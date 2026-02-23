Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

  1. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  2. Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
  3. El expríncipe Andrés, en libertad tras casi 12 horas detenido por sus vínculos con el pederasta Epstein
  4. El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones
  5. Venezuela aprueba una histórica ley de amnistía con el apoyo unánime de la Asamblea Nacional
  6. El mayor despliegue militar de EEUU desde la guerra de Irak aguarda la orden de Trump de atacar Irán
  7. El Tribunal Supremo de EEUU tumba la mayoría de los aranceles de Trump
  8. Ucrania reconquista terreno mientras arranca en Ginebra otra ronda de negociaciones con 'pocas expectativas

