Tensión
Rusia advierte a Estonia contra el posible despliegue de armas nucleares en su territorio
El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, aseguró esta semana que no descarta acoger armas nucleares si la Alianza Atlántica lo considera necesario
DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
El Kremlin advirtió hoy a Estonia, antigua república soviética que pertenece a la OTAN, contra el futuro despliegue de armas nucleares en territorio del país báltico.
"Si en el territorio de Estonia hay armas nucleares apuntando contra nosotros, entonces nuestras armas nucleares apuntarán contra el territorio estonio. Estonia debe tener esto claro", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en declaraciones a la televisión pública.
Garantizar su propia seguridad
Recordó que Estonia "está muy cerca de nosotros" -son países vecinos- y que "Rusia siempre hará lo que es necesario para garantizar su propia seguridad, más aún en materia de disuasión nuclear". Con todo, añadió: "No amenazamos a Estonia, al igual que al resto de países europeos".
El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, aseguró esta semana a la televisión pública de su país que Tallin no descarta acoger armas nucleares si la Alianza Atlántica lo considera necesario.
"No estamos en contra", dijo Tsahkna. El ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, aseguró en 2025 que su país estaba dispuesto a acoger aviones aliados capaces de portar armamento nuclear.
En la misma línea el presidente polaco, Karol Nawrocki, aseguró recientemente que es un "gran defensor de que Polonia se una a un proyecto nuclear" para "garantizar la seguridad nacional ante una Rusia agresiva e imperial".
Nawrocki instó a "comenzar a actuar" para desarrollar un "potencial nuclear polaco" de acuerdo a las regulaciones internacionales y en coordinación con la OTAN.
El Kremlin mantiene desde hace décadas una tensa relación con Estonia y el resto de repúblicas bálticas, especialmente desde su ingreso en la OTAN en 2004.
Los estonios, letones y lituanos han sido, junto a Polonia, los mayores abanderados del apoyo diplomático y militar a Ucrania en el seno de la Unión Europea.
