Drama transalpino

Italia llora la muerte del niño Domenico por complicaciones tras un trasplante de corazón

Meloni pide una investigación por posibles negligencias durante los procedimientos

Archivo - La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni

Archivo - La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni / Alberto Gandolfo/Lapresse Via Zu / Dpa - Archivo

Europa Press

Madrid
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha trasladado sus condolencias en nombre del Gobierno y del pueblo italianos por tras la muerte en la madrugada de este sábado del niño de dos años Domenico, fallecido a causa de complicaciones después de un trasplante de corazón y ha pedido una investigación de las posibles negligencias denunciadas en las últimas horas sobre el procedimiento médico.

La madre del pequeño, Patrizia, ha confirmado la muerte del niño en una escueta declaración a las puertas del hospital de Nápoles donde estaba ingresado. Según el hospital, Domenico falleció en cuidados intensivos en el hospital de Monaldi "como consecuencia de un deterioro repentino e irreversible de su estado clínico".

El caso ha atraído gran atención en Italia, en parte debido a aparentes errores durante la operación. Tras una larga espera, poco antes de Navidad se encontró un donante de corazón para el niño, que nació con una cardiopatía congénita. Sin embargo, el órgano se enfrió incorrectamente durante el transporte, lo que le causó graves daños.

El miércoles, un equipo médico decidió que un nuevo trasplante sería inútil, señalando también que otros órganos, incluidos los riñones, ya no funcionaban correctamente.

A primera hora de esta mañana, el hospital informó que el estado de Domenico se había deteriorado rápidamente. El cardenal Domenico Battaglia, arzobispo de Nápoles, impartió la extremaunción antes de su muerte a las 05.30 de la madrugada. El hospital declaró que todo el equipo médico acompaña a la familia "en este momento de inmenso dolor con respeto y sinceras condolencias".

Meloni ha lamentado que "toda Italia está de luto por la pérdida del pequeño Domenico, un guerrero que nunca será olvidado". Meloni ha dedicado "a la madre, Patrizia; al padre, Antonio y a todos sus seres queridos, les envío, en mi nombre y en el del Gobierno" su "más sincero abrazo y más sentidas condolencias".

"Estoy segura de que las autoridades competentes arrojarán plena luz sobre este terrible asunto", ha pedido Meloni.

