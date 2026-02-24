DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Cerca de 20 países denuncian que estrategia de Israel en Cisjordania es una "anexión de facto" Cerca de 20 países, incluidos Brasil, Francia, España y varios Estados musulmanes, condenaron este lunes con firmeza las últimas medidas tomadas por Israel para ampliar en su control sobre Cisjordania y declararon que esta estrategia constituye un intento de "anexión de facto". La decisión de Israel de cambiar el registro de tierras en Cisjordania para que puedan ser catalogadas como "propiedad del Estado" israelí, y de aumentar los asentamientos ilegales, "forma parte de una clara trayectoria que tiene como objetivo cambiar la realidad sobre el terreno y avanzar hacia una anexión de facto inaceptable", afirmaron los países en una declaración conjunta. "Estas acciones constituyen un ataque deliberado y directo a la viabilidad de un Estado palestino y a la implementación de la solución de dos Estados", agregaron los firmantes.

La Junta de Paz de Trump explora una moneda estable para Gaza Funcionarios que trabajan con la “Junta de Paz” de Donald Trump están explorando una 'stablecoin' vinculada al dólar estadounidense para Gaza, con el fin de apoyar las transacciones digitales después de que la guerra con Hamas afectara el sistema bancario y la disponibilidad de efectivo en el enclave. La propuesta, liderada por el empresario tecnológico israelí Liran Tancman, permanece en una fase preliminar, y la Junta y el Comité Nacional de Gaza para la Administración de Gaza están por determinar la regulación y el acceso. Los proponentes dicen que permitiría pagos digitales y reduciría la generación de efectivo por parte de Hamas. Los críticos advierten de que podría debilitar los vínculos económicos con Cisjordania. La limitada disponibilidad de energía y la red 2G de Gaza representan desafíos adicionales, aunque se planean mejoras.

Líder opositor israelí dice que detendrá la disputa con Netanyahu si hay conflicto con Irán El líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, aseguró este lunes durante una sesión en el Parlamento que "todas las diferencias de opinión (políticas) quedarán suspendidas" en caso de que se produzca una escalada bélica con Irán hasta el final de esta misma, recogió el diario 'The Times of Israel'. Lapid, que aboga por que Israel ataque a la república islámica, dijo: "Como en el ataque anterior, iré donde sea necesario, desde la CNN hasta el Parlamento británico y les diré: 'Saben que soy el líder de la oposición, saben que (el primer ministro, Benjamín) Netanyahu y yo somos rivales, pero hay que atacar Irán con toda la fuerza, hay que derrocar al régimen de los ayatolás".

EEUU evacua al "personal no esencial" de su Embajada en Líbano debido al "contexto de seguridad" en la región Las autoridades de Estados Unidos han ordenado la evacuación de su "personal no esencial" y sus familiares de la Embajada en la capital de Líbano, Beirut, en medio de las tensiones en Oriente Próximo ante el aumento del despliegue militar estadounidense en la región en plenas conversaciones indirectas con Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear. "El Departamento de Estado ha ordenado la salida del personal no esencial estadounidense y sus familiares de la Embajada de Estados Unidos en Beirut", ha indicado un portavoz del organismo en declaraciones concedidas a Europa Press. "Evaluamos continuamente el contexto de seguridad y, a partir de nuestra última revisión, hemos considerado prudente reducir nuestra presencia al personal esencial", ha explicado.

Colonos israelíes incendian una mezquita y escriben pintadas amenazadoras en Cisjordania Colonos israelíes incendiaron la entrada de una mezquita de la zona norte de Cisjordania ocupada y escribieron pintadas amenazadoras en sus paredes durante la madrugada de este lunes de Ramadán, según recogen medios israelíes. Según el diario digital israelí Ynet, el asalto se produjo en la mezquita Abu Bakr Al Sidiq, en la aldea de Tal, situada al sur de Nablus (norte de Cisjordania ocupada).

Netanyahu quiere crear un eje de países que garanticen su "fortaleza" en Oriente Próximo El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó este domingo al inicio de la reunión de su gabinete que más allá de su consolidada alianza con Estados Unidos, pretende crear un eje de países del que formen potencias mundiales como la India y países vecinos como Grecia o Chipre que garanticen su "fortaleza y futuro" en Oriente Próximo. "Tenemos una alianza única y, en mi opinión, histórica con Estados Unidos, tanto entre países como en mi relación personal con el presidente (Donald) Trump. Esta alianza no significa que no busquemos alianzas adicionales; al contrario, las cultivamos constantemente", dijo el líder israelí. En este sentido, anunció que el miércoles llegará a Israel el primer ministro de la India, Narendra Modi, con quien asegura mantener una importante amistad, reiterando además que en los últimos años las relaciones entre ambos países se han fortalecido.

Ministros UE tratarán de aprobar nuevas sanciones a Rusia a pesar de amenazas de Hungría Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) intentarán durante un Consejo en Bruselas este lunes obtener un respaldo unánime para el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia con ocasión del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania hace cuatro años, a pesar de que Hungría ya ha amenazado con bloquear su adopción. "El próximo lunes, nuestro objetivo es adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Las sanciones están surtiendo efecto, están perjudicando gravemente a la economía rusa y cada nueva medida limita aún más su capacidad para librar la guerra. Moscú no es invencible", indicó este viernes desde Cracovia (Polonia) la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. Sin embargo, fuentes diplomáticas se mostraron más precavidas este domingo después de que el Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán amenazara con bloquear el nuevo paquete de sanciones hasta que Ucrania no restablezca el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzhba.

Indignación árabe tras las declaraciones del embajador estadounidense de que Israel tiene derecho a territorios que abarcan gran parte de Oriente Próximo La indignación estalló el domingo en el mundo árabe y musulmán tras las declaraciones del embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, quien afirmó que, según la tradición bíblica, Israel tiene derecho a territorios que abarcan gran parte de Oriente Próximo. Las reacciones fueron aún más intensas dado que Israel ha tomado recientemente una serie de medidas destinadas a aumentar su control sobre la Cisjordania ocupada. Mike Huckabee, expastor bautista y firme defensor de Israel, nominado para ser embajador en 2025 por el presidente Donald Trump, fue entrevistado por el comentarista conservador estadounidense Tucker Carlson.

Ataques israelíes matan a dos personas en el mayor campamento de refugiados de Líbano Un ataque israelí contra un "cuartel general" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha dejado al menos dos muertos en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, situado en las afueras de la ciudad libanesa de Sidón, en un recrudecimiento de sus bombardeos contra el país a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año entre el Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.