Sexo, poder y abusos: 3 claves para entender la turbia relación entre Jeffrey Epstein y Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe de Inglaterra

De príncipe de Inglaterra a cómplice de un criminal pedófilo. Andrés Mountbatten-Windsor, hermano de Carlos III, rey del Reino Unido, ha sido detenido este jueves por la policía británica acusado de mala conducta en un cargo público por su longeva e íntima relación con Jeffrey Epstein, el magnate de las finanzas que durante décadas dirigió una "vasta" red global de tráfico y explotación sexual de mujeres, muchas de ellas menores de edad.

Estas son las tres claves para entender los vínculos entre el ya expríncipe británico y Epstein, según se desprende de los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El principio de la caída en desgracia de Andrés, que en su día fue el segundo en la línea de sucesión al trono, fue en 1999. Ese es el año en que conoció a Epstein, un reputado asesor financiero que trabajaba para grandes fortunas y que se codeaba con las elites, desde el entonces presidente estadounidense Bill Clinton al magnate inmobiliario Donald Trump.

Ambos fueron presentados por una amiga en común, Ghislaine Maxwell, hija del difunto magnate de los medios de comunicación Robert Maxwell y miembro de la jet-set británica. Conectaron de inmediato. Archivos judiciales han expuesto que Epstein y Maxwell visitaron tanto la residencia de la reina en Balmoral como el castillo de Windsor, donde Andrés les organizó una fiesta para su cumpleaños en el año 2000, indica The Guardian.

Britain's Prince Andrew settles his sex abuse case with accuser Virginia Guiffre out of court / ANDY RAIN

En 2022, Virginia Giuffre presentó una demanda contra Andrés, a quien acusó de abusar sexualmente de ella en hasta tres ocasiones cuando era menor de edad. Los crímenes se habrían perpetrado en la casa de Maxwell en Londres, en la casa de Epstein en Nueva York y en una "orgía" en su isla privada en el Caribe. El entonces príncipe negó ser culpable e intentó sin éxito que el juez del caso desestimase la demanda civil, pero llegó a un multimillonario acuerdo extrajudicial con la víctima y aceptó que "sufrió como víctima reconocida de abusos". En abril de 2025, se suicidó. Cinco meses después, Andrés fue despojado de sus títulos monárquicos.

En 2024, un juez estadounidense desclasifica documentos judiciales en los que se acusa a Andrés de manosear los pechos de una mujer y de haber mantenido relaciones sexuales con Giuffre cuando era menor de edad. Los archivos del caso Epstein publicados el pasado enero por la administración Trump suman nuevas acusaciones contra Andrés de una segunda víctima, una chica rusa de 26 años que habría sido enviada por el financiero.

El expríncipe Andrés, en una de sus fotos más comprometedoras reveladas en los últimos archivos desclasificados sobre el caso Epstein. / AP / Jon Elswick

Andrés siguió siendo un amigo fiel a Epstein incluso cuando este se había declarado culpable de prostituir a una menor de edad. En 2010, el príncipe visitó al pedófilo convicto en Nueva York tras su salida de prisión.

En noviembre de 2019, tan solo tres meses después de que Epstein se suicidase en la celda de una prisión federal en la que esperaba ser juzgado por tráfico sexual, Andrés concedió una desastrosa entrevista a la BBC en la que rechazó las acusaciones contra él y no mostró arrepentimiento por su amistad con el financiero. En 2022, sus jueces presentaron un documento ante el tribunal de Nueva York alegando que lamentaba su relación con Epstein.

Aun así, un correo electrónico filtrado a finales del año pasado muestra que, en 2011, Andrés reaccionó a la publicación de una foto suya con la adolescente Giuffre diciéndole a Epstein que "estamos juntos en esto".