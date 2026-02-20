Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Una armada temible de EEUU amenaza a Irán para que desmantele su programa nuclear El portaaviones 'USS Abraham Lincoln' situado está acompañado por tres destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke, capaces de portar misiles Tomahawk. El ala aérea del portaaviones incluye cazas F-35C. El 'USS Gerald R. Ford', el buque de guerra más caro jamás construido por EEUU, con un costo de 13.000 millones de dólares, está acompañado por destructores de misiles guiados y su ala aérea incluye F/A-18E y F/A-18F Super Hornet, aeronaves de alerta temprana E-2D, así como helicópteros MH-60S y MH-60R Seahawk y aviones C-2A Greyhound. Es la mayor acumulación militar de EEUU desde 2003. F‑15, F‑35, F‑22, F‑16, A‑10C y EA‑18G Growler, junto con numerosos aviones abastecedores de combustible. Globalmente, se trata de al menos 14 buques de guerra, cientos de aviones de combate y múltiples sistemas de defensa aérea. Más de 150 vuelos de carga militares estadounidenses han trasladado sistemas de armas y municiones a Oriente Próximo.

La bases de EEUU para respaldar el ataque contra Irán El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos controla varias bases militares en Oriente Próximo. En concreto en Baréin, en Irak, en Kuwait, Qatar, Siria y Emiratos Árabes Unidos. En concreto, en Qatar acoge aviones de combate rotativos y la 379 Ala Expedicionaria Aérea, que según el ejército incluye "transporte aéreo, reabastecimiento aéreo, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y medios de evacuación aeromédica". En Emiratos tiene la base aérea de Al Dhafra, que alberga la 380 Ala Expedicionaria Aérea de Estados Unidos, una fuerza compuesta por diez escuadrones de aviones y que también incluye drones como los MQ-9 Reaper. Aviones de combate han rotado por Al Dhafra, que también alberga el centro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos para el "entrenamiento avanzado en guerra aérea". Tras el despliegue estadounidense cerca de las costas iraníes, varios escenarios son posibles si la Casa Blanca decide intervenir militarmente, desde bombardeos precisos a una campaña masiva para debilitar o eliminar a los dirigentes del país.

Netanyahu: "Si Irán nos ataca, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a amenazar este jueves directamente al régimen de Irán, su principal enemigo en la región, asegurando que si Teherán les ataca, "se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar". "Estamos preparados para cualquier escenario. Y una cosa está clara: si los ayatolás cometen un error y nos atacan, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar", aseveró el mandatario durante una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército israelí. Las palabras del líder israelí se producen después de que en las últimas horas diversos medios estadounidenses señalaran que el presidente de EEUU, Donald Trump, estaría evaluando seriamente posibles ataques contra Irán para los próximos días.

Suben los precios del petróleo y las bolsas se resienten por la amenaza de guerra en Irán La intensificación de las preocupaciones geopolíticas tiende a debilitar las bolsas mientras los precios del petróleo aumentan. El oro volvió a superar los 5.000 dólares. Ante la cautela, el S&P 500 detuvo su recuperación tras una caída impulsada por la tecnología. Un indicador de fabricantes de chips cayó un 1%. Walmart Inc. subió, ya que las ventas comparables en EEUU superaron las expectativas, eclipsando una perspectiva conservadora. El crudo West Texas Intermediate superó los 66 dólares. Los rendimientos de los bonos fluctuaron. El dólar avanzó frente a la mayoría de las principales divisas. El presidente Donald Trump afirmó que EEUU tiene que "llegar a un acuerdo significativo" con Irán, y añadió que los próximos 10 días dirán si se llega a un acuerdo.

El operador nuclear de Rusia se muestra dispuesto a aceptar el uranio enriquecido de Irán si hay acuerdo con EEUU El operador estatal nuclear de Rusia ha afirmado este jueves que el país euroasiático estaría dispuesto a aceptar el uranio enriquecido de Irán en caso de que haya un acuerdo en este sentido con Estados Unidos en las negociaciones indirectas para intentar alcanzar un nuevo pacto sobre el programa nuclear de Teherán. El director ejecutivo de Rosatom, Alexei Lijachev, ha afirmado que Rusia estaría dispuesto a aceptar este uranio enriquecido, en caso de acuerdo, y ha recordado que Moscú tiene experiencia previa en este tipo de operaciones, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Irán ha rechazado hasta la fecha el traslado fuera del país de las reservas de uranio enriquecido con las que cuenta, tal y como reclama Estados Unidos, al tiempo que ha vinculado una reducción de los niveles de enriquecimiento a una retirada de las sanciones impuestas por Washington contra el país asiático.

Irán construye un escudo de hormigón en una base militar ante el previsible ataque de EEUU Imágenes satelitales revelan que Irán está fortificando su complejo militar de Parchin contra ataques aéreos mientras el fortalecimiento militar estadounidense en la región cobra ritmo. Las imágenes también muestran que Irán ha enterrado las entradas de túneles en un sitio nuclear bombardeado por Washington durante la guerra de 12 días de Israel con Irán el año pasado (a la que Estados Unidos se unió en nombre de Israel), ha fortificado las entradas de túneles cerca de otro y ha reparado las bases de misiles atacadas en el conflicto, informan Reuters y Al Jazeera.

Trump dice que quiere un acuerdo con Irán, "de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves en la primera reunión de la Junta de Paz en Washington que es necesario "llegar a un acuerdo significativo" sobre Irán, "de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas". "Y ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente", aseguró Trump, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas están realizando un gran despliegue militar en Oriente Próximo. El ejército estadounidense estaría preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si lo autorizará, como ya informa este hilo directo desde ayer. Más información, aquí.

La UE insiste en que una escalada militar en Irán podría agravar la estabilidad regional La Unión Europea (UE) declaró este jueves que una escalada militar en Irán podría tener "graves repercusiones para la estabilidad de la región", sin entrar a especular en un posible ataque estadounidense contra ese país. "No voy a especular porque se trata de una situación hipotética: una escalada militar podría tener graves repercusiones para la estabilidad de la región", indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni preguntado por el incremento de la tensión en la zona. Los activos aéreos y navales en Oriente Medio han aumentado en los últimos días hasta el punto de que el Pentágono está listo para atacar Irán este fin de semana si así lo decide el presidente estadounidense, Donald Trump, de acuerdo con las cadenas CNN y CBS y el diario 'The New York Times'.

Irán defiende el enriquecimiento nuclear mientras EEUU concentra tropas en Oriente Próximo Irán recalcó el jueves que "ningún país" puede privarlo del "derecho" al enriquecimiento nuclear, a pesar de que Estados Unidos ve "muchos motivos" para atacar a la República Islámica y varios medios estadounidenses afirman que de hecho el ejército ya está preparado para hacerlo. Los dos países enemigos reanudaron recientemente negociaciones indirectas, bajo mediación de Omán, después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con una operación militar contra Irán, primero por la brutal represión de manifestaciones antigubernamentales y después por su programa nuclear.