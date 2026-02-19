Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Trump advierte a Reino Unido que usará el atolón de Diego García en Chagos en un eventual ataque contra Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este miércoles al primer ministro británico, Keir Starmer, con utilizar las instalaciones militares del atolón Diego García, la isla más grande del archipiélago de Chagos, para un eventual ataque contra Irán si Teherán no cierra un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear iraní. "Nuestra relación con Reino Unido es fuerte y poderosa, y lo ha sido durante muchos años, pero el primer ministro Starmer está perdiendo el control de esta importante isla por las reclamaciones de entidades nunca antes conocidas", ha expresado en redes sociales. El magnate republicano ha argumentado que si Irán no cierra un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear, se verá obligado a utilizar Diego García, en aguas del Índico, y el aeródromo ubicado en Fairford para "erradicar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso".

Los precedentes ofrecen señales de que el ataque de EEUU contra Irán puede ser inminente Diversas fuentes consideran cada vez más probable un ataque importante de EEUU contra Irán. Funcionarios estadounidenses dijeron después de las conversaciones del martes que Irán debía presentar una propuesta detallada en dos semanas acorde a las peticiónes concretas de Trump (paralización programa nuclear y de fabricación de misiles que puedan amenazar a Israel). Se da la circunstancia que el 19 de junio pasado, Trump dio un plazo de dos semanas para decidir entre continuar las conversaciones o lanzar ataques. Tres días después, lanzó la Operación Martillo de Medianoche contra Irán. No hay indicios de un avance diplomático con Irán en el horizonte, por lo que cada vez hay más indicios de que una guerra puede ser inminente en cuanto las fuerzas navales estadounidenses estén próximas al este del Mediterráneo.

Irán condena a ser ahorcado en público a un joven de 18 años por participar en las protestas Saleh Mohammadi, atleta de lucha libre, asegura que confesó bajo torturas el asesinato de un policía.

Israel prepara sus sistemas para una guerra abierta contra Irán Fuentes israelís consultadas por el canal N12 aseguran que las probabilidades de guerra han aumentado en las últimas horas. "Si Estados Unidos efectivamente lleva a cabo un ataque generalizado, la probabilidad de que Irán ataque a Israel con misiles de largo alcance es alta. Por lo tanto, se ha instruido a las diversas agencias de rescate y al Comando del Frente Nacional para que se preparen para la guerra. Diversas agencias de seguridad están en alerta máxima, y el sistema de seguridad, sin duda, también lo está", explica N12. Un funcionario iraní admitió tras la última negociación que existe una creciente preocupación en el Gobierno de Teherán por la brecha "irreconciliable" entre las propuestas nucleares que están dispuestos a presentar y las exigencias que Washington está dispuesto a aceptar, según el 'The Wall Street Journal". A pesar de las declaraciones públicas del ministro de Asuntos Exteriores iraní sobre el progreso de las conversaciones, los comentarios del funcionario reflejan un pesimismo interno sobre la capacidad de las partes para llegar a un acuerdo. Sin acuerdo esta misma semana, el ataque se da por hecho en Israel.

Israel en alerta, pospone una reunión de seguridad hasta el domingo El Comando del Frente Nacional Israelí y la Organización Nacional de Emergencia han recibido la tarea de prepararse para una guerra a gran escala contra Irán, y el nivel de alerta defensiva en todo el país se ha elevado al máximo declarado, informa el canal N12 israelí. La reunión del gabinete político-de seguridad, que debía reunirse mañana jueves, se ha pospuesto hasta el domingo.

El portal especializado Axios da por hecho un gran ataque de EEUU contra Irán El portal especializado Axios prevé inminente un ataque de EEUU contra Irán. "Una operación militar estadounidense en Irán probablemente sería una campaña masiva que duraría semanas y que se parecería más a una guerra en toda regla que la operación puntual del mes pasado en Venezuela", asegura el diario, generalmente bien informado en fuentes de la Casa Blanca. Se da por hecho que se abordará una campaña conjunta estadounidense-israelí de mucho mayor alcance -y más existencial para el régimen- que la guerra de 12 días liderada por Israel en junio pasado, a la que Estados Unidos finalmente se unió para destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Irán. "Una guerra así tendría una influencia dramática en toda la región y consecuencias importantes para los tres años restantes de la presidencia de Trump", concluye Axios.

EEUU mantiene sus planes militares frente a Irán pese a las negociaciones Estados Unidos concentra una importante fuerza naval y aérea en Oriente Próximo, en lo que podría ser el preámbulo de una campaña militar sostenida contra Irán. Pese a las negociaciones abiertas, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones a Teherán con una acción militar si las conversaciones en curso no desembocan en un acuerdo rápido que sustituya el programa nuclear que el mandatario estadounidense rompió en 2018, durante su primer mandato. Además de los buques y aviones de guerra desplegados en Oriente Próximo, Estados Unidos tiene decenas de miles de soldados en bases de toda la región, algunas de las cuales podrían ser vulnerables a contrataques iranís. Washington tiene actualmente 13 buques de guerra en Oriente Próximo: un portaviones -el "USS Abraham Lincoln'-, nueve destructores y tres buques de combate de litoral. El 'USS Gerald R. Ford' -el portaviones más grande del mundo- viaja a la zona acompañado por tres destructores. El 'USS Mahan', 'Bainbridge' y 'Winston Churchill'. Podría llegar este fin de semana a zonas próximas a Israel.

La Casa Blanca anuncia que el discurso de Trump sobre el Estado de la Unión tendrá lugar el 24 de febrero La Casa Blanca ha anunciado este miércoles que el discurso anual del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión tendrá lugar el próximo 24 de febrero ante el Congreso, donde el mandatario ofrecerá su visión sobre el estado del país e informará de sus principales propuestas políticas. Así, ha destacado que se trata del primero de estos discursos en el marco del segundo mandato de Trump, que llegó al cargo por segunda vez en enero de 2025. El magnate neoyorquino pronunció en marzo de ese mismo año un discurso durante una sesión conjunta en el Capitolio.

Los demócratas planean boicotear el discurso de Trump sobre el estado de la Unión el martes próximo Un grupo de legisladores demócratas estaría planeando boicotear el discurso sobre el estado de la Unión que el presidente de EEUU, Donald Trump, pronunciará ante el pleno del Congreso el próximo martes para visibilizar su oposición a las políticas económicas y sociales del republicano, informan este miércoles medios estadounidenses. Varios congresistas y senadores de la oposición estarían analizando cómo contrarrestar la intervención de Trump, el primer balance de su gestión en su segundo mandato, sin generar un ruido mediático que pueda beneficiar al mandatario. Varios demócratas estudian acudir al mitin paralelo "Estado de la Unión del Pueblo", que tendría lugar el martes a la misma hora que el discurso oficial de Trump pero en la Explanada Nacional, muy cerca del Capitolio.