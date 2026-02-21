Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Nuevos eslóganes anti-poder en Irán cuando la amenaza estadounidense se intensifica Estudiantes iraníes corearon el sábado en Téhéran consignas contra el poder, en una nueva demostración de ira tras el movimiento de protesta de enero, en un momento en que los Estados Unidos intensifican su presión militar pese a las conversaciones. Las concentraciones en varias universidades de la capital fueron organizadas a raíz de las vastas manifestaciones que habían sido sofocadas con sangre en enero. Desde esta represión, el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con intervenir e intensifica el despliegue militar en la región, al tiempo que afirma querer un acuerdo relativo, en particular, al programa nuclear iraní. Este último está desde hace años en el centro de la discordia entre Téhéran y los occidentales, que temen que el país se dote de la bomba atómica.

Alemania y Francia piden una respuesta clara y unida de UE a nuevo arancel de Trump Alemania y Francia se manifestaron este sábado en favor de una respuesta "clara" y unida de la Unión Europea al nuevo arancel general impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El jefe del gobierno de Alemania, Friedrich Merz, adelantó este sábado que antes de su próxima visita a la Casa Blanca impulsará una "posición clara" de la UE sobre la nueva medida de Washington. "Tendremos una posición europea muy clara sobre este tema, porque la política aduanera es competencia de la UE, no de los Estados miembros individuales", dijo Merz a la cadena alemana ARD. "Estaré en Washington dentro de poco más de una semana (...) Y viajaré a Washington con una posición europea común", añadió.

Trump dice que subirá el nuevo arancel global a un 15 % El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que subirá a un 15 % el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó ayer después de que el Supremo fallara en contra de su política de gravámenes. Así lo anuncio el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde aseguró que el aumento será "de inmediato". La ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar los gravámenes hasta un 15 % y en períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

EEUU planea suspender los permisos de trabajo para solicitantes de asilo durante "años" El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) propuso este viernes una norma que suspendería temporalmente la adjudicación de permisos de trabajo a solicitantes de asilo, una pausa que podría extenderse durante años. El proyecto de regulación, abierto hoy a consulta pública, pondría en pausa la aceptación de solicitudes de permisos de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días.

España reafirma el apoyo a las empresas afectadas por los aranceles de EEUU Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han lanzado un mensaje de tranquilidad a las empresas españolas que se sientan intranquilas ante el fallo del Tribunal Supremo de EEUU en materia de aranceles y el nuevo anuncio de aranceles del 10% que ha hecho el presidente de EEUU, Donald Trump. “Estamos siguiendo de manera estrecha la evolución de este asunto y mantenemos una coordinación constante con la Comisión Europea para evaluar sus implicaciones jurídicas y comerciales", han explicado. Y añaden que las empresas a ambos lados del Atlántico necesitan un entorno de estabilidad, certidumbre y previsibilidad. España, junto con el resto de estados miembro de la Unión Europea, defiende la reducción de barreras y la importancia de un marco comercial claro y basado en reglas que genere esas garantías. "Con independencia de las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y la reacción de la administración estadounidense, contamos con una hoja de ruta propia y la posición de España es firme: la Unión Europea debe avanzar con determinación en el refuerzo y la diversificación de su red de acuerdos comerciales con socios estratégicos, así como en la profundización de la integración y la competitividad del mercado único".

Los aranceles de Trump: "Un completo desastre" El presidente estadounidense, Donald Trump, ya advirtió a mediados de enero de que si el Supremo se pronunciaba en contra de los gravámenes comerciales, como ha sucedido, sería "un completo desastre" que obligaría al reintegro de "miles de millones" de dólares. El paquete arancelario anunciado por Trump en abril de 2025 fue impugnado por una docena de estados de EEUU y por empresas norteamericanas que consideraban que el presidente se extralimitó al imponer los gravámenes mediante órdenes ejecutivas que citaban la IEEPA. Esta legislación, en ciertas circunstancias, otorga al presidente la autoridad para regular o prohibir transacciones internacionales durante una emergencia nacional.

Trump anuncia que impondrá un arancel global del 10% amparado en una nueva ley El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que impondrá un arancel global del 10% tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular parcialmente los gravámenes y apuntó que lo hará "dentro de tres días" y amparado en una ley de 1974. "Firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud de la Sección 122 (de la ley de comercio de 1974), además de los aranceles normales que ya se están cobrando. También estamos iniciando varias investigaciones en virtud de la Sección 301 y otras, para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas", declaró Trump. La ley de comercio de 1974 es una norma histórica de Estados Unidos que otorga al presidente facultades para imponer aranceles de hasta el 15% durante periodos de 150 días.

Trump dice que tienen "alternativas muy poderosas" para imponer aranceles El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que cuenta con "alternativas muy poderosas" para imponer aranceles y que tomará "una dirección diferente" en este sentido pese a la decisión del Tribunal Supremo de invalidar la mayoría de sus gravámenes.

El Supremo pone frenos a los aranceles presidenciales La Corte Suprema dictaminó que el presidente de EEUU, Donald Trump, no puede usar los poderes de emergencia como un cheque en blanco para imponer aranceles. De cara al futuro, el fallo reafirma el control del Congreso sobre la tributación comercial, invalida los aranceles recientes y hace que las futuras medidas arancelarias sean más restrictivas, lentas y legalmente restringidas.