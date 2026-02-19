Sarah Ferguson, ¿la siguiente en caer? Nuevos correos revelan que la exmujer de Andrés Mountbatten-Windsor recibió dinero de Epstein durante 15 años

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, es el último capítulo de una serie de episodios polémicos que han sacudido a la familia real británica desde la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936. En 1985, el tercer hijo de la reina Isabel II conoció a la aristócrata Sarah Ferguson y el 23 de julio de 1986 contrajeron matrimonio en la Abadía de Westminster. Fueron nombrados entonces duques de York y tuvieron dos hijos: el 8 de agosto de 1988 nació la princesa Beatriz, y el 23 de marzo de 1990, la princesa Eugenia.

El 19 de marzo de 1992, tras seis años de matrimonio y varios escándalos amorosos, la pareja anunció su separación (el mismo año en que Carlos se separó de la princesa Diana de Gales) y en 1996 se oficializó su divorcio. Desde ese año 1996, Sarah Ferguson habría estado recibiendo dinero del pedófilo Jeffrey Epstein, según nuevos correos electrónicos desvelados por el diario 'Daily Mail' pocas horas después del arresto de Andrés. En concreto, Epstein reveló en un 'mail' que ha aparecido en los últimos archivos desclasificados que había financiado en secreto a la exduquesa de York durante 15 años.

"Apoyo financiero"

Según dicho correo, el pederasta fallecido en 2019 asegura que comenzó a "apoyar financieramente" a Ferguson en 1996, tras su divorcio de Mountbatten-Windsor, y que ese patrocinio financiero fue mucho más allá de las 15.000 libras que ella ha reconocido públicamente haberle cobrado de Epstein. Ese dinero supuestamente recibido durante 15 años explicaría, por ejemplo, cómo financió la exduquesa la vida de lujo que mantuvo tras abandonar la familia real británica.

La información del 'Daily Mail' explica que Epstein se quejó con sus amigos de la avaricia de Ferguson cuando, en 2011, ella dijo que él era un pedófilo y que lamentaba ser su amiga, según reveló un correo electrónico escrito por él.

Empresas en liquidación

Esta nueva revelación de la trama Epstein estrecha aún más el cerco alrededor de Ferguson, que se trasladó a Abu Dabi poco después de conocerse que seis empresas vinculadas a la exesposa de Andrés Mountbatten-Windsor están en proceso de liquidación tras la publicación de los archivos de Epstein. La exduquesa es la única directora de las seis empresas, ninguna de las cuales tiene un perfil público significativo, de acuerdo con Companies House, el registro británico gubernamental responsable de conservar toda la información relacionada con las compañías.

Ante este registro se ha presentado una solicitud de liquidación de cada empresa: S Phoenix Events, Fergie's Farm, La Luna Investments, Solamoon Ltd, Philanthrapreneur Ltd y Planet Partners Productions Ltd. Ninguna de ellas parece haber sido muy activa y no es clara la naturaleza de sus actividades.

Noticias relacionadas

Hace pocos días se conoció que Epstein le habría concedido un préstamo a la exduquesa, a lo que la exmujer de Andrés, según documentos publicados el mes pasado, le respondió con esta frase: "Estoy a tu servicio. Cásate conmigo". Otros correos también muestran que en 2009, tras el fracaso de un negocio, Ferguson le escribió: "Necesito urgentemente 20.000 libras para el alquiler de hoy. El propietario me ha amenazado con ir a los periódicos".