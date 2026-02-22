Hungría bloqueará las nuevas sanciones de la UE a Moscú hasta que Kiev levante el veto al crudo ruso

El Gobierno de Hungría ha anunciado este domingo que bloqueará el 20º paquete de sanciones que la Unión Europea tenía previsto aprobar este próximo lunes como represalia al veto de Kiev a la distribución de crudo ruso en territorio húngaro y eslovaco.

En el centro de la cuestión se encuentra el ahora paralizado oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa. Estas instalaciones están en el punto de mira de Ucrania, que las ha atacado en varias ocasiones durante la guerra, para malestar de Hungría y Eslovaquia, que han denunciado que esto amenaza su seguridad energética.

Después de que Eslovaquia avisara ayer que el lunes cortará el suministro de energía de emergencia si Ucrania sigue impidiendo el flujo de petróleo, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha anunciado el bloqueo del paquete en un mensaje en redes sociales.

"En el Consejo de Asuntos Exteriores de mañana, la UE pretende adoptar el vigésimo paquete de sanciones. Hungría lo bloqueará. Hasta que Ucrania no reanude el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, no permitiremos que se tomen decisiones importantes para Kiev", ha avisado el ministro húngaro.

Hasta hoy, existía en Bruselas la expectativa de la aprobación de un nuevo paquete de sanciones con un particular contenido simbólico dado que el próximo martes 24 se cumplen cuatro años de la invasión rusa de Ucrania.