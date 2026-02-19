DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Una jueza de EEUU bloquea la deportación de un activista palestino por las protestas en la Universidad de Columbia

La Justicia de Estados Unidos ha bloqueado este jueves la deportación de Mohsen Mahdawi, un activista palestino conocido por liderar las protestas contra las acciones de Israel contra la población palestina que han tenido lugar en la Universidad de Columbia desde que comenzó la ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La jueza Nina Froes ha logrado que la petición de deportación quede bloqueada dado que uno de los documentos presentados como prueba por parte de la Administración estadounidense no ha sido certificado adecuadamente y, por lo tanto, no puede ser incluido en el proceso. Se trata de un fallo en el procedimiento que ha permitido que Mahdawi —que cuenta con residencia permanente en Estados Unidos desde hace una década— siga de momento en territorio estadounidense, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CBS.