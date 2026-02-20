En Directo
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Un muerto en ataque ucraniano con drones en Sebastopol
Un ataque ucraniano con drones en Sebastopol, en la península de Crimea anexionada por Rusia, dejó un muerto, informó en la madrugada del viernes el gobernador de esa ciudad portuaria designado por Moscú. Sebastopol, que es el hogar histórico de la flota rusa del Mar Negro, ha sido blanco de numerosos ataques por parte de Ucrania a lo largo de los casi cuatro años de conflicto. "Las fuerzas de defensa aérea y nuestra Flota del Mar Negro siguen repeliendo el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas. Ya se han derribado 16 UAV (vehículos aéreos no tripulados)", publicó el gobernador Mijaíl Razvozhaiev en la plataforma de mensajería Telegram. "Como resultado del ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas contra Sebastopol, un hombre ha perdido la vida", completó.
Trump amplía al menos un año más las sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prorrogado este jueves durante un año más las sanciones contra Rusia impuestas en represalia por la guerra de Ucrania, apenas unos días antes de que se cumplan cuatro años desde la invasión. Las sanciones incluyen las impuestas durante la Administración de Barack Obama en 2014, como consecuencia del inicio del conflicto, así como las más recientes del Gobierno del expresidente Joe Biden tras la invasión en febrero de 2022, según recoge el Registro Federal en un comunicado. Según Washington, las acciones de Moscú hacia las que apuntan estas sanciones "siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos", por lo que "deberían seguir vigentes después del 6 de marzo de 2026".
Rusia exige volver a la Europa de 1997 para aceptar un alto al fuego en Ucrania
Los últimos contactos entre Rusia y Ucrania auspiciados por EEUU han dejado de manifiesto que las exigencias rusas se mantienen inflexibles y que los avances teóricos que transmiten las partes chocan con la franca oposición a poner un punto final al acuerdo. Rusia no se conforma con concesiones territoriales todavía no aceptadas. Pretende también el desmantelamiento de la OTAN en Ucrania, según analistas de ICW. Rusia exigirá que la OTAN consagre legalmente una cláusula de no expansión de conformidad con un "borrador de tratado" creado por Rusia en diciembre de 2021, en referencia a los ultimátums que Rusia presentó a Estados Unidos y la OTAN antes de la guerra en diciembre de 2021. Rusia exige formalmente que Occidente repliegue la expansión de la OTAN en los estados miembros que se unieron a ella después de 1997. En la práctica, dejar desprotegidos los países del este de Europa.
La Unión Europea quiere abrir "lo antes posible" las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania
La Unión Europea quiere abrir "lo antes posible" las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania, afirmó este jueves el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aunque sin comprometerse con una fecha concreta. El plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania contempla la entrada de Kiev en la UE en enero de 2027, calendario considerado poco realista por los expertos. "Queremos poder abrir formalmente las negociaciones lo antes posible y avanzar en el proceso de ampliación", declaró Costa durante una rueda de prensa en Oslo, donde se encontraba de visita. "No puedo decir si será en 2026, 2027 o más tarde pero lo importante es no perder el impulso", añadió.
Suecia anuncia otro paquete de ayuda a Ucrania por 1.200 millones de euros y centrado en la defensa aérea
Las autoridades de Suecia han anunciado este jueves otro paquete de ayuda a Ucrania valorado en 12.900 millones de coronas suecas (unos 1.200 millones de euros), el cual es uno de los mayores hasta la fecha y está destinado principalmente a reforzar el sistema de defensa aérea ucraniano. El Ministerio de Defensa sueco ha indicado en un comunicado que el paquete incluye munición y sistemas armamentísticos de largo alcance, además de proyectos de innovación cuyo objetivo es "identificar nuevas soluciones a los problemas del Ejército ucraniano". Asimismo, también busca "financiar la participación de Suecia en iniciativas de capacitación bilaterales y multilaterales, y fondos para el suministro de material donado previamente".
