Estados Unidos retira a su personal no esencial de la embajada de Beirut en medio de las tensiones con Irán

En Oriente Próximo, la gente aguanta la respiración ante la posibilidad de una nueva escalada regional. Por ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado al personal gubernamental no urgente y a sus familiares que abandonen la embajada en Beirut, según ha dicho este lunes un alto funcionario del departamento a Reuters. Las crecientes preocupaciones sobre el riesgo de un conflicto militar con Irán han vuelto a elevar el nivel de alerta en las principales capitales de la zona. "Evaluamos continuamente el entorno de seguridad y, con base en nuestra última revisión, determinamos que es prudente reducir nuestra presencia al personal esencial", ha declarado el alto funcionario bajo condición de anonimato.

Una fuente de la embajada estadounidense ha afirmado que 50 personas han sido evacuadas. Un funcionario del aeropuerto internacional Rafic Hariri de Beirut ha dicho que 32 empleados de la embajada, junto con miembros de su familia, habían abandonado el país este lunes. "La Embajada permanece operativa con el personal esencial", ha añadido el alto funcionario del Departamento de Estado. "Esta es una medida temporal destinada a garantizar la seguridad de nuestro personal y, al mismo tiempo, mantener nuestra capacidad de operar y asistir a los ciudadanos estadounidenses", ha apuntado. Esta medida tiene lugar en medio de "desarrollos regionales esperados", de acuerdo a las declaraciones de fuentes sin especificar al canal de televisión LBCI Lebanon News.

Temores en Israel

La aceleración de movimientos de las últimas horas se explica por la voluntad del presidente estadounidense Donald Trump de llevar a cabo un ataque militar contra Irán. Recientemente, Washington ha realizado uno de sus mayores despliegues militares en Oriente Próximo de los últimos años. A su vez, el mandatario republicano dijo este jueves que "sucederán cosas realmente malas" si no se llega a un acuerdo para resolver la prolongada disputa sobre el programa nuclear de Teherán. Por su parte, Irán ha amenazado con atacar bases estadounidenses en la región si es agredido. En Israel, aumentan los temores a ser atacados. "He dejado claro al régimen del Ayatolá que si cometen el mayor error de su historia y atacan al Estado de Israel, responderemos con una fuerza que ni siquiera pueden imaginar", ha advertido el primer ministro Binyamín Netanyahu frente a la Knesset este lunes.

"Nadie sabe qué nos deparará el día", ha añadido, presumiendo que la alianza entre Israel y Estados Unidos "nunca ha sido más fuerte". Esta semana el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tenía previsto viajar a Israel, aunque el momento aún sigue sin estar claro. Según fuentes, Rubio originalmente aterrizaba el sábado, pero el viaje ha sido reprogramado para el lunes. Las últimas informaciones muestran que Trump se inclina por un ataque limitado contra Irán en los próximos días con el objetivo de presionar al régimen de los ayatolás para que abandonen cualquier vía de desarrollo de armas nucleares y advierte que podría seguirle una campaña militar más amplia si este primer ataque fracasa.