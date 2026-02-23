DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Netanyahu quiere crear un eje de países que garanticen su "fortaleza" en Oriente Próximo El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó este domingo al inicio de la reunión de su gabinete que más allá de su consolidada alianza con Estados Unidos, pretende crear un eje de países del que formen potencias mundiales como la India y países vecinos como Grecia o Chipre que garanticen su "fortaleza y futuro" en Oriente Próximo. "Tenemos una alianza única y, en mi opinión, histórica con Estados Unidos, tanto entre países como en mi relación personal con el presidente (Donald) Trump. Esta alianza no significa que no busquemos alianzas adicionales; al contrario, las cultivamos constantemente", dijo el líder israelí. En este sentido, anunció que el miércoles llegará a Israel el primer ministro de la India, Narendra Modi, con quien asegura mantener una importante amistad, reiterando además que en los últimos años las relaciones entre ambos países se han fortalecido.

Ministros UE tratarán de aprobar nuevas sanciones a Rusia a pesar de amenazas de Hungría Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) intentarán durante un Consejo en Bruselas este lunes obtener un respaldo unánime para el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia con ocasión del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania hace cuatro años, a pesar de que Hungría ya ha amenazado con bloquear su adopción. "El próximo lunes, nuestro objetivo es adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Las sanciones están surtiendo efecto, están perjudicando gravemente a la economía rusa y cada nueva medida limita aún más su capacidad para librar la guerra. Moscú no es invencible", indicó este viernes desde Cracovia (Polonia) la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. Sin embargo, fuentes diplomáticas se mostraron más precavidas este domingo después de que el Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán amenazara con bloquear el nuevo paquete de sanciones hasta que Ucrania no restablezca el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzhba.

Indignación árabe tras las declaraciones del embajador estadounidense de que Israel tiene derecho a territorios que abarcan gran parte de Oriente Próximo La indignación estalló el domingo en el mundo árabe y musulmán tras las declaraciones del embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, quien afirmó que, según la tradición bíblica, Israel tiene derecho a territorios que abarcan gran parte de Oriente Próximo. Las reacciones fueron aún más intensas dado que Israel ha tomado recientemente una serie de medidas destinadas a aumentar su control sobre la Cisjordania ocupada. Mike Huckabee, expastor bautista y firme defensor de Israel, nominado para ser embajador en 2025 por el presidente Donald Trump, fue entrevistado por el comentarista conservador estadounidense Tucker Carlson.

Ataques israelíes matan a dos personas en el mayor campamento de refugiados de Líbano Un ataque israelí contra un "cuartel general" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha dejado al menos dos muertos en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, situado en las afueras de la ciudad libanesa de Sidón, en un recrudecimiento de sus bombardeos contra el país a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año entre el Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

Al menos seis muertos y 25 heridos en bombardeos israelíes contra el este del Líbano Al menos seis personas murieron y otras 25 resultaron heridas este viernes en una serie de bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, donde el Estado judío dice haber alcanzado cuarteles pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que el balance "inicial" de víctimas por los ataques se sitúa en seis fallecidos y 25 heridos, que han sido trasladados a diversos hospitales de la región. Por su parte, el Ejército israelí confirmó en un comunicado bombardeos contra varias ubicaciones en las inmediaciones de la ciudad de Baalbek, que afirmó estuvieron dirigidos contra "centros de mando" de Hizbulá en puntos supuestamente rodeados de "población civil".

Israel bombardea "centros de mando" de Hizbulá en Baalbek, en el noreste del Líbano El Ejército de Israel bombardeó este viernes varias ubicaciones de Baalbek, en el noreste de Líbano, y aseguró en un comunicado que su objetivo son "centros de mando" del grupo chií libanés Hizbulá. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) atacaron centros de mando de Hizbulá utilizados por los terroristas de la organización para preparar ataques terroristas contra las tropas de las FDI y el Estado de Israel en la zona de Baalbek y el Líbano", recoge el comunicado castrense.

Mueren dos personas en un ataque israelí contra el mayor campo palestino del Líbano Al menos dos personas murieron este viernes en un bombardeo israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en el sur del Líbano, Ain el Helu, donde fue alcanzado un edificio previamente utilizado por un comité conjunto de milicias de esa comunidad, informaron diversas fuentes. "Un ataque del enemigo israelí en el campo de Ain el Helu causó el fallecimiento de dos personas", anunció en un breve comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre las identidades de las víctimas.

Al menos un muerto en el ataque israelí contra el mayor campo palestino del Líbano Al menos una persona murió y varias más resultaron heridas este viernes en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en el sur del Líbano, Ain el Helu, donde fue alcanzado un edificio previamente utilizado por un comité conjunto de milicias de esa comunidad. El bombardeo tuvo como objetivo un inmueble que había sido alquilado recientemente como cocina para la distribución de ayuda alimentaria, si bien antes era usado por "las fuerzas de seguridad conjuntas palestinas", informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

El Ejército israelí dice que las directrices de seguridad no han cambiado pese a amenaza iraní El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, aseguró este viernes que las directrices de seguridad para la población israelí no han cambiado en el país pese a las tensiones regionales por el posible ataque de Estados Unidos a Irán. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) están en alerta máxima, con la vista puesta en todas direcciones y el dedo índice más alerta que nunca ante cualquier cambio en la realidad operativa. No hay cambios en las instrucciones", aseveró en un vídeocomunicado difundido por las fuerzas armadas. Como cada viernes antes del inicio del 'sabbat' (el día de descanso en el judaísmo), el portavoz compareció para actualizar a la población sobre la situación de seguridad en Israel, ante la incertidumbre en el país sobre la posible escalada bélica.