Rusia niega su implicación en el reclutamiento forzoso de kenianos para luchar en Ucrania
La Embajada de Rusia en Kenia negó este jueves que el Kremlin esté implicado en el reclutamiento forzoso de ciudadanos kenianos para que luchen en la guerra contra Ucrania, en medio de crecientes denuncias sobre estas prácticas. En un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, la misión diplomática denunció una "peligrosa y engañosa campaña de propaganda" sobre casos de kenianos que viajaron a Rusia, ingresaron en el Ejército ruso y combatieron en Ucrania, de los que se han hecho eco los medios del país africano en las últimas semanas. La Embajada subrayó que nunca alentó a ningún keniano a alistarse, que no emitió visados para que participasen en la guerra y que tampoco colaboró con entidades o individuos para coaccionar o atraer a estos ciudadanos.
Costa ve realista que Ucrania ingrese en la UE a corto plazo pero no da fechas
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó este jueves en Oslo que ve posible un ingreso de Ucrania a corto plazo en la Unión Europea (UE), aunque eludió hablar de fechas concretas. "Creo que es realista decir que las perspectivas de acceso de Ucrania a la UE son reales a corto plazo", dijo Costa en rueda de prensa conjunta con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Costa calificó de "impresionante" el trabajo que está haciendo Kiev para adaptarse a las reformas requeridas en medio de la guerra con Rusia, aunque recordó que se trata de un proceso con reglas concretas y que todos los candidatos deben cumplir los criterios.
Ricardo Mir de Francia
Kiev se hiela por los ataques de Rusia contra el sector energético: "Quieren quebrarnos para que nos rindamos"
Kiev se hiela por los ataques de Rusia contra el sector energético: "Quieren quebrarnos para que nos rindamos", por Ricardo Mir de Francia.
Rusia defiende participación de sus paralímpicos con bandera e himno en Juegos de Invierno
El Kremlin ha defendido la participación de sus deportistas paralímpicos con bandera e himno en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, lo que ha provocado un gran malestar a las autoridades ucranianas y la protesta del comisario de Deportes la Unión Europea. "Consideramos que todos los deportistas, olímpicos y paralímpicos, deben tener derecho a participar libremente en competiciones internacionales, más aún en la Olimpiada y la Paralimpiada con la bandera de sus países", ha señalado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. "Nuestra postura es conocida. Consideramos que en general el deporte nunca debe ser víctima de la política. El deporte debe ser, precisamente, libre de política", ha apuntado.
En señal de protesta, los dirigentes ucranianos adelantaron que no asistirán a los Juegos Paralímpicos que se celebrarán del 6 al 15 de marzo. "En respuesta a la indignante decisión de los organizadores de los Paralímpicos de permitir que rusos y bielorrusos compitan con sus banderas nacionales, los representantes públicos ucranianos no asistirán a los Juegos Paralímpicos", dijo en su cuenta de la red social X el ministro ucraniano de Deportes, Matví Bidni.
Reino Unido apunta a un "descenso moderado" de los ataques con drones de Rusia en enero por el mal tiempo
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han apuntado este jueves a "un descenso moderado" de los ataques con drones kamikaze por parte de Rusia contra Ucrania durante el mes de enero, algo que achaca en gran medida a las "peores condiciones climatológicas" en medio del duro invierno en el país europeo. "En enero de 2026, Rusia lanzó cerca de 4.400 drones kamikaze contra objetivos ucranianos. Esto supone un descenso moderado respecto a los aproximadamente 5.100 lanzados por Rusia en diciembre de 2025", han señalado a través de un comunicado.
Así, han manifestado que "las tasas diarias de lanzamiento aumentaron de forma significativa durante las dos primeras semanas de 2026", con una media de unos 190 al día, en comparación con los cerca de 140 cada 24 horas en enero. "Esto llega tras una breve pausa en los ataques contra infraestructura energética entre el 28 de enero y el 2 de febrero, que ambas partes respetaron en general", han agregado. En este sentido, han especificado que "Rusia ha lanzado más de 20.000 drones kamikaze y más de 300 misiles, disparados por su flota de bombardeos de largo alcance, en intentos para destruir sistemáticamente la red eléctrica y la capacidad de generación de calefacción de Ucrania".
