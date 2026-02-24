Última hora del caso Epstein, en directo: los archivos en Reino Unido y la puesta en libertad de Peter Mandelson

La Policía Metropolitana de Londres investiga si los aeropuertos británicos se utilizaron para el tráfico de personas de Epstein

La Policía Metropolitana de Londres declaró que está investigando si aeropuertos del Reino Unido se utilizaron para facilitar los delitos del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, a medida que se difunden las repercusiones de los archivos de Epstein. "Somos conscientes de la sugerencia de que los aeropuertos de Londres podrían haber sido utilizados para facilitar la trata de personas y la explotación sexual", declaró la Policía Metropolitana en un comunicado el viernes, citando la última publicación en Estados Unidos de los archivos de Epstein. "Estamos evaluando esta información y solicitando activamente más detalles a las fuerzas del orden, incluidas las de Estados Unidos". La nueva investigación de la Policía Metropolitana se produce al tiempo que la Policía de Thames Valley afirma que continúa realizando búsquedas relacionadas con el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor por sospecha de mala conducta en un cargo público. Fue puesto en libertad el jueves por la noche.