Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga FerrocarrilsEpsteinRey Noruega23FLouvreBarcelonaPolvo saharianoIránJoan LaportaLa FiraRicardo Arroyo
instagramlinkedin

Monarquía Noruega

El rey de Noruega, hospitalizado en Tenerife mientras realizaba un viaje privado a la Isla

Harald recibe tratamiento por infección y deshidratación y su médico privado viaja a la Isla para respaldar la atención del monarca, que se encuentra junto a la reina Sonia

Los reyes de Noruega Sonia y Harald.

Los reyes de Noruega Sonia y Harald. / E. D.

Daniel Millet

Santa Cruz de Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El rey Harald de Noruega se encuentra hospitalizado en un centro sanitario de Tenerife, según informa la Casa Real del país nórdico. El ingreso se ha producido mientras Harald y la reina Sonia se encuentra en la isla en un viaje privado.

Harald, que acaba de cumplir 89 años, recibe tratamiento por infección y deshidratación. Su estado es bueno y su médico privado viaja a Tenerife para apoyar el tratamiento. El monarca se encuentra concretamente en Hospiten Sur, que se encuentra en el municipio tinerfeño de Arona.

Noticias relacionadas

Las polémicas que atraviesa la Casa Real de Noruega coinciden con el viaje del rey y la reina a la Isla. El juicio a Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, por presunta agresión sexual entre otros muchos cargos, y las conversaciones de la propia princesa de Noruega con el depredador sexual estadounidense Jeffrey Epstein han generado una tormenta sobre la familia real noruega.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  2. ¿Qué ha pasado en México tras la muerte del principal capo del narcotráfico? Caos, disturbios en 16 estados y despliegue del Ejército
  3. La muerte de Nemesio Oseguera, jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación, desata disturbios y el despliegue del Ejército
  4. El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones
  5. Las tácticas de Putin rozan el sadismo en la guerra de Ucrania
  6. Europa aumenta su implicación con Ucrania entregando a Kiev nuevos misiles capaces de atacar territorio ruso
  7. Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década
  8. Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo

El juicio por el asesinato de Marielle Franco llega a su instancia final

El juicio por el asesinato de Marielle Franco llega a su instancia final

El rey de Noruega, hospitalizado en Tenerife mientras realizaba un viaje privado a la Isla

El rey de Noruega, hospitalizado en Tenerife mientras realizaba un viaje privado a la Isla

Armas prohibidas en la guerra de Ucrania: crímenes con gas asfixiante, minas antipersona y bombas de racimo

Armas prohibidas en la guerra de Ucrania: crímenes con gas asfixiante, minas antipersona y bombas de racimo

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

"Un acto de responsabilidad": la presidenta del Louvre presenta su dimisión a Emmanuel Macron

"Un acto de responsabilidad": la presidenta del Louvre presenta su dimisión a Emmanuel Macron

Zelenski pide una fecha para la entrada de Ucrania en la UE en el cuarto aniversario de la guerra

Zelenski pide una fecha para la entrada de Ucrania en la UE en el cuarto aniversario de la guerra