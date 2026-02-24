En Directo
Última hora del caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto de su hermano Andrés
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. El hermano del rey Carlos III fue detenido e interrogado durante 10 horas sobre su relación con el financiero pedófilo muerto en prisión. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
Detenido Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en EEUU, por su vinculación con el pederasta Epstein
a Policía Metropolitana de Londres ha detenido este lunes a Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Mandelson estaba bajo investigación criminal desde principios de febrero tras la publicación de los últimos documentos del caso Epstein, que apuntan a que compartió información confidencial con el magnate financiero cuando ocupaba el cargo de ministro de Comercio en el Gobierno laborista de Gordon Brown. El escándalo ha provocado una crisis sin precedentes en Downing Street y ha dejado el liderazgo del primer ministro, Keir Starmer, pendiente de un hilo. Más información, aquí.
Australia apoya retirar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión al trono
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, abogó este lunes por retirar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión al trono británico a raíz de su arresto la semana pasada. En una carta enviada a su homólogo británico Keir Starmer, Albanese afirmó: "mi gobierno aceptaría cualquier propuesta de retirarlo de la línea de sucesión real". "Son unas acusaciones graves y los australianos se las toman seriamente", agregó Albanese. El Gobierno británico está contemplando aprobar una ley para sacar de la línea de sucesión al trono a Andrew Mountbatten-Windsor, sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011.
Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento en EEUU, según 'The Telegraph'
El pederasta convicto Jeffrey Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento por todo Estados Unidos en un aparente intento por frustrar las investigaciones sobre sus actividades, informa este lunes el diario 'The Telegraph'. El magnate estadounidense, que murió en prisión en agosto de 2019, llegó a pagar a detectives privados para que sacaran equipos de su casa en Florida y los llevaran a unidades de almacenamiento, de acuerdo con unos documentos a los que el rotativo ha tenido acceso. Según los documentos, Epstein alquiló al menos una unidad desde 2003 y los pagos regulares por su uso continuaron hasta 2019, el año de su suicidio en una prisión de Nueva York.
Sarah Ferguson se refugió en la clínica de bienestar más cara del mundo, en Suiza, tras revelarse los detalles de su estrecha amistad con Epstein
Sarah Ferguson se refugió en la clínica de bienestar más cara del mundo, en Suiza, tras revelarse los detalles de su estrecha amistad con Epstein, por Laura Estirado.
La Policía contacta con los guardaespaldas del expríncipe Andrés para recabar información sobre el caso Epstein
La Policía Metropolitana de Londres ha informado este viernes de que ha empezado a contactar con todos los guardaespaldas que trabajaron para el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor a fin de recabar información en el marco de la investigación en su contra por sus lazos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. "Se les ha pedido que valoren con atención si algo que vieron u oyeron durante ese período de servicio puede ser relevante para nuestras investigaciones en curso y que compartan cualquier información que pueda ayudarnos", ha indicado en un comunicado.
La Policía Metropolitana de Londres investiga si los aeropuertos británicos se utilizaron para el tráfico de personas de Epstein
La Policía Metropolitana de Londres declaró que está investigando si aeropuertos del Reino Unido se utilizaron para facilitar los delitos del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, a medida que se difunden las repercusiones de los archivos de Epstein. "Somos conscientes de la sugerencia de que los aeropuertos de Londres podrían haber sido utilizados para facilitar la trata de personas y la explotación sexual", declaró la Policía Metropolitana en un comunicado el viernes, citando la última publicación en Estados Unidos de los archivos de Epstein. "Estamos evaluando esta información y solicitando activamente más detalles a las fuerzas del orden, incluidas las de Estados Unidos". La nueva investigación de la Policía Metropolitana se produce al tiempo que la Policía de Thames Valley afirma que continúa realizando búsquedas relacionadas con el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor por sospecha de mala conducta en un cargo público. Fue puesto en libertad el jueves por la noche.
Arrecia la presión para que el expríncipe Andrés renuncie a su puesto en la línea de sucesión
La insólita detención del expríncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein está provocando las primeras reacciones políticas en el Reino Unido. Representantes de los principales partidos parlamentarios han reclamado este viernes al hermano de Carlos III que renuncie a su puesto en la línea sucesoria, un puesto que mantiene a pesar de ser apartado de la familia real y de la retirada de sus títulos nobiliarios, y han amenazado con llevar el asunto al Parlamento en caso de que se niegue a hacerlo. Las reclamaciones se han producido en pleno aumento de la indignación pública y con una monarquía más cuestionada que nunca por su gestión del escándalo. Más información, aquí.
La detención de Andrés da alas al movimiento republicano en el Reino Unido
Este caso ha dado alas al movimiento republicano, que desde hace años cuestiona la labor de la familia real y pide la abolición de la monarquía para sustituirla por un jefe de Estado democrático. El actual director de Republic, Graham Smith, aseguró que el arresto del expríncipe ha sido resultado de la actuación de su organización. "Denunciamos a Andrés a la policía cuando otros se mostraron reacios a actuar", afirmó Smith en su cuenta de X, y aseguró que los abogados de Republic seguirán investigando los presuntos delitos y aportarán información a las fuerzas del orden en "las próximas semanas y meses".
Pruebas de ADN, huellas dactilares y foto
Al expríncipe Andrés, el primer miembro de la realeza en ser arrestado en la historia moderna en el Reino Unido, se le tomaron sus huellas dactilares, las fotografías de la ficha policial y muestras de ADN, como a "cualquier delincuente común", destacó hoy 'The Sun'.
Quiebra la consultora del exministro Peter Mandelson por sus vínculos con el caso Epstein
La consultora cofundada por el exministro laborista Peter Mandelson, destituido el año pasado como embajador británico en Estados Unidos por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, se declaró este viernes en bancarrota. La compañía Global Counsel está desde hoy bajo administración judicial, tras anunciar que ha cesado todas sus actividades y que ha despedido a la mayoría de su plantilla en el Reino Unido, compuesta por unos 80 trabajadores. La administradora Interpath informó de que ha tomado el control debido al significativo impacto financiero que ha sufrido la consultora por la marcha de numerosos clientes a raíz del escándalo protagonizado por Mandelson.
