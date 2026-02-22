En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Indignación árabe tras las declaraciones del embajador estadounidense de que Israel tiene derecho a territorios que abarcan gran parte de Oriente Próximo
La indignación estalló el domingo en el mundo árabe y musulmán tras las declaraciones del embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, quien afirmó que, según la tradición bíblica, Israel tiene derecho a territorios que abarcan gran parte de Oriente Próximo.
Las reacciones fueron aún más intensas dado que Israel ha tomado recientemente una serie de medidas destinadas a aumentar su control sobre la Cisjordania ocupada. Mike Huckabee, expastor bautista y firme defensor de Israel, nominado para ser embajador en 2025 por el presidente Donald Trump, fue entrevistado por el comentarista conservador estadounidense Tucker Carlson.
Ataques israelíes matan a dos personas en el mayor campamento de refugiados de Líbano
Un ataque israelí contra un "cuartel general" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha dejado al menos dos muertos en el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, situado en las afueras de la ciudad libanesa de Sidón, en un recrudecimiento de sus bombardeos contra el país a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año entre el Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.
Al menos seis muertos y 25 heridos en bombardeos israelíes contra el este del Líbano
Al menos seis personas murieron y otras 25 resultaron heridas este viernes en una serie de bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, donde el Estado judío dice haber alcanzado cuarteles pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que el balance "inicial" de víctimas por los ataques se sitúa en seis fallecidos y 25 heridos, que han sido trasladados a diversos hospitales de la región. Por su parte, el Ejército israelí confirmó en un comunicado bombardeos contra varias ubicaciones en las inmediaciones de la ciudad de Baalbek, que afirmó estuvieron dirigidos contra "centros de mando" de Hizbulá en puntos supuestamente rodeados de "población civil".
Israel bombardea "centros de mando" de Hizbulá en Baalbek, en el noreste del Líbano
El Ejército de Israel bombardeó este viernes varias ubicaciones de Baalbek, en el noreste de Líbano, y aseguró en un comunicado que su objetivo son "centros de mando" del grupo chií libanés Hizbulá. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) atacaron centros de mando de Hizbulá utilizados por los terroristas de la organización para preparar ataques terroristas contra las tropas de las FDI y el Estado de Israel en la zona de Baalbek y el Líbano", recoge el comunicado castrense.
Mueren dos personas en un ataque israelí contra el mayor campo palestino del Líbano
Al menos dos personas murieron este viernes en un bombardeo israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en el sur del Líbano, Ain el Helu, donde fue alcanzado un edificio previamente utilizado por un comité conjunto de milicias de esa comunidad, informaron diversas fuentes. "Un ataque del enemigo israelí en el campo de Ain el Helu causó el fallecimiento de dos personas", anunció en un breve comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre las identidades de las víctimas.
Al menos un muerto en el ataque israelí contra el mayor campo palestino del Líbano
Al menos una persona murió y varias más resultaron heridas este viernes en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en el sur del Líbano, Ain el Helu, donde fue alcanzado un edificio previamente utilizado por un comité conjunto de milicias de esa comunidad. El bombardeo tuvo como objetivo un inmueble que había sido alquilado recientemente como cocina para la distribución de ayuda alimentaria, si bien antes era usado por "las fuerzas de seguridad conjuntas palestinas", informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).
El Ejército israelí dice que las directrices de seguridad no han cambiado pese a amenaza iraní
El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, aseguró este viernes que las directrices de seguridad para la población israelí no han cambiado en el país pese a las tensiones regionales por el posible ataque de Estados Unidos a Irán. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) están en alerta máxima, con la vista puesta en todas direcciones y el dedo índice más alerta que nunca ante cualquier cambio en la realidad operativa. No hay cambios en las instrucciones", aseveró en un vídeocomunicado difundido por las fuerzas armadas. Como cada viernes antes del inicio del 'sabbat' (el día de descanso en el judaísmo), el portavoz compareció para actualizar a la población sobre la situación de seguridad en Israel, ante la incertidumbre en el país sobre la posible escalada bélica.
Israel ataca el mayor campamento de refugiados palestinos del Líbano
Israel atacó este viernes el campamento de refugiados palestinos de Ain el Helu, el más grande del Líbano y ubicado en el sur del país, donde aseguró haber tenido como objetivo unas instalaciones utilizadas por miembros del movimiento islamista Hamás. Un avión no tripulado israelí lanzó al menos tres misiles contra la zona de Hattin, en el interior del campamento de Ain el Helu, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin ofrecer detalles sobre el potencial objetivo ni si se habrían producido víctimas.
La CE defiende que su participación en la Junta de la Paz sirvió para "apoyar a Palestina"
El Ejecutivo comunitario defendió este viernes la participación de la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, en la reunión inaugural de la Junta de Paz para Gaza organizada en la víspera por el presidente estadounidense Donald Trump, con el argumento de que sirvió para mostrar su apoyo a Palestina, frente a las críticas recibidas desde varios estados miembros. "Es importante subrayar que nuestra presencia en la reunión tenía como objetivo mostrar el considerable apoyo de la UE a Palestina y confirmar nuestra disposición a apoyar la recuperación y la resiliencia en Gaza, de conformidad con la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", aseguró Guillaume Mercier, portavoz del Ejecutivo europeo para el Mediterráneo, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.
El Ejército de Israel mata a un palestino en un nuevo ataque en el norte de Gaza
El Ejército de Israel ha matado este viernes a un palestino en un nuevo ataque en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025. Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el hombre, identificado como Fadi Jalif, ha muerto en un ataque con un dron contra una tienda de campaña en el norte del enclave. Algo sobre lo que el Ejército israelí no se ha pronunciado.
Por otra parte, el Ejército israelí ha anunciado la "eliminación de un terrorista" en el sur de la Franja, que "cruzó la 'línea amarilla'" y "se acercó a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), representando una amenaza inminente". Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a más 610 los muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego. Asimismo, cifró en 72.069 los muertos y 171.728 los heridos desde el inicio de la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
- Las empresas de Ucrania se trasladan al oeste alterando el mapa económico del país
- Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
- El expríncipe Andrés, en libertad tras casi 12 horas detenido por sus vínculos con el pederasta Epstein
- Ucrania reconquista terreno mientras arranca en Ginebra otra ronda de negociaciones con 'pocas expectativas
- La crisis de Cuba provoca más inseguridad y la proliferación de las bandas de delincuentes juveniles
- Venezuela aprueba una histórica ley de amnistía con el apoyo unánime de la Asamblea Nacional
- El Tribunal Supremo de EEUU tumba la mayoría de los aranceles de Trump
- El mayor despliegue militar de EEUU desde la guerra de Irak aguarda la orden de Trump de atacar Irán