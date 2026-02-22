Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Kiev, bombardeada con misiles a dos días del cuarto aniversario de la invasión rusa
Varias explosiones sacudieron Kiev la mañana del domingo. Las autoridades ucranianas informaron de un ataque con misiles balísticos dos días antes del cuarto aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Los periodistas de AFP escucharon explosiones alrededor de las 4:00 a. m. hora local (2:00 a. m. GMT), poco después de que se activara una alerta antiaérea en la capital, y de nuevo dos horas después. "El enemigo está atacando la capital con armas balísticas", declaró en Telegram el jefe de la administración militar local, Tymur Tkachenko. Informó de daños en un edificio residencial cuyo techo se incendió.
Cruz Roja advierte que la guerra causa un "intolerable sufrimiento" a millones de personas en Ucrania
El director general del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Pierre Krähenbühl, ha advertido de que la guerra está causando un "intolerable sufrimiento" a diario a millones de civiles debido al duro invierno y la falta de calefacción y suministro eléctrico.
"El conflicto armado internacional ha afectado en los últimos cuatro años a millones de ucranianos de una forma dramática. Casi todas las familias han vivido la muerte de un serquerido, heridas, desplazamiento o la ansiedad extrema de no tener noticia de un familiar capturado o desaparecido", ha destacado el director general del CICR, Pierre Krähenbühl.
Ha señalado que "no hay nada abstracto en el dolor y el trauma del que eres testigo durante una visita como esta", ha afirmado a la conclusión de una visita de cinco días al país. "Las historias y las imágenes son desgarradoras", ha remachado.
Al menos cuatro muertos en un ataque con drones en la ciudad ucraniana de Sumi
Al menos cuatro personas han fallecido durante la madrugada de este domingo como consecuencia de un ataque con drones rusos en la provincia de Sumy, en el noreste de Ucrania, donde un bombardeo con misiles ha afectado además a una instalación productiva de la multinacional estadounidense Mondelez, según han informado las autoridades regionales.
Las víctimas han sido dos hermanos y un matrimonio de la localidad de Znob-Novhorodske, situada a menos de cuatro kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia.
El gobernador de la región, Oleh Hrihorov, ha explicado a través de Telegram que, en un primer momento, los dos hermanos habían resultado heridos por un "artefacto explosivo" lanzado desde un dron, siendo trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.
Kiev y Moscú negocian el fin de la guerra entre dudas sobre los deseos de paz de Putin
Ucrania y Rusia están inmersas en unos contactos de paz impulsados por EE.UU. que han mejorado en tono y regularidad desde que empezaran a comienzos del año pasado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero que siguen sin cuajar en un alto el fuego permanente.
La apuesta por la diplomacia de la Casa Blanca es vista con escepticismo por los ucranianos y sus socios europeos, que creen que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene interés real en llegar a un acuerdo de paz a pesar de los 1.461 días de guerra y finge negociar para contentar a Trump mientras sigue ganando terreno en el este de Ucrania.
Putin ha rechazado sistemáticamente las propuestas de Kiev y Washington para que se declare un alto el fuego duradero y ha respondido a la oferta del presidente Volodímir Zelenski de reunirse con él en persona para desencallar el proceso invitando a Moscú al líder ucraniano, que ve en esta idea una posibilidad descabellada y formulada con voluntad de cinismo.
Zelenski anuncia contactos con europeos la semana que viene sobre conversaciones de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este sábado que la semana que viene tiene previsto reunirse con "socios europeos" para abordar las conversaciones de paz con Rusia mediadas por EE. UU., a la espera de una nueva ronda de contactos en Ginebra.
"Mis encuentros con los socios europeos la semana que viene ya están planeados. Nos coordinaremos en detalle para que Europa esté incluida en todos los procesos y se vuelva más fuerte", dijo Zelenski en un discurso a los ciudadanos.
El presidente dijo que también había instruido al jefe del equipo negociador, Rustém Umérov, para "trabajar más con nuestros amigos en Oriente Medio y Turquía", para que se sientan implicados y puedan contribuir.
Ucrania ataca una planta que fabrica misiles hipersónicos Oréshnik, según canales de Telegram
El Ejército ucraniano atacó esta noche la planta que fabrica los misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, que se encuentra en la región de Udmurtia, unos mil kilómetros al este de Moscú y a unos 1.500 de la frontera de Ucrania, según informó este sábado el canal de Telegram Astra.
