EEUU
Trump anuncia el envío de un "barco hospital" a Groenlandia
Esta nueva declaración insinúa una falta de servicios sanitarios que estaría dejando sin atención a personas enfermas en Groenlandia
Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que enviará un "barco hospital" a Groenlandia para dar asistencia médica a las personas que lo requieran y que no reciban estos servicios en la isla, bajo amenaza de anexión estadounidense tras reiterados pronunciamientos del inquilino de la Casa Blanca.
"En colaboración con el fantástico gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviaremos un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las numerosas personas enfermas que no reciben atención médica allí. ¡Ya está en camino!", ha sostenido el mandatario norteamericano en un mensaje en redes sociales.
Esta nueva declaración insinúa una falta de servicios sanitarios que estaría dejando sin atención a personas enfermas en Groenlandia y que se suma la multitud de palabras polémicas de Trump sobre el territorio autónomo de soberanía danesa.
El anuncio se produce a pesar de que el presidente estadounidense afirmó hace unas semanas que había establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia y anunció la retirada de los aranceles anunciados para varios países europeos.
