La extrema derecha muestra su fuerza en la marcha en homenaje a Quentin

Los comercios del distrito 7eme de Lyon amanecieron este sábado tapiados y los vecinos de la zona se mostraban reacios a hablar públicamente. “Veremos lo que pasa esta tarde, pero el ambiente está tenso”, nos advertían, ante el temor de posibles disturbios durante la marcha de homenaje a Quentin Deranque, militante de extrema derecha, asesinado a golpes el pasado 14 de febrero por un grupo de extrema izquierda.

A las 15h, la plaza Jean Jaures se llenaba de simpatizantes de ultraderecha que querían rendir homenaje al joven de 23 años fallecido no muy lejos de allí. “Soy lionesa y estoy tocada por la muerte trágica de este chico. Es mi primera vez en una marcha blanca”, confesaba Marie, vecina del barrio. Tal y como pronosticaba el ministerio del interior, al llamado acudieron 3.200 personas, pertenecientes a la “extrema derecha”, según el ministro, Laurent Núñez.

Sobre la marcha catalogada de “alto riesgo”, pesaba una nube de tensión en un ambiente teñido de color negro y caras tapas con mascarillas. Decenas de policías llegados de otras regiones para la ocasión escoltaban el cortejo que no dejó de lanzar cánticos durante las tres horas de duración; “Anti Fascistas asesinos. La Francia Insumisa cómplice” o “Francia es nuestra”. Durante las tres horas de marcha, el partido insumiso ha estado muy presente, puesto que, tres de los once detenidos acusados de participar en la pelea han sido en algún momento asistentes parlamentarios de la agrupación política. “Los responsables de la muerte de Quentin son también responsables políticos”, señalaba una joven testigo de la pelea.

“El odio de nuestros adversarios es mortal. Su asesinato fue premeditado. Quetin era un camarada, un joven católico, patriota y nacionalista”, sentenciaba otro joven militante con microfono en mano.

A medida que avanzaban por las calles del distrito 7, los cánticos iban subiendo de tono; "¡Abajo los árabes! ¡Los maricas!". Hasta el punto, que uno de los organizadores llamaba la atención a los suyos por el altavoz; “Chicos, hay cámaras”. Hechos por los que la prefectura de Rhone ya ha abierto una investigación por "acciones y comentarios reprensibles". El homenaje finalizó frente al lugar donde Quentin perdió la conciencia tras los golpes recibidos y días después acabó falleciendo en el hospital.

Tras su muerte, las autoridades locales han mostrado su preocupación ante el clima de venganza que se respira en la ciudad. El ministerio del interior aseguró que mantendrá el dispositivo de seguridad hasta el domingo, mientras que el presidente Macron se mostró inquieto por la creciente violencia entre grupos radicales, algunos de ellos disueltos en 2025, y prometió reunirse a “principios de semana” con el primer ministro para analizar la situación. “En la República, ninguna violencia es legítima.(...) Este es un momento de gran responsabilidad para el gobierno”, declaró este sábado durante la inauguración del Salón Agrícola en París.

Multitud de grupos identitarios

La marcha por Quentin ha dejado multitud de imágenes polémicas en las redes sociales, en las que se ven a grupos identitarios nacionalistas revolucionarios, monárquicos e incluso neonazis de Francia. “Intentaremos que la gente acuda en masa”, declaró a Mediapart Stanislas Tyl, portavoz del grupo identitario Les Natifs, días antes.

Entre los asistentes a la marcha, también se encontraban integrantes de Lyon Populaire, agrupación de extrema derecha disuelta por el ministerio del interior en 2025, y que ha conseguido mantenerse con vida tras fusionarse con otro grupúsculo, Audace Lyon, del que formaba parte Quentin Deranque, y así lo reconocieron los organizadores este sábado en la concentración y el portavoz del colectivo, quien confirmó para AFP que el joven había participado "en numerosos entrenamientos deportivos junto a ellos, incluso la semana pasada". No se mostró "ni violento ni agresivo", añadió el portavoz.

Noticias relacionadas

Tras la muerte de Quentin, la fiscalía mantiene en prisión provisional a siete de los once detenidos acusados de “homicidio voluntario, agresión con agravantes y asociación ilícita", puesto que existen pruebas de que los sospechosos pertenecen al grupo de extrema izquierda, la Jeune Garde, disuelto también por el ministerio en 2025.