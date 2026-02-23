En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su par ruso, Vladimir Putin, "ya ha comenzado" la Tercera Guerra Mundial y que la cuestión es "cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", mientras que ha rechazado aceptar cesiones territoriales en el Donbás, en el este del país, como ha reclamado Moscú en las negociaciones de paz."Creo que Putin ya la ha comenzado", ha respondido al ser preguntado por el hipotético estallido de una Tercera Guerra Mundial en una entrevista con la BBC publicada este domingo. "La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", ha agregado, alertando de que, desde su punto de vista, "Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma". Asimismo, el mandatario ucraniano ha rechazado "abandonar a cientos de miles" de ciudadanos en una hipotética aprobación de la demanda rusa de que Kiev ceda al control de Moscú una serie de territorios ubicados en el Donbás, entre los cuales se encontraría el 20% de la región oriental de Donetsk aún bajo gobierno de Ucrania.
Rusia ve una "conexión británica" en el atentado contra el subdirector de la Inteligencia Militar rusa
El jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), Alexander Bortnikov, ha asegurado este domingo que han descubierto una "conexión británica" en el intento de asesinato fallido del subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia, el general Vladimir Alekseyev.
"El ataque es obra de los servicios secretos ucranianos y tras ellos están terceros países (...). Los servicios secretos ucranianos operan bajo la supervisión o a instancias de los servicios secretos occidentales. Vemos aquí una conexión británica", ha afirmado Bortnikov en una entrevista con la televisión estatal rusa Vesti.
"En el reciente intento de asesinato del teniente general Vladimir Alekseyev, la conexión británica es claramente visible", ha insistido Bortnikov.
La investigación sobre el atentado continúa abierta, pero recientemente se han conseguido avances. "Hemos identificado a prácticamente todos los participantes y perpetradores de este crimen. Varios individuos relacionados han sido detenidos. Un ciudadano ha conseguido escapar y esconderse en Ucrania", ha apuntado.
Rusia advierte a Estonia contra el posible despliegue de armas nucleares en su territorio
El Kremlin advirtió hoy a Estonia, antigua república soviética que pertenece a la OTAN, contra el futuro despliegue de armas nucleares en territorio del país báltico.
"Si en el territorio de Estonia hay armas nucleares apuntando contra nosotros, entonces nuestras armas nucleares apuntarán contra el territorio estonio. Estonia debe tener esto claro", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en declaraciones a la televisión pública.
Recordó que Estonia "está muy cerca de nosotros" -son países vecinos- y que "Rusia siempre hará lo que es necesario para garantizar su propia seguridad, más aún en materia de disuasión nuclear".
Con todo, añadió: "No amenazamos a Estonia, al igual que al resto de países europeos".
El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, aseguró esta semana a la televisión pública de su país que Tallin no descarta acoger armas nucleares si la Alianza Atlántica lo considera necesario.
Autoridades ucranianas anuncian ataque terrorista en Leópolis con una muerta y 25 heridos
El Gobierno ucraniano anunció este domingo que la pasada noche en Leópolis (oeste) se ha producido un atentado terrorista en el que ha muerto una agente de policía y 25 personas han resultado heridas, mientras que ha sido detenido un sospechoso.
"25 personas han sido heridas y una persona ha muerto. Mis condolencias a la familia y seres queridos", escribió el presidente Volodímir Zelenski en X y agregó que el ministro del Interior, Ihor Klimenko, le ha notificado la detención de un sospechoso.
"Se han proporcionado todos los recursos necesarios para la investigación", subrayó Zelenski, que no apuntó ninguna hipótesis sobre la autoría del presunto ataque, aunque los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU) informaron de acuerdo con la agencia Ukrinform de que se está examinando la posible implicación de los servicios secretos rusos..
Ricardo Mir de Francia
El suplicio de una niña ucraniana para escapar de Rusia: "Vienes a por ella o la recibirás en pedazos”
Aquella mañana del 6 de marzo de 2023 Veronika Vlasova pensó que su odisea había finalmente terminado. Todo estaba listo para que su abuela viniera a recogerla de un centro de refugiados para llevársela de vuelta a Ucrania, después de haber pasado un año atrapada en Rusia y lejos de su madre. Pero la celebración no tardó en dejar paso al miedo. A las 11 de la noche se presentaron en el centro tres agentes del FSB ruso para investigar una violación de la que supuestamente había sido víctima. “A mí nadie me había hecho nada, pero la capitana se me acercó y me dijo: ‘o aceptas lo que decimos o te haremos sufrir’”, cuenta ahora a EL PERIÓDICO desde la capital ucraniana. No sabía entonces que durante los dos próximos meses sería interrogada, sometida a exámenes médicos, internada en un hospital psiquiátrico y confinada en un orfanato. Tenía solo 13 años. Lea aquí la crónica completa, por Ricardo Mir de Francia.
