Rezos ante los cuerpos de tres personas a la puerta del hospital Nasser en Jan Yunís, en el sur de Gaza, este domingo.

Rezos ante los cuerpos de tres personas a la puerta del hospital Nasser en Jan Yunís, en el sur de Gaza, este domingo. / Haitham Imad EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. El expríncipe Andrés, en libertad tras casi 12 horas detenido por sus vínculos con el pederasta Epstein
  2. Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
  3. Ucrania reconquista terreno mientras arranca en Ginebra otra ronda de negociaciones con 'pocas expectativas
  4. La crisis de Cuba provoca más inseguridad y la proliferación de las bandas de delincuentes juveniles
  5. Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
  6. La legislatura venezolana aprueba finalmente la Ley de Amnistía a los disidentes políticos
  7. Las empresas de Ucrania se trasladan al oeste alterando el mapa económico del país
  8. Sarah Ferguson, ¿la siguiente en caer? Nuevos correos revelan que la exmujer de Andrés Mountbatten-Windsor recibió dinero de Epstein durante 15 años

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania

Trump y el bitcoin: luces y sombras de un año que cambió las reglas

Arrecia la presión para que el expríncipe Andrés renuncie a su puesto en la línea de sucesión tras su detención por el caso Epstein

Una ola de amenazas de bomba obliga a evacuar varios rascacielos e instituciones de París

¿Cómo quedan los aranceles de Trump? Preguntas y respuestas tras el veto del Supremo de EEUU

El Tribunal Supremo de EEUU tumba la mayoría de los aranceles de Trump

