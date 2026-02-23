Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Rusia ve una "conexión británica" en el atentado contra el subdirector de la Inteligencia Militar rusa

El jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), Alexander Bortnikov, ha asegurado este domingo que han descubierto una "conexión británica" en el intento de asesinato fallido del subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia, el general Vladimir Alekseyev.

"El ataque es obra de los servicios secretos ucranianos y tras ellos están terceros países (...). Los servicios secretos ucranianos operan bajo la supervisión o a instancias de los servicios secretos occidentales. Vemos aquí una conexión británica", ha afirmado Bortnikov en una entrevista con la televisión estatal rusa Vesti.

"En el reciente intento de asesinato del teniente general Vladimir Alekseyev, la conexión británica es claramente visible", ha insistido Bortnikov.

La investigación sobre el atentado continúa abierta, pero recientemente se han conseguido avances. "Hemos identificado a prácticamente todos los participantes y perpetradores de este crimen. Varios individuos relacionados han sido detenidos. Un ciudadano ha conseguido escapar y esconderse en Ucrania", ha apuntado.