Florida y los llevaran a unidades de almacenamiento, de acuerdo con unos documentos a los que el rotativo ha tenido acceso. Según los documentos, Epstein alquiló al menos una unidad desde 2003 y los pagos regulares por su uso continuaron hasta 2019, el año de su suicidio en una prisión de Nueva York.
Laura Estirado
Sarah Ferguson se refugió en la clínica de bienestar más cara del mundo, en Suiza, tras revelarse los detalles de su estrecha amistad con Epstein
La Policía contacta con los guardaespaldas del expríncipe Andrés para recabar información sobre el caso Epstein
La Policía Metropolitana de Londres ha informado este viernes de que ha empezado a contactar con todos los guardaespaldas que trabajaron para el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor a fin de recabar información en el marco de la investigación en su contra por sus lazos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. "Se les ha pedido que valoren con atención si algo que vieron u oyeron durante ese período de servicio puede ser relevante para nuestras investigaciones en curso y que compartan cualquier información que pueda ayudarnos", ha indicado en un comunicado.
La Policía Metropolitana de Londres investiga si los aeropuertos británicos se utilizaron para el tráfico de personas de Epstein
La Policía Metropolitana de Londres declaró que está investigando si aeropuertos del Reino Unido se utilizaron para facilitar los delitos del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, a medida que se difunden las repercusiones de los archivos de Epstein. "Somos conscientes de la sugerencia de que los aeropuertos de Londres podrían haber sido utilizados para facilitar la trata de personas y la explotación sexual", declaró la Policía Metropolitana en un comunicado el viernes, citando la última publicación en Estados Unidos de los archivos de Epstein. "Estamos evaluando esta información y solicitando activamente más detalles a las fuerzas del orden, incluidas las de Estados Unidos". La nueva investigación de la Policía Metropolitana se produce al tiempo que la Policía de Thames Valley afirma que continúa realizando búsquedas relacionadas con el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor por sospecha de mala conducta en un cargo público. Fue puesto en libertad el jueves por la noche.
