Última hora de la detención del expríncipe Andres por el caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto

Claves del caso Epstein: redes internacionales, famosos e impunidad

El caso Epstein ha vuelto al primer plano por la desclasificación de nuevos documentos, que reabre la pregunta de qué se sabía, quién protegió al depredador sexual y por qué la justicia sigue sin actuar con firmeza. Cada nueva tanda añade piezas del puzle, desconcierto y también indignación pública. El alcance va mucho más allá de Epstein: su red se sostuvo en un ecosistema de contactos —famosos, empresarios y figuras con acceso al poder— mientras él y sus asociados violaban y explotaban sexualmente a al menos 1.000 niñas y mujeres. La sensación de impunidad persiste incluso tras su muerte en 2019, y la versión oficial del suicidio fue cuestionada por algunos forenses. A continuación, las claves para entender qué son los llamados ‘papeles de Epstein’ y por qué el caso sigue abierto en la opinión pública, por Irene Benedicto.