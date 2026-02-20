DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

Miles de millones de dólares y tropas para Gaza en la presentación de la "Junta de Paz" de Trump Donald Trump inauguró este jueves su "Junta de Paz", una alianza para competir con Naciones Unidas, con el anuncio de miles de millones de dólares y soldados de varios países para estabilizar la Franja de Gaza. Trump, que dirigirá la Junta, anunció una contribución inicial de 10.000 millones de dólares, a la que se sumaron luego Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con al menos 1.000 millones de dólares por cabeza. La Casa Blanca aseguró que en total cuentan con promesas de inversión de 6.500 millones de dólares para Gaza, que quedó devastada por la guerra entre Israel y Hamás que concluyó en octubre pasado. Fue una inauguración al estilo que gusta a Trump, rodeado de aliados como los países del Golfo, Turquía o Argentina, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, música pop y un tono de satisfacción y felicitaciones mutuas. La "Junta de Paz" arranca con una veintena de países, y Trump, autoproclamado jefe vitalicio de la alianza, avisó que Gaza no será el único ensayo.

El ministro de Exteriores israelí pide a la Junta de Paz el "desarme" y "desmantelamiento" de Hamás en Gaza El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha pedido este jueves durante su intervención en reunión de la Junta de Paz sobre que ha tenido lugar en Washington, la capital estadounidense, el "desarme" y "desmantelamiento" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Es necesario desmantelar la infraestructura terrorista de Hamás, sus túneles subterráneos y las instalaciones de producción de armas, y acabar con el adoctrinamiento de los niños palestinos en instituciones educativas y religiosas", ha afirmado Saar, que ha alabado el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

Borrell afea a Von der Leyen la presencia de la UE en la Junta de Paz para Gaza de Trump El exjefe de la diplomacia europea Josep Borrell ha reprochado a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, la participación de una comisaria europea en la primera reunión de la Junta de la Paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "A mí no me parece una buena decisión, pero no me esperaba menos de von der Leyen, que todos sabemos qué pie calza: es una atlantista convencida y una sionista militante; y eso no es un descalificativo, es la descripción de una realidad", ha dicho a EFE, preguntado sobre la participación "sin membresía" de la UE en la reunión de Trump.

Idoya Noain Trump promete 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza Donald Trump ha presidido este jueves en Washington la primera reunión de su Junta de la Paz para Gaza y ha anunciado, sin dar detalles, que Estados Unidos aportará 10.000 millones de dólares para un organismo al que también han comprometido fondos y fuerzas varios de los países que han firmado integrarse. Concretamente Kazajistán, Marruecos, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait han anunciado que aportarán casi 7.000 millones de dólares a la Junta. Más información, aquí.

Israel asegura que 530 personas han salido de Gaza y el mismo número ha entrado por Rafah Las autoridades israelíes informaron este jueves de que un total de 530 palestinos han entrado en Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah (en la frontera con Egipto) y el mismo número ha salido durante las últimas dos semanas. En un encuentro con la prensa en Tel Aviv, un oficial del Cogat, el organismo militar israelí que coordina asuntos civiles en los territorios ocupados palestinos, aseguró que el flujo de personas que cruzan el paso está aumentando, si bien está lejos de alcanzar las 200 personas diarias que se estimaba inicialmente que lo atravesarían (cerca de 3.400 desde el 2 de febrero, día de su reapertura). La cifra incluye tanto a pacientes que necesitan asistencia médica fuera de Gaza como a aquellos que, una vez recibida, vuelven a entrar, y a sus acompañantes. Cogat no especificó cuántos eran pacientes y cuántos sus allegados.

Trump recibe a representantes de más de 40 países en primera reunión de su Junta de Paz El presidente de EEUU, Donald Trump, recibió este jueves a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por él para resolver conflictos, empezando por el de Gaza. "Creo que es la junta directiva más importante, sin duda en términos de poder y prestigio. Nunca ha habido nada parecido, porque estos son los líderes mundiales más importantes", dijo Trump al abrir la cita. Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, asisten a la reunión, que se celebra en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre de Donald Trump.

Netanyahu dice no habrá reconstrucción de Gaza sin desmilitarización El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que no habrá reconstrucción de Gaza, devastada por la guerra, sin el desarme del grupo islamista palestino Hamás, coincidiendo con la reunión inaugural de la "Junta de Paz" en Washington. "Hemos acordado con nuestro aliado, Estados Unidos, que no habrá reconstrucción de Gaza antes de la desmilitarización de Gaza", afirmó Netanyahu en un discurso televisado durante una ceremonia militar. Unos veinte dirigentes mundiales y altos cargos han viajado a Washington para la reunión de la "Junta de Paz", creada después de que Estados Unidos, Qatar y Egipto negociaran en octubre un alto el fuego entre Israel y Hamás para detener dos años de guerra en Gaza.

La UE designa formalmente a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista La Unión Europea aprobó este jueves incluir formalmente a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE por las represiones a las protestas en el país, en las que murieron miles de manifestantes. Tras el acuerdo político alcanzado por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE el pasado 29 de enero, el Consejo de la UE adoptó hoy la designación formal, que implicará que la Guardia Revolucionaria iraní estará ya sujeta a medidas restrictivas en virtud del régimen de sanciones antiterroristas del bloque comunitario, informó hoy la institución a través de un comunicado.