DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

El Ejército de Israel mata a un palestino en un nuevo ataque en el norte de Gaza

El Ejército de Israel ha matado este viernes a un palestino en un nuevo ataque en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025. Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el hombre, identificado como Fadi Jalif, ha muerto en un ataque con un dron contra una tienda de campaña en el norte del enclave. Algo sobre lo que el Ejército israelí no se ha pronunciado.

Por otra parte, el Ejército israelí ha anunciado la "eliminación de un terrorista" en el sur de la Franja, que "cruzó la 'línea amarilla'" y "se acercó a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), representando una amenaza inminente". Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a más 610 los muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego. Asimismo, cifró en 72.069 los muertos y 171.728 los heridos desde el inicio de la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023.