Francia

Una ola de amenazas de bomba obliga a evacuar varios rascacielos e instituciones de París

La Torre Montparnasse y el Sciences Po han sido desalojados, mientras que los responsables de la Torre Eiffel han descartado vaciar el edificio

Una imagen de la Torre Montparnasse. / EP

EP

Madrid
Una serie de correos electrónicos con amenazas de bomba ha llevado al desalojo este viernes del rascacielos de Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), según han confirmado fuentes policiales a la cadena BFM TV y a 'Le Figaro'. La Torre Eiffel también fue objeto de esta alerta, pero no ha sido evacuada por ahora, según las mismas fuentes a BFM TV.

"Esta investigación, a cargo de la Jefatura de Policía de París, está actualmente en curso", de acuerdo con las fuentes policiales de ambos medios.

Los correos electrónicos, enviados a diferentes autoridades locales, contenían amenazas de "volar varios lugares de París" pero de momento no hay más información sobre su procedencia.

