India y Brasil alcanzan un acuerdo para la cooperación en tierras raras

Los mandatarios de India y Brasil, Narendra Modi y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, han firmado hasta ocho acuerdos durante la visita del presidente brasileño a Nueva Delhi dentro de los que se encuentra una nueva alianza para fomentar la cooperación entre ambos países en materia de minerales críticos y tierras raras.

"Los acuerdos que firmamos hoy abren numerosas posibilidades de cooperación. Para apoyar al sector privado de ambos países en la identificación de oportunidades y el cierre de acuerdos, la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones inauguró ayer su oficina en Delhi", ha indicado el mandatario brasileño en un mensaje en redes sociales.

Modi ha afirmado que este nuevo pacto ayudará al país asiático a reducir su dependencia de China y que supone un "importante paso para la construcción de cadenas de suministros resilientes", según ha recogido el diario 'Times of India'.

Senda comercial

Asimismo, ambos países han mostrado su intención de continuar la senda de la cooperación comercial y sumar hasta 10.000 millones de dólares (unos 8.480 millones de euros) a su objetivo de intercambio comercial ya pactado para 2030, por lo que aspiran a alcanzar un comercio bilateral de 30.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros).

"Nuestras conversaciones se centraron en cómo profundizar la alianza comercial entre India y Brasil. Nos comprometemos a impulsar el comercio bilateral mucho más allá de los 20 000 millones de dólares en los próximos cinco años. Nuestros países también colaborarán estrechamente en áreas como tecnología, innovación, infraestructura pública digital, inteligencia artificial, semiconductores y mucho más", ha asegurado Modi en un mensaje en redes sociales.

También han conversado sobre la reciente decisión del Tribunal Supremos de Estados Unidos de declarar ilegales los aranceles impuestos por Donald Trump --a pesar de que poco después el inquilino de la Casa Blanca subiera hasta el 15% los gravámenes amparándose en otro instrumento legislativo-- y ambos han coincidido en que estarán atentos a las reacciones y futuras medidas de la Administración estadounidense.

Noticias relacionadas

"Brasil seguirá expandiendo sus relaciones con el mundo, sin distinción ni alineamiento automático. Los negocios no tienen color, religión ni ideología", ha aseverado Lula quien este domingo llegará a Corea del Sur para una visita oficial.