DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
La ONU denuncia trabas humanitarias en Gaza y EEUU pide apoyo a la Junta de Paz de Trump
La ONU advirtió este miércoles de que las operaciones humanitarias siguen "sometidas a restricciones" en Gaza, donde la población sobrevive en condiciones "extremadamente duras", en una sesión del Consejo de Seguridad en la que el embajador de EE.UU., Mike Waltz, pidió "respaldo" a la Junta de Paz de Donald Trump, que mantendrá mañana su primera reunión en Washington. La subsecretaria de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, señaló al comienzo de la sesión que hace falta "un aumento significativo en la entrada de materiales de alivio y equipamiento médico para evitar un mayor deterioro de la crisis". DiCarlo agregó que "la devastación en la Franja de Gaza sigue siendo masiva" y que "miles de personas necesitan evacuación médica urgente". La diplomática valoró como un paso positivo la reapertura el 2 de febrero del cruce de Rafah para el tránsito peatonal en ambas direcciones, y subrayó que consolidar la segunda fase del alto el fuego es "imprescindible para estabilizar Gaza y sentar las bases de una recuperación liderada por los propios palestinos".
Israel ordena la confiscación de 200 hectáreas de las urbes palestinas de Sebastia y Burqa
Las autoridades israelíes formalizaron una orden de expropiación contra 200 hectáreas de terreno pertenecientes a las ciudades palestinas de Sebastia y Burqa (norte de Nablus), incluido el yacimiento arqueológico que acoge la primera, según confirmó el Gobierno palestino. En un comunicado difundido a última hora del martes, el ministro Muayad Shaban, jefe de la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos, denunció que dicha confiscación "constituye un atentado contra el patrimonio cultural y civilizacional del pueblo palestino" y dijo que demuestra "un uso selectivo de las herramientas legales" para favorecer la ocupación israelí. "El concepto de expropiación en el derecho internacional se refiere a la asignación de tierras para un beneficio público (...). Sin embargo, la práctica actual explota este procedimiento para consolidar el control 'de facto' sobre la tierra y asignarla exclusivamente al servicio de los colonos", denunció Shaban.
Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un ataque de colonos israelíes en Cisjordania
Al menos tres palestinos resultaron heridos de bala, uno de ellos de gravedad, en Mujmas (centro de Cisjordania) por disparos de colonos israelíes, informó la Media Luna Roja Palestina; mientras que un cuarto resultó herido por soldados del Ejército de Israel, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. "Los equipos de la Media Luna Roja Palestina en Ramala están atendiendo a tres personas heridas por munición real disparada por colonos de la localidad de Mujmas", señaló la Media Luna Roja en un comunicado. Consultado por EFE, un portavoz de la Media Luna Roja reiteró que uno de ellos se encuentra "muy grave" tras su traslado al hospital, sin revelar más detalles de su situación. Wafa cuenta al menos un herido más fruto de la intervención posterior de soldados israelíes que acudieron al lugar. Los colonos entraron a Mujmas a robar el ganado de la población palestina de la aldea, y según Wafa el Ejército de Israel estuvo presente durante el incidente sin detenerlo.
Israel confirma la muerte de un militar en el sur de Gaza en un incidente de "fuego amigo"
El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un militar en el sur de la Franja de Gaza, un suceso que está bajo investigación y que ha sido achacado a "fuego amigo", sin que por ahora haya más detalles sobre el incidente. Así, ha indicado en un breve comunicado publicado en sus redes sociales que el fallecido es Ofri Yaffe, de 21 años y miembro de la unidad de reconocimiento de una brigada de paracaidistas, antes de agregar que la familia del militar ha sido ya notificada. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado sus "sentidas condolencias" a la familia de Yaffe, "caído en un doloroso incidente de fuego amigo en la Franja de Gaza".
Gaza reactiva la búsqueda de cadáveres entre las ruinas
El 29 de octubre de 2024, Israel bombardeó un edificio residencial de Beit Lahia, en el norte de Gaza, y acabó con la vida de 200 miembros de la familia Abu Naser que se refugiaban allí. Más de 470 días después, los equipos de rescate de la Franja tratan de sacar a las 67 personas que aún yacen entre los escombros, en una de las operaciones para sacar a miles de cadáveres aún bajo las ruinas de edificios Desde el alto el fuego, los rescatistas intentan con su escasa maquinaria rescatar cuerpos que aún quedan entre las ruinas de edificios bombardeados tras dos años de incesantes bombardeos. Cuando entró en vigor el alto el fuego en Gaza en octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad del enclave estimaba en unos 7.000 los cadáveres desaparecidos en la Franja, ya fuera bajo escombros o en lugares de difícil acceso. El organismo tenía registrados con nombre y apellidos 3.600, pero apuntaba considerar que había una cifra similar de desaparecidos sin identificar.
