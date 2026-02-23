Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la detención del expríncipe Andres por el caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto

MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta

Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa

Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés de Inglaterra

Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés de Inglaterra / DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS / AFP / DANIEL LEAL / AFP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. El hermano del rey Carlos III fue detenido e interrogado durante 10 horas sobre su relación con el financiero pedófilo muerto en prisión. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.

