Príncipe AndrésBarcelonaDonald TrumpYolanda Díaz
Última hora de la detención del expríncipe Andres por el caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto

MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta

Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa

Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés de Inglaterra

Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés de Inglaterra / DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS / AFP / DANIEL LEAL / AFP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.

  Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

DIRECTO | El rey Carlos III, tras la detención de su hermano Andrés: "La ley debe seguir su curso"

Sexo, poder y abusos: 3 claves para entender la turbia relación entre Epstein y Andrés de Inglaterra

El rey Carlos III, tras la detención de su hermano Andrés: "La ley debe seguir su curso"

¿Qué se sabe del posible ataque inminente de EEUU a Irán?

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor: de hijo preferido de Isabel II a una bomba de racimo para la corona británica por el caso Epstein

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

