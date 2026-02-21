Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Reino Unido detecta avances militares ucranianos en 100 kilómetros cuadrados de la provincia de Zaporiyia La Inteligencia militar de Reino Unido ha constatado que las fuerzas ucranianas llevan semanas protagonizando avances en la provincia de Zaporiyia, en el este del país, desde el comienzo del contraataque anunciado el pasado 6 de febrero por el comandante del Ejército ucraniano, el general Oleksander Syrskyi. "Desde el inicio de este contraataque, Ucrania ha ocupado más de 100 kilómetros cuadrados de territorio, principalmente al norte de Huliaipole", ha hecho saber el Ministerio de Defensa británico en un comunicado publicado en redes sociales. "Además, las fuerzas ucranianas también lograron avances limitados al norte de este sector, sobre todo en las cercanías de Verbove, a 14 kilómetros al sureste de Pokrovske", ha añadido.

Hungría bloquea el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania hasta que permita el envío de petróleo ruso El Gobierno de Hungría ha anunciado este viernes que está bloqueando el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania de la UE en respuesta a la decisión de Kiev de no reanudar el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, lo que está poniendo en riesgo, según ha advertido, su seguridad energética. "Ucrania está chantajeando a Hungría deteniendo el tránsito de petróleo en coordinación con Bruselas y la oposición húngara para crear interrupciones en el suministro a Hungría y aumentar los precios del combustible antes de las elecciones", ha acusado el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto.

Zelenski quiere tropas extranjeras en el frente si hay paz con Rusia El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró el viernes que quiere que las tropas extranjeras destinadas a desplegarse en Ucrania en caso de alto el fuego se posicionen cerca del frente. "Nos gustaría ver este contingente más cerca de la línea del frente. Por supuesto, nadie quiere estar en primera línea y, por supuesto, a los ucranianos nos gustaría ver que nuestros socios están con nosotros en la línea del frente", dijo Zelenski a AFP.

Zelenski reitera que el "compromiso" de Ucrania con la paz no pasa por restar independencia y soberanía El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reiterado este viernes que si bien están preparados para "verdaderos compromisos", no pueden ser a costa de su independencia y soberanía. "Estamos dispuestos a hablar, pero no a recibir ultimátum de los rusos a una y otra vez", ha zanjado. Zelenski se ha preguntado qué compromisos está dispuesto a ofrecer Rusia como país agresor y ha señalado que a pesar de que Rusia ha tomado "casi el 20%" del territorio ucraniano, Kiev continúa dispuesto a sentarse a negociar la paz. "Estamos dispuestos a hablar de compromisos con Estados Unidos, pero no a recibir ultimátums de los rusos una y otra vez. Ellos son el agresor. Todo el mundo lo ha reconocido. Eso no ha cambiado (...) todos reconocen que Rusia es el agresor", ha subrayado durante una entrevista para la agencia japonesa Kyodo.

Zelenski asegura que Ucrania no está perdiendo la guerra El resultado de la guerra en Ucrania todavía está por definir, afirmó su presidente Volodimir Zelenski en una entrevista este viernes a AFP, días antes del cuarto aniversario de la invasión rusa. "No pueden decir que estamos perdiendo la guerra. Honestamente, en absoluto la estamos perdiendo, definitivamente. La pregunta es si la ganaremos. Sí, esa es la pregunta, pero es una pregunta muy costosa", dijo en una entrevista exclusiva. Zelenski afirmó que su ejército recuperó recientemente cientos de kilómetros cuadrados en el sur del país y denunció presiones de Estados Unidos y Rusia para ceder territorios en el este para alcanzar la paz.

Lo negociado hasta ahora entre Rusia y Ucrania En la reunión de Ginebra se avanzó a la hora de definir el mecanismo de verificación de un futuro alto el fuego y se abordó la desmilitarización de parte del Donbás, donde los ucranianos aún controlan más de la quinta parte de la región de Donetsk. Esa es la propuesta de establecer una zona de amortiguación. Después de los contactos trilaterales, se ortanizó una reunión solo con representantes de Rusia y Ucrania, que fueron básicamente "sustanciales". Se espera que la cuarta ronda de negociaciones de paz – después de dos sostenidas en Abu Dabi y una, en Ginebra – se celebre próximamente, sin que las partes hayan revelado su fecha, pero que sería en unos 10 días.

Zelenski anuncia más contactos con Rusia y EEUU en Ginebra en los próximos diez días El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes un acuerdo con rusos y estadounidenses para que se celebre dentro de un plazo de diez días una nueva ronda de contactos trilaterales de paz, de la que se espera que pueda tener lugar también Ginebra, donde ya se celebraron las pasadas reuniones el martes y el miércoles de esta semana. "Se ha acordado que en los próximos diez días haya otra reunión, lo más probable que también en Ginebra", dijo Zelenski en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de los periodistas que cubren su actividad diaria.

Putin no parará la guerra hasta lograr un Gobierno prorruso en Ucrania El Instituto de Estudios sobre la Guera (ISW) asegura que cinco responsables de agencias de inteligencia europeas coinciden en vaticinar que el presidente ruso, Vladímir Putin, no parará la guerra hasta lograr un Gobierno prorruso en Ucrania. Los objetivos del Kremlin incluyen la destitución del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la cesión por parte de Ucrania del resto del óblast de Donetsk, la creación de un Gobierno títere prorruso y cambios en la OTAN. Ucrania no entraría en la Alianza y asumiría limitaciones en defensa para no ser nunca más un oponente para Rusia.

Macron y Starmer convocan a la coalición de voluntarios en cuarto aniversario de guerra El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresidirán una reunión de la coalición de voluntarios por videoconferencia el próximo martes, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, anunció este viernes el Palacio del Elíseo. Mientras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania se adentra en su quinto año, los 35 países que participan en esta coalición, formada para reforzar el apoyo internacional a Kiev, volverán a debatir y reafirmar su compromiso con Ucrania y con la búsqueda de una paz justa, sólida y duradera que garantice la seguridad del país y de Europa, señaló la Presidencia francesa.