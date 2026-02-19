Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

La Casa Blanca ve "avances significativos" en negociaciones de paz para Ucrania en Ginebra La Casa Blanca consideró este miércoles que se han producido "avances significativos" en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, llevadas a cabo en Ginebra con la mediación de Estados Unidos, y adelantó la celebración de otras rondas de diálogo "en el futuro". "Ayer hubo otra ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Se lograron avances significativos por las partes", dijo en rueda de prensa la portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt. Según la portavoz de la Casa Blanca, "ambas partes acordaron informar a sus respectivos líderes y seguir trabajando juntos para alcanzar un acuerdo de paz, por lo que habrá otra ronda de conversaciones en el futuro". "El presidente (Donald Trump) y su equipo han dedicado una enorme cantidad de tiempo y energía a poner fin a esta guerra, que está muy lejos de Estados Unidos", remarcó.

La UE y Ucrania anuncian boicots políticos a los Juegos Paralímpicos por Rusia La noticia de que Rusia y Bielorrusia competirán en marzo en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina con sus banderas nacionales provocó este miércoles los anuncios de boicot del responsable de Deportes de la Unión Europea (UE) y de los dirigentes políticos de Ucrania. "Mientras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania continúe, no puedo apoyar la restitución de los símbolos nacionales, banderas, himnos y uniformes, que son indisociables de este conflicto", publicó en redes sociales el maltés Glenn Micallef, comisario de Juventud y Deportes de la UE, considerando "inaceptable" que se haya invitado a deportistas de ambos países sin haber superado pruebas clasificatorias. Poco después, el ministro ucraniano de Deportes, Matvii Bidny, anunció que los dirigentes de su país no participarán en los eventos de los Juegos Paralímpicos de Invierno, también como medida de protesta.

Canadá y Ucrania firman un acuerdo para la cooperación energética, incluida la nuclear El ministro de Energía y Recursos Naturales de Canadá, Tim Hodgson, y el viceprimer ministro y ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, firmaron este miércoles un 'memorando de entendimiento' que promueve la cooperación en materia energética entre ambos países, incluida la energía nuclear, durante al menos tres años. En un acto en la sede de la OCDE en París durante la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), los representantes de ambos países firmaron un acuerdo con el que, en palabras del titular canadiense, "se ha formalizado el compromiso duradero de Canadá con la resiliencia y recuperación energética en Ucrania". Rusia ha atacado centrales eléctricas, líneas de transmisión eléctrica e instalaciones de gas en el marco de su guerra contra Ucrania, que comenzó hace cuatro años.

La UE expone este jueves al Congreso su plan antidrones, el apoyo a Ucrania y la misión del Ártico para reforzar su seguridad El comisario europeo de Defensa, el democristiano lituano Andrius Kubilius, comparece este jueves en la Comisión Mixta para la Unión Europea (Congreso-Senado) para dar cuenta de los planes de los Veintisiete para reforzar su defensa y su seguridad. Previsiblemente abordará, entre otros, el nuevo plan antidrones del bloque europeo, el respaldo a Ucrania frente a Rusia y la nueva misión de seguridad en el Ártico frente a las amenazas de Donald Trump contra Groenlandia. La Comisión Europea presentó su plan de acción para hacer frente a las crecientes amenazas que plantean los drones para la seguridad de la UE a mediados de la semana pasada, en el marco de la problemática derivada por sobrevuelos hostiles, violaciones del espacio aéreo y perturbaciones en los aeropuertos relacionados con drones y globos sonda que los Veintisiete atribuyen a Rusia.

Ucrania confirma 584 millones en ayuda militar a través de la OTAN pero avisa de que necesitará 15.000 millones Ucrania ha confirmado este miércoles que ha recibido 584 millones de dólares en ayuda militar a través de compras de armamento a Estados Unidos, en el marco de la iniciativa PURL puesta en marcha por la OTAN, aunque ha advertido de que necesitará un total de 15.000 millones en ayuda militar para aguantar en el frente de batalla en 2026. En un mensaje en redes sociales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido las contribuciones de Reino Unido, Noruega, Países Bajos, Suecia, Islandia y Letonia, cifrando en un total de 584 millones de dólares la ayuda comprometida a través del mecanismo de la OTAN, conocido como Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania, PURL, por sus siglas en inglés. En todo caso, Zelenski ha recalcado que la necesidad militar ucraniana durante este año asciende a 15.000 millones de dólares, clave para mantener a Kiev en la batalla. "Esto ayudará a privar a Rusia del instrumento de presión que supone el terror aéreo, y animamos a todos los interesados en la seguridad a sumarse y ampliar sus contribuciones a PURL", ha recalcado.

Sin "voluntad política" para un alto al fuego en Ucrania El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha puesto este miércoles en duda que el Kremlin tenga la intención de aceptar un alto el fuego y de negociar, y ha excluido ceder territorio a Rusia, que a mediados de febrero ocupaba el 19,5% de Ucrania, incluida Crimea y las zonas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de la invasión de 2022. Sobre el posible alto al fuego supervisado por EEUU, tanto Rusia como Ucrania lo verían con buenos ojos, pero falta según Zelenski una cierta "voluntad política". El jefe de la delegación rusa en Ginebra, el nacionalista y exministro de Cultura Vladímir Medinski, calificó las conversaciones de "difíciles pero profesionales". "Las negociaciones se llevaron a cabo durante dos días, duraron mucho tiempo, en diferentes formatos", declaró a periodistas rusos de medios públicos. Añadió que habrá más "en un futuro próximo".

Rusia denuncia que pilotos de caza neerlandeses están en Ucrania y avisa que serán "objetivos legítimos" Las autoridades de Rusia han denunciado este miércoles que pilotos de caza provenientes de Países Bajos se han unido al Ejército ucraniano, asegurando que serán considerados "objetivos legítimos" de las fuerzas rusas. "No es la primera vez que se ha visto a mercenarios neerlandeses entre las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha asegurado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, insistiendo en que este paso sigue a la cesión de 24 aviones de combate F-16. "Ahora, parece que los pilotos 'fuera de servicio' se han añadido a la lista de equipos", ha incidido.

Las negociaciones sobre la guerra en Ucrania terminan en Ginebra sin acuerdo Ucrania y Rusia lograron algunos avances en negociaciones en Ginebra bajo mediación estadounidense pero siguen sin ponerse de acuerdo sobre el tema clave del territorio para acabar con la guerra, informó este miércoles el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Las partes trabajan sobre la base del plan estadounidense revelado hace varios meses, que prevé, entre otras cosas, concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de volver a invadir. Las negociaciones tropiezan sobre todo con el futuro del Donbás, la gran cuenca industrial en el este de Ucrania: Moscú exige que las fuerzas ucranianas se retiren de las zonas que aún controlan en la región de Donetsk y Kiev se niega.