Última hora de la detención del expríncipe Andres por el caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto

Acusado de irregularidades, el director de Mercedes ironiza con el caso Epstein

El director general de la escudería de Fórmula 1 Mercedes, Toto Wolff, acusado de irregularidades en el motor y el combustible de sus monoplazas para la temporada 2026, estalló este jueves contra esas "tonterías", ironizando incluso sobre el caso Epstein. "Mañana quizá se inventen otra cosa, no lo sé: ¡he aparecido en los papeles de Epstein!, ¡vete a saber qué! ¡Otra cosa absurda!", dijo, entre las risas de los periodistas, el ingeniero que ha llevado a Mercedes a la cumbre de la F1 con ocho títulos de campeón del mundo de constructores y siete de pilotos. "Nos han dicho que la relación de compresión (del motor) era algo ilegal, eso son tonterías, una absoluta barbaridad", señaló primero el patrón austríaco de la escudería Mercedes-AMG Petronas, en una rueda de prensa celebrada durante los ensayos de pretemporada de F1 en Baréin.