Australia añade presión al Reino Unido para excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria tras su detención por sus vínculos con Epstein

Australia se ha sumado este lunes a los pedidos de representantes de todos los partidos políticos en el Reino Unido para excluir al expríncipe Andrés de la línea de sucesión al trono tras su insólita detención el pasado jueves por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. El apoyo a esta medida por parte del Gobierno australiano es fundamental para que salga adelante, ya que el Parlamento británico necesita el vistobueno de los 15 países de la Commonwealth que mantienen a Carlos III como jefe de Estado para aprobarla.

“A la luz de los recientes acontecimientos relacionados con Andrew Mountbatten-Windsor, le escribo para confirmar que mi Gobierno aceptaría cualquier propuesta para excluirlo de la línea de sucesión al trono”, ha asegurado el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en una carta dirigida a su homólogo británico, Keir Starmer. “Se trata de acusaciones graves y los australianos se las toman muy en serio”, ha añadido, al mismo tiempo que ha coincidido con el rey en la necesidad de que "la ley siga su curso” y en que se lleve a cabo una investigación “completa, justa y adecuada”.

Australia se ha convertido en el primer país de la Commonwealth en apoyar públicamente la exclusión de Andrés del octavo puesto en la línea de sucesión al trono, un puesto que mantiene a pesar de la retirada de sus títulos nobiliarios a finales del año pasado. Los movimientos antimonárquicos tienen una fuerza importante en el país, algo que el propio Carlos III pudo comprobar en su visita de Estado en 2024. En ese viaje volvió a surgir el debate sobre la convocatoria de un nuevo referéndum para decidir el modelo de Estado, una consulta que ya se celebró en 1999 con un 55% a favor de mantener la monarquía y un 45% en contra.

Investigación policial

El apoyo de Australia a la medida ha añadido más presión al Gobierno laborista, que mantiene por ahora su voluntad de esperar a que concluyan las investigaciones policiales antes de tomar una decisión. “Estudiaremos cualquier propuesta sensata que se presente. Pero por ahora es prematuro, porque la policía está haciendo su trabajo”, ha asegurado este fin de semana la ministra de Educación e Igualdad, Bridget Phillipson. “Necesitan tiempo y espacio para hacerlo. Como ha dicho el rey, nadie está por encima de la ley y es justo que la policía vaya donde les lleven las pruebas, así que por ahora hay que centrarse en eso”, ha añadido.

Andrés está siendo investigado por un presunto delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público después de salir a la luz documentos que apuntan a que compartió información confidencial con Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido. La policía ha continuado con los registros en la antigua mansión de Andrés en Windsor este fin de semana en busca de documentos relevantes, mientras una decena de fuerzas policiales están llevando a cabo otras investigaciones paralelas para aclarar, entre otras cosas, hasta qué punto los escoltas del expríncipe conocían sus vínculos con Epstein y si el pederasta estadounidense utilizó los aeropuertos británicos para el tráfico de mujeres.