Venezuela

Kallas propondrá levantar las sanciones a Delcy Rodríguez como pedía España

La jefa de la diplomacia europea ha hecho suya la petición de España que defendía rebajar las medidas para facilitar el diálogo

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores que ha tenido lugar este lunes en Bruselas.

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores que ha tenido lugar este lunes en Bruselas. / SOPHIE HUGON

Beatriz Ríos

Beatriz Ríos

Bruselas
La alta representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado este lunes que propondrá a los gobiernos de los Veintisiete países del bloque levantar las sanciones que pesan sobre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tal y como pedía España.

"Propondré levantar las sanciones sobre Delcy Rodríguez como actual presidenta interina", ha anunciado Kallas tras una reunión de los ministros de exteriores de la UE este lunes en Bruselas. La estonia ha hecho así propia la petición del gobierno español que ha vuelto a trasladar el ministro José Manuel Albares a su llegada al encuentro.  

"Si el actual Gobierno de Venezuela en esta nueva etapa está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la Unión Europea tiene que mandar una señal clara", ha dicho Albares en Bruselas. El ministro de Exteriores de España ha defendido que las sanciones "nunca son un fin", sino "un medio de presión", y que eliminarlas facilitará los contactos diplomáticos. 

Rodríguez accedió a la presidencia de Venezuela el pasado mes de enero, después de una intervención militar de Estados Unidos en el país que llevó a la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez era la mano derecha de Maduro, cuya legitimidad democrática había sido puesta en cuestión por la UE tras las elecciones de 2024.

Sobre la actual presidenta del país pesan desde 2018 varios tipos de sanciones. Entre otras cosas, la política venezolana tiene prohibida la entrada en territorio comunitario, además de tener sus activos y bienes congelados. Unas medidas que el bloque impuso sobre la entonces vicepresidenta de Venezuela, ante el deterioro de la situación en el país

Unanimidad

Cualquier decisión sobre medidas restrictivas requiere unanimidad. La propia Kallas ha reconocido que no tiene claro que vaya a haber consenso entre los Veintisiete para levantarlas. La jefa de la diplomacia europea, en cualquier caso, ve la liberación de prisioneros políticos europeos como un paso en la buena dirección por parte de la nueva administración venezolana. 

Al mismo tiempo, Kallas ha reconocido que más allá de las sanciones, la UE debe replantearse sus relaciones con Venezuela en un contexto sustancialmente diferente desde la intervención de Estados Unidos. "Ahí, creo que podríamos tener referencias sobre qué queremos ver en el lado venezolano", ha explicado la jefa de la diplomacia europea. 

Más de 90 millones de europeos reciben instrucciones para prepararse de cara a una guerra

Australia añade presión al Reino Unido para excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria trasn su detención por sus vínculos con Epstein

EEUU colaboró con México dando inteligencia para la operación contra el Mencho

Hungría frena las sanciones contra Rusia y el préstamo a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión

Países Bajos abre una etapa inédita con el antitrumpista Jetten al frente de un gobierno de minoría

La Eurocámara vuelve a frenar las rebajas arancelarias a EEUU tras la nueva amenaza de Trump

China, reforzada por el varapalo del Supremo a los aranceles de Trump en vísperas de la cumbre de abril en Pekín

