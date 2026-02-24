Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Antes del cuarto aniversario de la guerra, Zelenski pide a Trump que esté junto a Ucrania El presidente ucraniano Volodimir Zelenski instó el lunes a su homólogo Donald Trump a permanecer del lado de Ucrania, en una entrevista con el canal CNN en vísperas del cuarto aniversario de la guerra de Rusia contra Kiev. Estados Unidos debería "mantenerse con (...) un país democrático que está luchando contra una sola persona. Porque esa persona es una guerra. Putin es una guerra", declaró Zelenski a CNN durante una entrevista en Kiev. "Si realmente quieren detener a Putin, Estados Unidos es tan fuerte", agregó el mandatario ucraniano. Cuando le preguntaron si creía que Trump estaba ejerciendo suficiente presión sobre Putin, Zelenski respondió: "No". Luego, el mandatario añadió: "No podemos simplemente darle todo lo que quiere (Putin). Porque él quiere ocuparnos. Si le damos todo lo que quiere, lo perderemos todo, todos nosotros. La gente tendrá que huir o ser rusa".

Guterres denuncia un agravamiento de la guerra en Ucrania al inicio de su quinto año El secretario general de la ONU, António Guterres, ha denunciado el "inaceptable" agravamiento de la guerra en Ucrania, cuando se cumplen cuatro años del inicio de la ofensiva a gran escala rusa contra su vecino. "Es sencillamente inaceptable", ha afirmado Guterres en un comunicado en el que recuerda que los civiles se llevan la peor parte del conflicto. De hecho, destaca que 2025 fue el año con el mayor número de civiles muertos en Ucrania. "Esta es una guerra devastadora, una mancha en nuestra conciencia colectiva y sigue siendo una amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales", ha advertido.

Los Veintisiete no salvan el bloqueo de Hungría al 20º paquete de sanciones contra Rusia La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado que los Veintisiete no han logrado acordar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia tras el bloqueo de Hungría, que había anunciado que vetaría cualquier medida a favor de Kiev hasta que no reanudara el transporte de petróleo a su país y a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba. "Lamentablemente, no hemos llegado a un acuerdo sobre el 20º paquete de sanciones. Es una pena y un mensaje que no queríamos transmitir hoy. Pero seguiremos trabajando en ello", ha detallado la jefa de la diplomacia europea en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE que ha tenido lugar este lunes en Bruselas. Fuentes europeas han concretado que Hungría ha votado en contra de dos iniciativas, el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania acordado en diciembre, mientras que Eslovaquia ha vetado la adopción de nuevas medidas restrictivas contra Moscú.

Costa insta a Orbán a respetar los acuerdos y "desbloquear" el nuevo préstamo a Ucrania El presidente del Consejo Europeo, António Costa, urgió este lunes al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, a respetar el acuerdo de los Veintisiete y "desbloquear" el nuevo préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, después de que Budapest haya amenazado con vetarlo hasta que Kiev no reanude el suministro de crudo al país. En una carta en respuesta a otra anterior del mandatario húngaro, Costa defiende que las decisiones adoptadas por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE "deben ser respetadas", así como que "cuando los líderes alcanzan un consenso, están vinculados a su decisión" y que no hacerlo "constituye una violación del principio de cooperación sincera". "No se puede permitir a ningún Estado miembro socavar la credibilidad de las decisiones tomadas colectivamente por el Consejo Europeo", apunta el exprimer ministro portugués en la misiva, a la que ha tenido acceso EFE.

Ucrania apunta que la próxima ronda de contactos con Rusia y EEUU será el próximo viernes El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kirilo Budánov, ha declarado este lunes que la próxima ronda trilateral de contactos sobre la guerra en Ucrania con las delegaciones de Rusia y Estados Unidos tendrá lugar "en torno al 27 de febrero", pese a indicar que el proceso de conversaciones "no están yendo muy fluidas". "Me parece que ya se ha dicho oficialmente que será en torno al 27 de febrero, uno o dos días más o menos", ha afirmado Budánov durante la Conferencia sobre Justicia celebrada en Kiev, según un comunicado oficial. Ante las preguntas sobre si hay una fecha ya cerrada, Budánov, que forma parte del equipo negociador ucraniano, ha indicado que "en estos momentos estamos trabajando en los preparativos". "Es una cuestión procedimental. Cuándo, quién y dónde llegar y cosas así", ha explicado. "Las tres partes tienen que coordinarse entre sí. De hecho, las cuatro partes, si contamos al país anfitrión, pero estamos en ello", ha apuntado.

Eslovaquia corta la electricidad de emergencia a Ucrania y advierte de más medidas si no llega el petróleo ruso El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha anunciado este lunes el corte del suministro de electricidad de emergencia a Ucrania y ha advertido de que podría tomar más medidas, como retirar su apoyo al ingreso de Ucrania en la UE, si no se restablece el suministro de petróleo ruso a Eslovaquia. "Si los ucranianos piden ayuda a Eslovaquia para estabilizar su red eléctrica, esa asistencia no se prestará", ha anunciado Fico en un discurso publicado en redes sociales. Así, ha trasladado al Sistema Eslovaco de Transmisión de Electricidad (SEPS), propiedad del Estado, la orden del cese del suministro de electricidad a Ucrania, "primer paso recíproco" tras el cese del flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

Ministros de Exteriores de la UE no logran acordar sanciones a Rusia por cuatro años de guerra Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) no lograron este lunes superar las reticencias de Hungría y Eslovaquia y acordar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, proyectado con ocasión de los cuatro años de guerra en Ucrania. "Lamentablemente, no hemos llegado a un acuerdo sobre el vigésimo paquete de sanciones. Se trata de un revés y un mensaje que no queríamos enviar hoy, pero el trabajo continúa", indicó la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa tras un Consejo de ministros comunitarios.

Hungría amenaza con vetar en UE toda ayuda a Ucrania hasta que vuelva a fluir el crudo ruso El Gobierno húngaro dijo este lunes que vetará en la Unión Europea (UE) cualquier decisión favorable a Ucrania, incluido el nuevo paquete de sanciones contra Rusia y el préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev, hasta que no vuelva circular crudo ruso hacia Hungría. "Dado que los ucranianos están poniendo en peligro el suministro energético de Hungría, nuestro país no está dispuesto a apoyar ninguna decisión que se tome aquí en Bruselas que beneficie los intereses de los ucranianos o que sea importante para ellos", dijo el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, a la prensa de su país tras el Consejo de Exteriores. El suministro de crudo por el oleoducto Druzhba cesó tras una ataque ruso que dañó esa infraestructura, pero Hungría asegura que ya está en condiciones de reanudar el suministro.

Ucrania ataca la infraestructura "crítica" del oleoducto Druzhba que lleva petróleo a Hungría Drones lanzados por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) alcanzaron en la madrugada del lunes una estación de bombeo situada en la región rusa de Tatarstán que es clave para el funcionamiento del oleoducto Druzhba, que hace llegar a través de Ucrania petróleo de Rusia a Eslovaquia y Hungría. Canales de Telegram rusos informaron del ataque, que fue confirmado por fuentes anónimas del SBU a medios ucranianos como 'The Kyiv Independent' o 'Ukrainska Pravda'. Las fuentes calificaron de "crítica" para el funcionamiento del oleoducto la infraestructura alcanzada. Este nuevo ataque ucraniano a infraestructuras del oleoducto en Rusia amenaza con elevar aún más las tensiones entre Ucrania, por un lado, y Eslovaquia y Hungría, que han protestado en otras ocasiones contra bombardeos anteriores de Kiev a la infraestructura que utilizan para importar crudo de Rusia.