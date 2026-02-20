Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Reino Unido apunta a un "descenso moderado" de los ataques con drones de Rusia en enero por el mal tiempo

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este jueves a "un descenso moderado" de los ataques con drones kamikaze por parte de Rusia contra Ucrania durante el mes de enero, algo que achaca en gran medida a las "peores condiciones climatológicas" en medio del duro invierno en el país europeo. "En enero de 2026, Rusia lanzó cerca de 4.400 drones kamikaze contra objetivos ucranianos. Esto supone un descenso moderado respecto a los aproximadamente 5.100 lanzados por Rusia en diciembre de 2025", han señalado a través de un comunicado.

Así, han manifestado que "las tasas diarias de lanzamiento aumentaron de forma significativa durante las dos primeras semanas de 2026", con una media de unos 190 al día, en comparación con los cerca de 140 cada 24 horas en enero. "Esto llega tras una breve pausa en los ataques contra infraestructura energética entre el 28 de enero y el 2 de febrero, que ambas partes respetaron en general", han agregado. En este sentido, han especificado que "Rusia ha lanzado más de 20.000 drones kamikaze y más de 300 misiles, disparados por su flota de bombardeos de largo alcance, en intentos para destruir sistemáticamente la red eléctrica y la capacidad de generación de calefacción de Ucrania".