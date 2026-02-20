Francia
Una ola de amenazas de bomba obliga a evacuar varios rascacielos e instituciones de París
La Torre Montparnasse y el Sciences Po han sido desalojados, mientras que los responsables de la Torre Eiffel han descartado vaciar el edificio
EP
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Una serie de correos electrónicos con amenazas de bomba ha llevado al desalojo este viernes del rascacielos de Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), según han confirmado fuentes policiales a la cadena BFM TV y a 'Le Figaro'. La Torre Eiffel también fue objeto de esta alerta, pero no ha sido evacuada por ahora, según las mismas fuentes a BFM TV.
"Esta investigación, a cargo de la Jefatura de Policía de París, está actualmente en curso", de acuerdo con las fuentes policiales de ambos medios.
Los correos electrónicos, enviados a diferentes autoridades locales, contenían amenazas de "volar varios lugares de París" pero de momento no hay más información sobre su procedencia.
- El expríncipe Andrés, en libertad tras casi 12 horas detenido por sus vínculos con el pederasta Epstein
- Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
- Ucrania reconquista terreno mientras arranca en Ginebra otra ronda de negociaciones con 'pocas expectativas
- La crisis de Cuba provoca más inseguridad y la proliferación de las bandas de delincuentes juveniles
- Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
- La legislatura venezolana aprueba finalmente la Ley de Amnistía a los disidentes políticos
- Las empresas de Ucrania se trasladan al oeste alterando el mapa económico del país
- Sarah Ferguson, ¿la siguiente en caer? Nuevos correos revelan que la exmujer de Andrés Mountbatten-Windsor recibió dinero de Epstein durante 15 años