Según el Ministerio de Sanidad local, en el ataque perpetrado supuestamente con drones resultaron heridas once personas, de las que tres han sido hospitalizadas, una de ellas de gravedad, según el portal Meduza.
Se trata de la fabrica de maquinaria Votkinsk, que también produce los misiles Iskander, utilizados profusamente por Moscú contra objetivos en el vecino país, y los misiles intercontinentales Tópol-M.
Astra, que cita a testigos oculares y a vecinos de la zona, aseguró que en el ataque se produjeron daños en dos de los talleres de la fábrica.
La fábrica, que es parte de la industria militar estratégica, ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
El gobernador de Udmurtia, Alexandr Brechálov, informó en las redes sociales de que en el ataque fue alcanzada "una de las infraestructuras" de la república, sin especificar.
"Enviados a morir": Los africanos engañados y reclutados por Rusia para luchar en Ucrania
La keniana Bibiana Wangari sabe que su hijo, Charles Waithaka, murió combatiendo en Ucrania en una guerra que no era suya. También sabe que lo mató la explosión de una mina. Pero desconoce dónde yace el cuerpo de este joven que, como cientos de africanos, fue presuntamente engañado y reclutado por Rusia.
"El cuerpo de mi hijo, el niño de mi juventud, está tirado en algún lugar, a kilómetros y kilómetros de casa y yo no puedo despedirlo. Ni siquiera puedo ver sus restos", dice a EFE con una entereza sobrecogedora Wangari desde el porche de su casa en Kamulu, a unos sesenta kilómetros al este de Nairobi.
Como muchos otros jóvenes en diferentes países del continente -desde Kenia hasta Camerún, pasando por Sudáfrica-, Waithaka, de 32 años y amante del fútbol, vio en una oferta para trabajar como mecánico en Rusia una oportunidad para prosperar.
Según su madre, le ofrecieron un salario mensual de 800.000 chelines kenianos (más de 5.000 euros), una cantidad con la que no podría soñar en Kenia.
Pero, poco después de aterrizar en Rusia, el joven se encontró con una realidad diferente: su pasaporte fue confiscado, le hicieron firmar un documento en ruso con el que consintió, sin saberlo, que el agente que lo recibió accediera a su cuenta recién abierta en el país (de la que sustrajo un pago inicial de unos 6.500 euros) y fue trasladado a un campo de entrenamiento militar, antes de ser llevado al frente.
Reino Unido detecta avances militares ucranianos en 100 kilómetros cuadrados de la provincia de Zaporiyia
La Inteligencia militar de Reino Unido ha constatado que las fuerzas ucranianas llevan semanas protagonizando avances en la provincia de Zaporiyia, en el este del país, desde el comienzo del contraataque anunciado el pasado 6 de febrero por el comandante del Ejército ucraniano, el general Oleksander Syrskyi. "Desde el inicio de este contraataque, Ucrania ha ocupado más de 100 kilómetros cuadrados de territorio, principalmente al norte de Huliaipole", ha hecho saber el Ministerio de Defensa británico en un comunicado publicado en redes sociales. "Además, las fuerzas ucranianas también lograron avances limitados al norte de este sector, sobre todo en las cercanías de Verbove, a 14 kilómetros al sureste de Pokrovske", ha añadido.
Hungría bloquea el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania hasta que permita el envío de petróleo ruso
El Gobierno de Hungría ha anunciado este viernes que está bloqueando el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania de la UE en respuesta a la decisión de Kiev de no reanudar el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, lo que está poniendo en riesgo, según ha advertido, su seguridad energética. "Ucrania está chantajeando a Hungría deteniendo el tránsito de petróleo en coordinación con Bruselas y la oposición húngara para crear interrupciones en el suministro a Hungría y aumentar los precios del combustible antes de las elecciones", ha acusado el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto.
Zelenski quiere tropas extranjeras en el frente si hay paz con Rusia
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró el viernes que quiere que las tropas extranjeras destinadas a desplegarse en Ucrania en caso de alto el fuego se posicionen cerca del frente. "Nos gustaría ver este contingente más cerca de la línea del frente. Por supuesto, nadie quiere estar en primera línea y, por supuesto, a los ucranianos nos gustaría ver que nuestros socios están con nosotros en la línea del frente", dijo Zelenski a AFP.
