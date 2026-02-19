"Combatiremos la IA para el mal": Sánchez reivindica su visión tecnológica en plena pugna con tecno-oligarcas como Elon Musk

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su participación este jueves en un congreso internacional sobre inteligencia artificial celebrado en la India para reivindicar que esta tecnología "debe estar guiada por valores humanos, expandir las libertades y la democracia, no erosionarlas".

"Combatiremos la IA para el mal", ha remarcado en una velada referencia a su pugna con tecno-oligarcas como el magnate Elon Musk, con quien ha chocado por su propuesta de prohibir las redes sociales a menores de 16 años. "El progreso sin ética no es progreso. Y la innovación sin propósito no es liderazgo, es fracaso".

Durante el plenario de líderes políticos del India AI Impact Summit 2026, Sánchez ha advertido que, "para que la IA alcance todo su potencial", se deben corregir riesgos como la creciente concentración de poder en un puñado de grandes empresas tecnológicas como Google, OpenAI, Meta, Amazon o Microsoft, así como el impacto medioambiental que tienen estos sistemas generativos, que consumen grandes volúmenes de energía y agua.

El progreso sin ética no es progreso. Y la innovación sin propósito no es liderazgo, es fracaso Pedro Sánchez — Presidente del Gobierno de España

Protagonismo de España

"La IA está otorgando a la humanidad un poder sin precedentes. Puede ampliar el conocimiento, impulsar la productividad y mejorar el bienestar. Y mi país quiere estar a la vanguardia de esta transformación. No solo utilizando la tecnología, sino también dándole forma", ha remarcado en su discurso. "La IA que España quiere es segura, transparente y en el interés de todos, no de unos pocos".

Sánchez ha reivindicado que España es el sexto país en adopción de IA generativa, algo que ha atribuido a la estrategia de inversión pública de su Ejecutivo, así como a la cooperación con la Unión Europea y a la "voluntad de promover" la soberanía tecnológica. La misión de desplegar estar herramientas en la administración pública, ha añadido, es "prestar mejores servicios y reducir la burocracia".

Encuentro con Modi

Sánchez no ha hecho referencia directa a la propuesta del Gobierno español prohibir las redes sociales a menores de 16 años, así como su plan para perseguir penalmente a los magnates tecnológicos responsables de esas plataformas.

El dirigente español se reunió el miércoles con el primer ministro indio, Narendra Modi. El encuentro, celebrado en el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, sirvió a Sánchez para promocionar España como un destino atractivo para las inversiones del gigante asiático y para insistir en una IA "basada en derechos" que, a diferencia de X, Elon Musk y el escándalo desencadenado por la generación de desnudos sin consentimiento con Grok, "ponga a las personas en el centro".

Noticias relacionadas

Preocupación compartida

La preocupación de Sánchez es compartida por otros mandatarios. "La IA se está convirtiendo en infraestructura y esta es siempre algo político", ha remarcado unos minutos antes Aleksandar Vučić, presidente de Serbia. "La IA no debe estar solo en manos de un puñado de corporaciones y élites (...) democratizarla no es un eslogan, sino que haya condiciones justas para todos", ha añadido Peter Pellegrini, presidente de Eslovaquia.