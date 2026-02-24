Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Empresa del Año Banco SabadellJavier MollEl MenchoAlquiler BarcelonaSalvador IllaMontjuïcJoan LaportaTramVallèsGuerraHuelga FerrocarrilsValencia
instagramlinkedin

En Directo

Red global

Última hora del caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto de su hermano Andrés

MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta

Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa

Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés de Inglaterra

Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés de Inglaterra / DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS / AFP / DANIEL LEAL / AFP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. El hermano del rey Carlos III fue detenido e interrogado durante 10 horas sobre su relación con el financiero pedófilo muerto en prisión. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
  2. Venezuela aprueba una histórica ley de amnistía con el apoyo unánime de la Asamblea Nacional
  3. El mayor despliegue militar de EEUU desde la guerra de Irak aguarda la orden de Trump de atacar Irán
  4. El Tribunal Supremo de EEUU tumba la mayoría de los aranceles de Trump
  5. Sarah Ferguson, ¿la siguiente en caer? Nuevos correos revelan que la exmujer de Andrés Mountbatten-Windsor recibió dinero de Epstein durante 15 años
  6. Trump replica al veto del Supremo con un arancel global del 10%: 'Los jueces que votaron en contra son una vergüenza para EEUU
  7. Las imágenes que incriminan al expríncipe Andrés de Inglaterra en el caso del pederasta Epstein
  8. Ivanna Klympush-Tsintsadze, exviceprimera ministra de Ucrania: 'La mayoría de estados europeos teme que Rusia sea derrotada

Retratos de la guerra en Ucrania: así viven los refugiados internos en el cuarto año de invasión rusa

Retratos de la guerra en Ucrania: así viven los refugiados internos en el cuarto año de invasión rusa

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO UCRANIA | La UE refuerza los gestos con Ucrania mientras Hungría evidencia la división

DIRECTO UCRANIA | La UE refuerza los gestos con Ucrania mientras Hungría evidencia la división

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Última hora del caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto de su hermano Andrés

Última hora del caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto de su hermano Andrés

"Nos faltan armas y soldados": las carencias sobrevuelan el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania en la retaguardia del Donbás

"Nos faltan armas y soldados": las carencias sobrevuelan el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania en la retaguardia del Donbás

México arde tras la muerte del capo más buscado y se prepara para una escalada de violencia

México arde tras la muerte del capo más buscado y se prepara para una escalada de violencia