Nueva York, en vilo ante la peor tormenta de nieve de la década

Colegios cerrados, carreteras bloqueadas para los vehículos no esenciales y miles de vuelos cancelados: gran parte del noreste de Estados Unidos sufre ya las consecuencias de una de las mayores tormentas invernales de los últimos diez años. Una emergencia climática que afecta a una amplia región del país, entre la que se incluyen grandes ciudades como Boston, Nueva York y Nueva Jersey, y que, hasta el momento, tiene en alerta a casi 70 millones de personas.

Se trata, según publicó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés) de la una "tormenta potencialmente histórica y destructiva", que tiene en vilo a al menos siete estados de la zona noreste: Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts. Todos ellos en estado de emergencia desde este domingo ante un escenario cuya peligrosidad iba a intensificarse en la madrugada del domingo al lunes, y que ha obligado a cancelar cerca de 5.500 vuelos según el portal ‘FlightAware’. Una situación que podría agravarse durante el martes, sobre todo en los aeropuertos ubicados al norte de Estados Unidos. En especial en los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy de Nueva York y en el Logan de Boston.

"Nadie entra ni sale de la ciudad de Nueva York", aseveró este domingo el meteorólogo jefe del Centro de Predicción Meteorológica, Frank Pereira, quien puso a "Nueva Jersey, Long Island, Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra" como las principales damnificadas de estas nevadas.

La alerta se aleja mucho de la de una tormenta de nieve al uso. Según el NWS, tiene el potencial de alcanzar el nivel cinco –el más alto– en la escala de categorías que la agencia utiliza para evaluar este tipo de situaciones. De hecho, se pronostican grandes acumulaciones de nieve que, en zonas como la autopista I95, que conecta la frontera de Canadá con Florida, podría alcanzar los 60 centímetros de altura. Un escenario que escala considerablemente en Nueva Inglaterra, donde se espera que la nieve alcance los 150 centímetros.

Además, la agencia NWS emitió el domingo una alerta por ventisca que agrava aún más el riesgo para estas regiones del país. En concreto, los meteorólogos hablan de constantes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 112 kilómetros por hora, y que se sumarían a las intensas nevadas que azotan el noroeste del país.

La ciudad de Nueva York se prepara para una de las peores tormentas de nieve de la década según su alcalde Zohran Mamdani. / MICHAEL NAGLE / BLOOMBERG

Estado de emergencia en Nueva York

Una combinación de elementos que mantienen en vilo a ciudades como Nueva York, donde su alcalde, Zohran Mamdani, declaró este domingo un estado de emergencia preventivo con el objetivo de cerrar calles, carreteras y puentes en toda la ciudad hasta el mediodía de este lunes. En concreto, el recién nombrado alcalde de Nueva York –que tomó el cargo el pasado 1 de enero–, prohibió la circulación de todos aquellos vehículos no esenciales con el fin de reducir accidentes y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y limpieza. "Nueva York no ha afrontado una tormenta de esta magnitud en la última década", aseveró.

Además, durante la noche de este domingo, la gran mayoría de eventos programados en la ciudad más conocida de EEUU, como las obras de teatro de Broadway o las carreras de caballos, fueron cancelados ante un escenario que podría dejar acumulación de nieve por encima de los 60 centímetros y temperaturas cercanas a los seis grados bajo cero.

Ante esto, el demócrata advirtió ante los medios que la tormenta podría estar entre las más fuertes que han afectado a la ciudad en toda su historia. Mostrando una preocupación similar a la del resto de mandatarios de las zonas afectadas que ya han alertado de que el viento y la nieve provoquen cortes de energía y diversos daños en toda la región noreste. Sólo en Nueva Jersey podrían quedar afectadas cerca de 60.000 personas, pero la cifra podría escalar hasta las 150.000 con los residentes afectados en Virginia, Delaware y Maryland, según la plataforma PowerOutage.us consultada por la BBC.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochnul, también declaró este domingo el estado de emergencia para la totalidad del estado ante la amenaza de esta tormenta invernal. Razón por la que, además, puso en alerta a cien miembros de la Guardia Nacional. "Esto va a ser algo que no hemos visto en años (...) la gente se va a quedar a oscuras. Long Island, la ciudad de Nueva York y la parte baja del Hudson están directamente en el ojo de la tormenta", alertó la demócrata.

Unas declaraciones a las que se sumaron otros altos cargos: como el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, quien pidió a la ciudadanía que se tomara "en serio la tormenta" y evitara salir de casa; y el gobernador de Nueva Jersey, Mickey Sherrill, que pidió estar alerta ante "la peor tormenta desde 1996".