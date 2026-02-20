En Directo
Última hora de la detención del expríncipe Andres por el caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
El expríncipe Andrés sale de comisaría
El expríncipe Andrés ha sido liberado de la custodia policial después de casi 12 horas de interrogatorio por parte de la policía en Norfolk. Fue fotografiado en el asiento trasero de un automóvil saliendo de la estación de policía de Aylsham este jueves.
Exabogada de Goldman discutió con Epstein escándalo sexual en el Servicio Secreto
Kathryn Ruemmler, quien renunció la semana pasada como abogada principal de Goldman Sachs Group Inc., intercambió mensajes con Jeffrey Epstein sobre un escándalo de prostitución que involucró al Servicio Secreto de Estados Unidos durante su gestión como asesora jurídica de la Casa Blanca bajo el expresidente Barack Obama. En alrededor de una docena de mensajes enviados meses después de que Ruemmler dejara su cargo en la Casa Blanca en 2014, se quejó ante Epstein por "este desastre del Servicio Secreto" y le reenvió un borrador de correo electrónico que contenía información detallada y no pública sobre el papel tras bambalinas que desempeñó la oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca en la investigación del escándalo de prostitución de 2012.
El arresto del expríncipe Andrés da un golpe devastador a la monarquía británica
La detención este jueves de Andrés Mountatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, por supuesta mala conducta en relación con el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, ha supuesto un golpe devastador para la monarquía británica. Después de varios meses de polémica por el alcance de los vínculos entre el expríncipe y el magnate pederasta estadounidense, la Policía del Valle de Támesis, la fuerza del orden que corresponde a Windsor, ordenó el arresto del antiguo duque de York, que hoy cumple 66 años. El hermano del Rey permanece detenido en una comisaría mientras la policía investiga una denuncia de que Andrés entregó a Epstein documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial comercial entre 2001 y 2011.
Andrés puede estar 24 horas arrestado sin cargos, y enfrentarse después incluso a cadena perpetua
El expríncipe Andrés está detenido. La policía informó este jueves de que "el hombre permanece bajo custodia policial". Según la legislación de Reino Unido, Andrés puede permanecer arrestado 24 horas sin cargos, tras lo cual la policía debe solicitar a los tribunales una prórroga. En su comunicado, el rey Carlos III señaló que en el caso de su hermano se seguirá un "proceso completo, justo y adecuado". La mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona). La detención podría ser por revelación de secretos y mal uso de caudales públicos.
Acusado de irregularidades, el director de Mercedes ironiza con el caso Epstein
El director general de la escudería de Fórmula 1 Mercedes, Toto Wolff, acusado de irregularidades en el motor y el combustible de sus monoplazas para la temporada 2026, estalló este jueves contra esas "tonterías", ironizando incluso sobre el caso Epstein. "Mañana quizá se inventen otra cosa, no lo sé: ¡he aparecido en los papeles de Epstein!, ¡vete a saber qué! ¡Otra cosa absurda!", dijo, entre las risas de los periodistas, el ingeniero que ha llevado a Mercedes a la cumbre de la F1 con ocho títulos de campeón del mundo de constructores y siete de pilotos. "Nos han dicho que la relación de compresión (del motor) era algo ilegal, eso son tonterías, una absoluta barbaridad", señaló primero el patrón austríaco de la escudería Mercedes-AMG Petronas, en una rueda de prensa celebrada durante los ensayos de pretemporada de F1 en Baréin.
Los británicos reciben en Londres con alegría el arresto de Andrés
"¡Se lo merece!" En las calles de Londres, ciudadanos británicos recibieron con alegría el arresto del expríncipe Andrés que, según ellos, muestra que la monarquía no está por encima de la ley. "Estoy encantada", dijo sonriente a AFP la abogada Emma Carter. La policía arrestó al expríncipe este jueves, día de su 66 cumpleaños, por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público", en relación con el caso Epstein, cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional.
El ex primer ministro Gordon Brown aporta documentos a la policía sobre Andrés
El exprimer ministro Gordon Brown ha dicho a la BBC que presentó una carta de cinco páginas a varias fuerzas policiales del Reino Unido, incluida la Metropolitan Police, la Sussex Police y la Thames Valley Police, proporcionando información nueva y adicional procedente de los archivos de Epstein. Esto se produce tras el arresto de Andrew Mountbatten-Windsor por conducta indebida en un cargo público, que, según entiende la BBC, está relacionada con actividades durante su etapa como enviado comercial. En un comunicado, Brown afirma que la nueva información se suma a la que presentó a las fuerzas la semana pasada, en la que “expresé mi preocupación por garantizar que se haga justicia a las niñas y mujeres víctimas de trata”.
Carles Planas Bou
Sexo, poder y abusos: 3 claves para entender la turbia relación entre Jeffrey Epstein y Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe de Inglaterra
Sexo, poder y abusos: 3 claves para entender la turbia relación entre Jeffrey Epstein y Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe de Inglaterra, por Carles Planas Bou.
El rey Carlos III, tras la detención de su hermano Andrés: "La ley debe seguir su curso"
Declaración completa del rey Carlos III ante la declaración de su hermano: "Me he enterado con la más profunda preocupación de la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera correspondiente y por las autoridades competentes. En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y plena cooperación. Permítanme dejarlo claro: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería apropiado que haga más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes".
Siete fuerzas policiales británicas evalúan información sobre Andrés en relación al caso Epstein
La detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, se produjo este jueves en el día de su cumpleaños mientras siete fuerzas policiales del Reino Unido evalúan activamente o investigan información relacionada con el caso del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. Estas son las fuerzas policiales que participan en estas averiguaciones.
