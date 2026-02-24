Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Empresa del Año Banco SabadellJavier MollEl MenchoAlquiler BarcelonaSalvador IllaMontjuïcJoan LaportaTramVallèsGuerraHuelga FerrocarrilsValencia
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Rezos ante los cuerpos de tres personas a la puerta del hospital Nasser en Jan Yunís, en el sur de Gaza, este domingo.

Rezos ante los cuerpos de tres personas a la puerta del hospital Nasser en Jan Yunís, en el sur de Gaza, este domingo. / Haitham Imad EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
  2. Venezuela aprueba una histórica ley de amnistía con el apoyo unánime de la Asamblea Nacional
  3. El mayor despliegue militar de EEUU desde la guerra de Irak aguarda la orden de Trump de atacar Irán
  4. El Tribunal Supremo de EEUU tumba la mayoría de los aranceles de Trump
  5. Sarah Ferguson, ¿la siguiente en caer? Nuevos correos revelan que la exmujer de Andrés Mountbatten-Windsor recibió dinero de Epstein durante 15 años
  6. Trump replica al veto del Supremo con un arancel global del 10%: 'Los jueces que votaron en contra son una vergüenza para EEUU
  7. Las imágenes que incriminan al expríncipe Andrés de Inglaterra en el caso del pederasta Epstein
  8. Ivanna Klympush-Tsintsadze, exviceprimera ministra de Ucrania: 'La mayoría de estados europeos teme que Rusia sea derrotada

Retratos de la guerra en Ucrania: así viven los refugiados internos en el cuarto año de invasión rusa

Retratos de la guerra en Ucrania: así viven los refugiados internos en el cuarto año de invasión rusa

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO UCRANIA | La UE refuerza los gestos con Ucrania mientras Hungría evidencia la división

DIRECTO UCRANIA | La UE refuerza los gestos con Ucrania mientras Hungría evidencia la división

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Última hora del caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto de su hermano Andrés

Última hora del caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto de su hermano Andrés

"Nos faltan armas y soldados": las carencias sobrevuelan el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania en la retaguardia del Donbás

"Nos faltan armas y soldados": las carencias sobrevuelan el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania en la retaguardia del Donbás

México arde tras la muerte del capo más buscado y se prepara para una escalada de violencia

México arde tras la muerte del capo más buscado y se prepara para una escalada de violencia