Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, interviene durante la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC).

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, interviene durante la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC). / RONALD WITTEK | EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

  1. Las empresas de Ucrania se trasladan al oeste alterando el mapa económico del país
  2. Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
  3. El expríncipe Andrés, en libertad tras casi 12 horas detenido por sus vínculos con el pederasta Epstein
  4. Ucrania reconquista terreno mientras arranca en Ginebra otra ronda de negociaciones con 'pocas expectativas
  5. La crisis de Cuba provoca más inseguridad y la proliferación de las bandas de delincuentes juveniles
  6. Venezuela aprueba una histórica ley de amnistía con el apoyo unánime de la Asamblea Nacional
  7. El Tribunal Supremo de EEUU tumba la mayoría de los aranceles de Trump
  8. El mayor despliegue militar de EEUU desde la guerra de Irak aguarda la orden de Trump de atacar Irán

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo | Kiev, bombardeada con misiles a dos días del cuarto aniversario de la invasión rusa

Buscadores de cadáveres en la guerra en Ucrania: "Todas las almas merecen un descanso digno, sin importar en qué lado lucharon"

El conflicto en Europa convierte a Rusia y Ucrania en principales potencias mundiales de la guerra de drones

José Manuel Albares: "Con una potencia agresora a nuestras puertas, Europa no puede tener 27 ejércitos nacionales"

Entrevista al ministro de exteriores, José Manuel Albares

La extrema derecha muestra su fuerza en la marcha en homenaje a Quentin

La extrema derecha muestra su fuerza en la marcha en homenaje a Quentin

Trump sube la apuesta y eleva al 15% los aranceles globales tras el varapalo del Supremo

