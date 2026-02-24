Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

El petróleo baja a la espera de diálogo entre Irán y EEUU Los precios del petróleo terminaron el lunes con una leve baja a la espera de nuevas conversaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, aunque los inversores se mantienen en alerta ante el riesgo de una escalada. El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, cedió un 0,38% hasta los 71,49 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate con plazo para el mismo mes, perdió 0,26% hasta los 66,31 dólares.

Cuba afirma en la ONU que EEUU busca una "catástrofe humanitaria" con su asedio petrolero El Gobierno cubano insistió este lunes ante Naciones Unidas en la "catástrofe humanitaria" que busca EEUU en la isla con su asedio petrolero, culminando así un esfuerzo diplomático de semanas con discretos resultados materiales hasta la fecha. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, mantuvo en Ginebra una intensa agenda con un mensaje claro tanto al intervenir ante el Consejo de Derechos Humanos como en sus entrevistas con el secretario general de la ONU, António Guterres, y su alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk. En primer lugar, que el intento de Washington de bloquear la importación de crudo a Cuba es un "castigo colectivo" que busca "someter" al pueblo de la isla y se enmarca dentro de la política del "uso de la fuerza" que ha asumido EE.UU. con el presidente Donald Trump.

Netanyahu se reúne con su cúpula de seguridad en medio de las tensiones por un posible ataque de EEUU a Irán El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mantenido este lunes en la ciudad de Jerusalén una reunión con sus ministros y principales asesores de seguridad en medio de las tensiones en la región por un posible ataque estadounidense contra Irán. El encuentro, informado por el diario 'The Times of Israel', se produce después de que Netanyahu asegurase ante el Parlamento este lunes que Israel está "preparado para cualquier escenario". "Le he dejado claro al régimen de los ayatolás: si atacan a Israel, responderemos con una fuerza inimaginable", ha expresado. Las autoridades de Estados Unidos han ordenado evacuar a su "personal no esencial" y sus familiares de la Embajada en la capital de Líbano, Beirut, en medio de las tensiones en la región ante el aumento del despliegue militar estadounidense en la región en plenas conversaciones indirectas con Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear.

El ataque a Irán divide al equipo de confianza de Trump El general estadounidense Dan Caine ha advertido al presidente de EEUU, Donald Trump, de que atacar a Irán podría desencadenar un conflicto prolongado y costoso con resultados poco claros. Los altos funcionarios están divididos: algunos abogan por la cautela y la diplomacia, mientras que otros favorecen la acción militar. Los enviados Jared Kushner y Steve Witkoff ha pedido más tiempo para las conversaciones, mientras que el senador republicano Lindsey Graham, de gran influencia en Trump, ha apoyado un ataque. Trump se inclina por la acción, pero ha permitido hasta el momento que las negociaciones continúen.

Italia transmite optimismo a sus empresas y dice que EEUU no quiere una guerra comercial El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó este lunes que Estados Unidos "no quiere ninguna guerra comercial" y lanzó un mensaje de "optimismo" a las empresas italianas tras la incertidumbre generada por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump. "El mensaje que queremos dar a las empresas es que continúen invirtiendo y mirando al mercado estadounidense sin excesiva preocupación", señaló el ministro en un vídeo difundido en sus redes sociales tras presidir una reunión del Grupo de Trabajo Arancelario con el sector privado. Tajani, que participó este lunes en una videoconferencia de ministros de Comercio del G7, afirmó que sus conclusiones están marcadas por un "cauto optimismo".

El oro recupera los 5.200 euros, nivel de finales de enero, tras nuevos aranceles de Trump El precio de la onza de oro ha recuperado este lunes el nivel de los 5.200 dólares después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un arancel global del 15%. A las 19.00 horas (18.00 GMT), el precio de la onza del metal precioso subía un 1,97%, hasta los 5.207,97 dólares . En lo que va de año, su revalorización es del 20%. De esta manera el oro vuelve a la cota de los 5.200 dólares que tenía a finales de enero y que posteriormente perdió después de caer por debajo de los 4.500 dólares.

Nuevo ataque de EEUU contra presunta narcolancha en el Caribe deja tres muertos Un ataque contra una presunta lancha de narcotraficantes mató a tres personas este lunes en el Caribe, informó el Comando Sur estadounidense. El último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña antidroga a por lo menos 150. "La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", señaló el Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región, en una publicación en X que incluye un video de una lancha inmóvil siendo destruida por una explosión.

El despliegue militar de EEUU en Irán sugiere un ataque en las próximas horas, según un experto El despliegue militar que está llevando a cabo Estados Unidos en Irán sugiere un "ataque aéreo sostenido", que se produciría "en horas" y contra infraestructura militar y que podría durar "varios días o semanas", según interpreta este lunes Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad. "Estamos a pocos días, veremos si a pocas horas, de un ataque aéreo sostenido por parte de EEUU a Irán. Al igual que ocurrió con el despliegue ruso previo a la invasión de Ucrania, el volumen de fuerzas aéreas que está desplegando EEUU frente a Irán sugiere un ataque aéreo sostenido, que se debe producir en breve", analiza.

Trump instaura un día para honrar a familias de víctimas de inmigrantes indocumentados El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunió este lunes con familiares de víctimas de inmigrantes indocumentados en una ceremonia en la Casa Blanca para designar oficialmente el 22 de febrero como el "Día Nacional de las Familias Ángel", como las denomina la Administración. La fecha fue elegida en memoria de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años del estado de Georgia, que fue presuntamente asesinada por un migrante indocumentado el 22 de febrero de 2024. La muerte de la joven llevó a los republicanos del Congreso a impulsar la ley Laken Riley, promulgada por Trump en enero de 2025, una medida que permite a las autoridades migratorias detener a migrantes por robos y otros delitos menores antes de que hayan sido condenados.