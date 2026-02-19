Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump / Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

  1. Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
  2. Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
  3. Cuba y la 'opción cero': el plan imposible del Gobierno de Díaz-Canel para resistir el cerco de EEUU
  4. ¿Quién destapó el caso Epstein?
  5. Lagarde y Kallas defienden una Europa que no se deja 'denigrar' por Trump
  6. Dónde se pueden consultar los archivos de Epstein: 3 millones de páginas con mensajes, 'e-mails', fotografías y vídeos
  7. Una carta para salvar la natalidad: el plan de Francia para convencer a los jóvenes de ser padres
  8. Un antiguo jefe de policía de Florida dice que Trump le dijo en 2006 sobre Epstein: “Todo el mundo sabe que ha estado haciendo esto”

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

DIRECTO UCRANIA | Sin "voluntad política" para un alto al fuego en Ucrania

DIRECTO UCRANIA | Sin "voluntad política" para un alto al fuego en Ucrania

DIRECTO TRUMP | Israel eleva la alerta y prevé el ataque inminente de EEUU contra Irán

DIRECTO TRUMP | Israel eleva la alerta y prevé el ataque inminente de EEUU contra Irán

Perú tiene nuevo presidente provisional: el congresista José Balcázar, de 83 años

Perú tiene nuevo presidente provisional: el congresista José Balcázar, de 83 años

Visita Venezuela el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y se reúne con Delcy Rodríguez

Visita Venezuela el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y se reúne con Delcy Rodríguez

Zuckerberg declara en un juicio sobre la adicción de los menores que amenaza el negocio de las redes sociales

Zuckerberg declara en un juicio sobre la adicción de los menores que amenaza el negocio de las redes sociales