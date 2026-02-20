Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Príncipe AndrésDelincuenciaOriol CardonaBarcelonaViento CatalunyaAdamuzTrumpLaLigaÁfrica VázquezObras
instagramlinkedin

En Directo

Red global

Última hora de la detención del expríncipe Andres por el caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto

MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta

Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa

Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés de Inglaterra

Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés de Inglaterra / DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS / AFP / DANIEL LEAL / AFP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
  2. Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
  3. Ucrania reconquista terreno mientras arranca en Ginebra otra ronda de negociaciones con 'pocas expectativas
  4. La crisis de Cuba provoca más inseguridad y la proliferación de las bandas de delincuentes juveniles
  5. Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
  6. Las empresas de Ucrania se trasladan al oeste alterando el mapa económico del país
  7. Barack Obama, sobre los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
  8. Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EEUU

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | El expríncipe Andrés deja en vilo a la monarquía británica tras el interrogatorio policial

DIRECTO | El expríncipe Andrés deja en vilo a la monarquía británica tras el interrogatorio policial

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Delcy Rodríguez promulga la ley de Amnistía aprobada por la legislatura venezolana

Delcy Rodríguez promulga la ley de Amnistía aprobada por la legislatura venezolana

El expríncipe Andrés, en libertad tras casi 12 horas detenido por sus vínculos con el pederasta Epstein

El expríncipe Andrés, en libertad tras casi 12 horas detenido por sus vínculos con el pederasta Epstein

Ivanna Klympush-Tsintsadze, exviceprimera ministra de Ucrania: "La mayoría de estados europeos teme que Rusia sea derrotada"

Ivanna Klympush-Tsintsadze, exviceprimera ministra de Ucrania: "La mayoría de estados europeos teme que Rusia sea derrotada"