Una jueza de EEUU bloquea la deportación de un activista palestino por las protestas en la Universidad de Columbia
La Justicia de Estados Unidos ha bloqueado este jueves la deportación de Mohsen Mahdawi, un activista palestino conocido por liderar las protestas contra las acciones de Israel contra la población palestina que han tenido lugar en la Universidad de Columbia desde que comenzó la ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
La jueza Nina Froes ha logrado que la petición de deportación quede bloqueada dado que uno de los documentos presentados como prueba por parte de la Administración estadounidense no ha sido certificado adecuadamente y, por lo tanto, no puede ser incluido en el proceso. Se trata de un fallo en el procedimiento que ha permitido que Mahdawi —que cuenta con residencia permanente en Estados Unidos desde hace una década— siga de momento en territorio estadounidense, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CBS.
Meloni envía a su vicepresidente como observador en reunión de la Junta de Paz de Washington
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia y vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ha anunciado este miércoles que representará a su país en la reunión de la Junta de Paz para Gaza que se celebrará el jueves en Washington y en la que Italia participará con el estatus de "observador".
El jefe de la diplomacia italiana ha confirmado su participación a su llegada este miércoles al aeropuerto de Tirana (Albania), incidiendo en que su país "siempre ha sido protagonista en la zona del Mediterráneo" y que no puede dejar de formar parte de una "estrategia" que les "seguirá situando en primera línea". Tajani ya defendió el martes ante la Cámara de Diputados la necesidad de acudir como observador, asegurando que no existen alternativas viables a la propuesta estadounidense y que una ausencia de Italia sería "políticamente incomprensible".
El Ejército israelí mata a un palestino en el sur de la Franja de Gaza
El Ejército israelí ha matado a un palestino en la zona sur de la Franja de Gaza este miércoles. Según fuentes médicas del hospital gazatí Al Naser, el fallecido era Muhand Jamal Muhamed Al Najar, de 20 años, quien fue asesinado a tiros por soldados del Ejército israelí cerca de la rotonda de Bani Suheila, al este de la ciudad de Jan Yunis (sur de la Franja). Preguntado por la Agencia EFE, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado al respecto.
El número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua supera ya los 600 fallecidos. En total, desde que Israel empezó su ofensiva en Gaza, han muerto más de 72.000 palestinos en ataques israelíes -entre ellos más de 20.000 niños- y más de 171.700 han resultado heridos, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave palestino.
Muere un soldado israelí en el sur de Gaza en un presunto incidente de fuego amigo
Un soldado israelí ha muerto durante la madrugada de este miércoles en el sur de Gaza en lo que se sospecha que fue un incidente de fuego amigo, indica a EFE una fuente militar. En un comunicado, el Ejército ha informado de la muerte del soldado, el joven de 21 años Ofri Yafe de la Unidad de Reconocimiento de Paracaidistas, y afirmó que ha fallecido "en combate".
El incidente ha tenido lugar durante la madrugada y que "continúa siendo investigado, pero todo apunta a que, desgraciadamente, se trató de un incidente de fuego amigo". Según datos del Ejército israelí, 924 soldados han muerto en diferentes frentes -entre ellos Gaza, Cisjordania y Líbano- desde el 7 de octubre de 2023.
México rechaza participar en la Junta de Paz para Gaza pero enviará a un observador
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para formar parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza, y en su lugar enviará a un observador, al igual que la Comisión Europea. La mandataria justificó su decisión por la falta de asiento para Palestina, que México reconoce como Estado independiente, en el organismo creado a raíz del Plan de Paz de Washington para en enclave palestino en un futuro de posguerra con Israel.
"Es importante la participación de ambos estados, de Israel y de Palestina, y no está planteado así en el encuentro", ha declarado en alusión a la reunión de la Junta de Paz convocada para este jueves, 19 de febrero, en Washington D.C. Con todo esto, Sheinbaum ha indicado que "probablemente" sí acuda su embajador de Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos.
