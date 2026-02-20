Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trabajadores Camp NouRodaliesSagrada FamiliaHuelga médicosEncuesta Castilla LeónBarcelonaTherianEric DaneÁfrica VázquezJubilados
instagramlinkedin

Investigación

Dos heridos por la explosión de un paquete bomba en la Gendarmería de Buenos Aires

Bomberos y servicios de emergencia han acordonado el lugar, según han informado fuentes oficiales

Un policía de Buenos Aires, en una imagen de archivo.

Un policía de Buenos Aires, en una imagen de archivo. / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

EFE

Buenos Aires
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos dos personas resultaron heridas este viernes por la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de la Gendarmería argentina, en el centro de Buenos Aires, y los bomberos y servicios de emergencia han acordonado el lugar, informaron fuentes oficiales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El expríncipe Andrés, en libertad tras casi 12 horas detenido por sus vínculos con el pederasta Epstein
  2. Ucrania reconquista terreno mientras arranca en Ginebra otra ronda de negociaciones con 'pocas expectativas
  3. La crisis de Cuba provoca más inseguridad y la proliferación de las bandas de delincuentes juveniles
  4. Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
  5. Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
  6. La legislatura venezolana aprueba finalmente la Ley de Amnistía a los disidentes políticos
  7. Las empresas de Ucrania se trasladan al oeste alterando el mapa económico del país
  8. Las imágenes que incriminan al expríncipe Andrés de Inglaterra en el caso del pederasta Epstein

Dos heridos por la explosión de un paquete bomba en la Gendarmería de Buenos Aires

Dos heridos por la explosión de un paquete bomba en la Gendarmería de Buenos Aires

Amnistía en Venezuela: ¿Y ahora qué? Claves de la ley y próximos pasos del chavismo

Amnistía en Venezuela: ¿Y ahora qué? Claves de la ley y próximos pasos del chavismo

Merz se aferra al rearme alemán y europeo un año después de la victoria electoral

Merz se aferra al rearme alemán y europeo un año después de la victoria electoral

“Puto tribunal”. Trump se lanza contra el Supremo y tilda de “vergüenza” la decisión contra sus aranceles

“Puto tribunal”. Trump se lanza contra el Supremo y tilda de “vergüenza” la decisión contra sus aranceles

Sexo, poder y abusos: 3 claves para entender la turbia relación entre Epstein y Andrés de Inglaterra

Sexo, poder y abusos: 3 claves para entender la turbia relación entre Epstein y Andrés de Inglaterra

España pedirá a la UE que retire las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

España pedirá a la UE que retire las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

DIRECTO UCRANIA | Zelenski asegura que Ucrania no está perdiendo la guerra

DIRECTO UCRANIA | Zelenski asegura que Ucrania no está perdiendo la guerra

El Supremo de EEUU tumba la mayoría de los aranceles de Trump

El Supremo de EEUU tumba la mayoría de los aranceles de Trump