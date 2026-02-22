Veto petrolero
Hungría bloqueará las nuevas sanciones de la UE a Moscú hasta que Kiev levante el veto al crudo ruso
El Gobierno húngaro anuncia que impedirá de ahora en adelante cualquier "decisión importante" para Ucrania
El Gobierno de Hungría ha anunciado este domingo que bloqueará el 20º paquete de sanciones que la Unión Europea tenía previsto aprobar este próximo lunes como represalia al veto de Kiev a la distribución de crudo ruso en territorio húngaro y eslovaco.
En el centro de la cuestión se encuentra el ahora paralizado oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa. Estas instalaciones están en el punto de mira de Ucrania, que las ha atacado en varias ocasiones durante la guerra, para malestar de Hungría y Eslovaquia, que han denunciado que esto amenaza su seguridad energética.
Después de que Eslovaquia avisara ayer que el lunes cortará el suministro de energía de emergencia si Ucrania sigue impidiendo el flujo de petróleo, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha anunciado el bloqueo del paquete en un mensaje en redes sociales.
"En el Consejo de Asuntos Exteriores de mañana, la UE pretende adoptar el vigésimo paquete de sanciones. Hungría lo bloqueará. Hasta que Ucrania no reanude el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, no permitiremos que se tomen decisiones importantes para Kiev", ha avisado el ministro húngaro.
Hasta hoy, existía en Bruselas la expectativa de la aprobación de un nuevo paquete de sanciones con un particular contenido simbólico dado que el próximo martes 24 se cumplen cuatro años de la invasión rusa de Ucrania.
- Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
- Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
- El expríncipe Andrés, en libertad tras casi 12 horas detenido por sus vínculos con el pederasta Epstein
- Venezuela aprueba una histórica ley de amnistía con el apoyo unánime de la Asamblea Nacional
- El mayor despliegue militar de EEUU desde la guerra de Irak aguarda la orden de Trump de atacar Irán
- El Tribunal Supremo de EEUU tumba la mayoría de los aranceles de Trump
- Ucrania reconquista terreno mientras arranca en Ginebra otra ronda de negociaciones con 'pocas expectativas
- Sarah Ferguson, ¿la siguiente en caer? Nuevos correos revelan que la exmujer de Andrés Mountbatten-Windsor recibió dinero de Epstein durante 15 años