Las defensas antiaéreas rusas derriban 86 drones ucranianos sobre ocho regiones del país
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del domingo 86 drones ucranianos en ocho regiones del país y la anexionada península de Crimea.
Según informó el Ministerio de Defensa ruso, la región más castigada con diferencia fue con 29 ataques la fronteriza Bélgorod, martilleada desde hace meses con drones y misiles por el ejército ucraniano.
Además, fueron golpeadas por los aparatos no tripulados del enemigo Sarátov, Vorónezh, Smolensk, Briansk, Kursk, Kaluga y la región de Moscú, señala el parte de guerra.
El sábado fueron 89 los drones ucranianos abatidos sobre nueve regiones del país, el mar de Azov y la península de Crimea.
Al menos un civil muerto y cinco heridos en ataques rusos nocturnos contra Ucrania
Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas en la región de Kiev a consecuencia de los ataques rusos en la noche del sábado al domingo, según las autoridades ucranianas, que también informaron de daños contra el sistema energético.
En la localidad de Putrivka, en la región capitalina, ocho personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas de debajo de los escombros tras un ataque, informó el Servicio de Emergencias del Estado.
Cinco de ellos tuvieron que ser hospitalizados y uno murió de camino al hospital.
Por otro lado, el alcalde de la ciudad sureña de Odesa, Oleg Kiper, afirmó que el enemigo sigue atacando "de forma masiva" el sector energético de la región.
"Esta noche Rusia lanzó de nuevo drones contra instalaciones de la infraestructura energética. A consecuencia de ello, amplias zonas se han incendiado. Ahora mismo todos los fuegos han sido eliminados por los servicios de rescate. Por suerte no ha habido muertos ni heridos", escribió en Telegram.
Kiev, bombardeada con misiles a dos días del cuarto aniversario de la invasión rusa
Varias explosiones sacudieron Kiev la mañana del domingo. Las autoridades ucranianas informaron de un ataque con misiles balísticos dos días antes del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Los periodistas de AFP escucharon explosiones alrededor de las 4:00 a. m. hora local (2:00 a. m. GMT), poco después de que se activara una alerta antiaérea en la capital, y de nuevo dos horas después. "El enemigo está atacando la capital con armas balísticas", declaró en Telegram el jefe de la administración militar local, Tymur Tkachenko. Informó de daños en un edificio residencial cuyo techo se incendió.
Cruz Roja advierte que la guerra causa un "intolerable sufrimiento" a millones de personas en Ucrania
El director general del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Pierre Krähenbühl, ha advertido de que la guerra está causando un "intolerable sufrimiento" a diario a millones de civiles debido al duro invierno y la falta de calefacción y suministro eléctrico.
"El conflicto armado internacional ha afectado en los últimos cuatro años a millones de ucranianos de una forma dramática. Casi todas las familias han vivido la muerte de un serquerido, heridas, desplazamiento o la ansiedad extrema de no tener noticia de un familiar capturado o desaparecido", ha destacado el director general del CICR, Pierre Krähenbühl.
Ha señalado que "no hay nada abstracto en el dolor y el trauma del que eres testigo durante una visita como esta", ha afirmado a la conclusión de una visita de cinco días al país. "Las historias y las imágenes son desgarradoras", ha remachado.
Al menos cuatro muertos en un ataque con drones en la ciudad ucraniana de Sumi
Al menos cuatro personas han fallecido durante la madrugada de este domingo como consecuencia de un ataque con drones rusos en la provincia de Sumy, en el noreste de Ucrania, donde un bombardeo con misiles ha afectado además a una instalación productiva de la multinacional estadounidense Mondelez, según han informado las autoridades regionales.
Las víctimas han sido dos hermanos y un matrimonio de la localidad de Znob-Novhorodske, situada a menos de cuatro kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia.
El gobernador de la región, Oleh Hrihorov, ha explicado a través de Telegram que, en un primer momento, los dos hermanos habían resultado heridos por un "artefacto explosivo" lanzado desde un dron, siendo trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.
- Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
- Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
- El expríncipe Andrés, en libertad tras casi 12 horas detenido por sus vínculos con el pederasta Epstein
- El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones
- Venezuela aprueba una histórica ley de amnistía con el apoyo unánime de la Asamblea Nacional
- El mayor despliegue militar de EEUU desde la guerra de Irak aguarda la orden de Trump de atacar Irán
- El Tribunal Supremo de EEUU tumba la mayoría de los aranceles de Trump
- Ucrania reconquista terreno mientras arranca en Ginebra otra ronda de negociaciones con 'pocas expectativas