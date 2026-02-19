En Directo
Última hora de la detención del expríncipe Andres por el caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
Carles Planas Bou
Sexo, poder y abusos: 3 claves para entender la turbia relación entre Jeffrey Epstein y Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe de Inglaterra
El rey Carlos III, tras la detención de su hermano Andrés: "La ley debe seguir su curso"
Declaración completa del rey Carlos III ante la declaración de su hermano: "Me he enterado con la más profunda preocupación de la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera correspondiente y por las autoridades competentes. En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y plena cooperación. Permítanme dejarlo claro: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería apropiado que haga más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes".
Siete fuerzas policiales británicas evalúan información sobre Andrés en relación al caso Epstein
La detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, se produjo este jueves en el día de su cumpleaños mientras siete fuerzas policiales del Reino Unido evalúan activamente o investigan información relacionada con el caso del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. Estas son las fuerzas policiales que participan en estas averiguaciones.
Laura Estirado
¿Podría el expríncipe Andrés, el hermano de Carlos III, entrar en prisión por el caso Epstein? Esto es lo que dice la ley británica
La sombra de Jeffrey Epstein vuelve a planear sobre Andrés Mountbatten-Windsor. El hermano del rey Carlos III podría enfrentarse incluso a cadena perpetua si prosperan las nuevas acusaciones que están siendo evaluadas por la Policía de Thames Valley, según publican 'Daily Mail' y la revista 'Hello'. Las autoridades analizan si el expríncipe compartió información confidencial cuando ejercía como enviado especial del Reino Unido para el comercio internacional -cargo que ocupó entre 2001 y 2011- con el financiero estadounidense, condenado por delitos sexuales. De confirmarse, podría tratarse de un delito de mala conducta en cargo público, cuya pena máxima en el Reino Unido es la cadena perpetua. Lea la crónica completa de Laura Estirado.
Laura Estirado
El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor: de hijo preferido de Isabel II a una bomba de racimo para la corona británica por el caso Epstein
El arresto implica que la policía puede registrar las viviendas y pertenencias de Andrew
Dal Babu, exjefe superintendente de la Metropolitan Police, declara que, al arrestar a Andrés, la policía podrá "acceder a equipos informáticos, archivos, fotografías y cualquier otra prueba". También señala que los agentes “pueden llevar a cabo registros en cualquier propiedad que él posea u ocupe, o en cualquier otro inmueble que controle, por lo que bien podría haber registros en otras ubicaciones también".
Irene Benedicto
Claves del caso Epstein: redes internacionales, famosos e impunidad
El caso Epstein ha vuelto al primer plano por la desclasificación de nuevos documentos, que reabre la pregunta de qué se sabía, quién protegió al depredador sexual y por qué la justicia sigue sin actuar con firmeza. Cada nueva tanda añade piezas del puzle, desconcierto y también indignación pública. El alcance va mucho más allá de Epstein: su red se sostuvo en un ecosistema de contactos —famosos, empresarios y figuras con acceso al poder— mientras él y sus asociados violaban y explotaban sexualmente a al menos 1.000 niñas y mujeres. La sensación de impunidad persiste incluso tras su muerte en 2019, y la versión oficial del suicidio fue cuestionada por algunos forenses. A continuación, las claves para entender qué son los llamados ‘papeles de Epstein’ y por qué el caso sigue abierto en la opinión pública, por Irene Benedicto.
Lucas Font
Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein
La detención del expríncipe se produjo en el complejo de Sandringham
Ocho vehículos policiales entraron a las nueve de la mañana (horario español) en el complejo de Sandringham, donde el expríncipe Andrés de Inglaterra vive desde que su hermano el rey le echó de su mansión de Windsor.
Carles Planas Bou
Bill Gates cancela su participación en el congreso de la IA de India tras su implicación con el caso Epstein
