Investigación
Dos heridos por la explosión de un paquete bomba en la Gendarmería de Buenos Aires
Bomberos y servicios de emergencia han acordonado el lugar, según han informado fuentes oficiales
EFE
Buenos Aires
