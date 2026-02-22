El Servicio Secreto de EEUU mata a un hombre que intentaba entrar en la mansión Mar-a-Lago de Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha informado este domingo que su dispositivo de seguridad ha matado a un hombre que intentaba entrar en la mansión Mar-a-Lago que Donald Trump tiene en West Palm Beach, Florida.

El hombre, de unos 20 años, presuntamente iba armado y consiguió acceder de manera irregular al perímetro de seguridad del complejo del presidente norteamericano. El presidente Donald Trump se encuentra en Washington.

El incidente tuvo lugar a las 1.30 hora local, aproximadamente (7.30 de la mañana hora española), cuando el joven fue detectado en la puerta norte de la propiedad "portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible", según un comunicado del Servicio Secreto.

"Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana", declaró el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

Agentes del Servicio Secreto y un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) "se enfrentaron a él y abrieron fuego" contra el joven. En el momento del incidente no había presencia de ninguna persona bajo la protección del dispositivo de seguridad.

Las causas del incidente todavía se están investigando y la identidad de la víctima se mantiene en secreto, a la espera de notificar a la familia. Los agentes involucrados en el suceso han sido retirados de manera provisonal mientras dura la investigación.

Intentos de asesinato contra Trump

Trump ha sido blanco de varios intentos de asesinato.

A principios de este mes, Ryan Routh, de 59 años, quien planeó asesinar al presidente en su campo de golf de Florida en septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones estadounidenses, fue condenado a cadena perpetua.

Su tentativa tuvo lugar dos meses después de otro intento de asesinato contra el líder republicano en Pensilvania, donde Matthew Crooks, de 20 años, disparó varias veces durante un mitin, uno de los cuales rozó la oreja derecha de Trump.

Ese ataque, en el que murió un asistente al mitin, marcó un punto de inflexión en el retorno de Trump al poder.

Noticias relacionadas

Crooks fue inmediatamente abatido a tiros por las fuerzas de seguridad y se desconoce el motivo de su acción.