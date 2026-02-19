En Directo
Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
El multimillonario Les Wexner reconoce haber visitado la isla privada de Epstein
El multimillonario magnate minorista Leslie Wexner declaró el miércoles ante un panel de la Cámara de Representantes de EEUU que visitó la isla privada en el Caribe del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, pero afirmó que desconocía la operación de tráfico sexual de Epstein en ese momento. Wexner afirmó haber visitado la isla una vez con su esposa e hijos "durante unas horas" mientras la familia se encontraba en la zona en su barco, según una declaración inicial que Wexner realizó en una declaración ante investigadores del Congreso, proporcionada a Bloomberg News por su abogado. El Comité de Supervisión de la Cámara ha estado investigando el papel que pudo haber desempeñado la amplia red de conexiones de Epstein para facilitar su empresa o retrasar el procesamiento penal. Los agentes del orden que trabajan en el procesamiento de Epstein por tráfico sexual en 2019 identificaron a Wexner como uno de los 10 "co-conspiradores", según un correo electrónico publicado por el Departamento de Justicia en diciembre. Wexner no fue acusado en el caso. Más información sobre Leslie Wexner, aquí.
La policía británica solicita testigos que respalden la trata de personas en la trama Epstein
La policía británica solicitó el miércoles testigos en relación con las acusaciones de trata de personas y agresión sexual a una menor en la década de 1990, mencionadas en archivos vinculados al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. En un comunicado, la policía de Surrey (sureste de Inglaterra) informó haber tenido conocimiento de un informe censurado del FBI que contiene acusaciones de trata de personas y agresión sexual a una menor en el pasado entre 1994 y 1996 en la localidad de Virginia Water. Instaron a cualquier persona con información a que se presente, afirmando que no han encontrado constancia de estas acusaciones en sus registros debido a la escasez de información.
La alcaldesa de Los Ángeles pide la dimisión del presidente del comité de los JJOO 2028 por el caso Epstein
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha pedido la dimisión de Casey Wasserman como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 2028, después de que se publicasen correos de tono personal intercambiados con Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein. "Mi opinión es que debería dimitir", afirmó Bass en una entrevista este lunes con la cadena CNN, en la que subrayó que no tiene autoridad para destituirlo, después de que la Junta o comité ejecutivo de los JJ.OO. decidiese mantener a Wasserman en su cargo la semana pasada. Más información, aquí.
La Policía británica pide la colaboración de testigos por caso Epstein
La Policía del condado inglés de Surrey pidió este miércoles la colaboración ciudadana para que aporte cualquier información sobre una denuncia de trata de persona y agresión sexual que se remontan a los pasados años noventa y que aparecieron en los archivos del pederasta convicto Jeffrey Epstein. En un comunicado colgado en su página web, las fuerzas del orden de Surrey afirman que, tras las publicación de los documentos de Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., han tenido conocimiento de una denuncia en el área de Virginia Water, cerca del castillo de Windsor, entre 1994 y 1996. "Tras revisar nuestros sistemas con la limitada información disponible, no encontramos evidencia de que estas acusaciones se hubieran denunciado a la Policía de Surrey", indica el comunicado, por lo que los agentes animan a cualquier persona con información relevante a que la entregue a la fuerza policial.
Fiscalía de París abre 2 investigaciones y llama a víctimas a denunciar en el caso Epstein
La Fiscalía de París ha abierto dos investigaciones en la vertiente francesa del caso Epstein, una sobre eventuales abusos sexuales y otra sobre posibles delitos financieros, al tiempo que ha pedido a las posibles víctimas del financiero estadounidense que presenten sus denuncias. "Queremos apoyar a estas víctimas. Recibiremos todas sus declaraciones", ha manifestado la fiscal de París, Laure Beccuau, en declaraciones este miércoles a Franceinfo, tras anunciar la apertura de dos "investigaciones marco".
Esas dos investigaciones se centrarán en dos aspectos distintos: uno relacionado con delitos de naturaleza sexual, que podrían clasificarse como trata de personas por parte de un grupo organizado, y el otro, sobre posibles ramificaciones económicas y financieras vinculadas a la Fiscalía Nacional Financiera (PNF).
Mansiones, islas y un piso en París: las imágenes de los principales lugares del 'caso Epstein'
Mansiones, islas y un piso en París: las imágenes de los principales lugares del 'caso Epstein', por Javier Ojembarrena Alba.
La Policía británica examina los vuelos privados del aeropuerto de Stansted por posibles vínculos con Epstein
La Policía del condado de Essex, en Reino Unido, ha informado este jueves de que está examinando información sobre vuelos privados con origen y destino en el aeropuerto Londres-Stansted en relación con los documentos difundidos sobre el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, una semana después de que el ex primer ministro Gordon Brown instara a las autoridades a estudiar si las víctimas fueron objeto de trata dentro y fuera del país.
Reino Unido "evalúa" posibles delitos de trata de mujeres relacionados con el caso Epstein
La policía británica anunció este martes que está "evaluando" la información de los archivos Epstein que indican que varias mujeres fueron objeto de trata de personas en vuelos con destino a Reino Unido. Desde la publicación de millones de documentos sobre el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, ha habido peticiones para que se investiguen los vínculos con esos vuelos del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III. "Estamos evaluando la información que ha surgido en relación con vuelos privados hacia y desde el aeropuerto de Stansted [cerca de Londres] tras la publicación de los archivos Epstein del Departamento de Justicia de los Estados Unidos", declaró indicó la policía de Essex en un comunicado.
Thomas Pritzker dimite como presidente ejecutivo de Hyatt por sus vínculos con Epstein
El magnate hotelero Thomas Pritzker ha renunciado a su cargo de presidente ejecutivo de Hyatt después de que documentos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU revelaran el alcance de sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El multimillonario afirma que tuvo 'un pésimo criterio' al mantener el contacto con el delincuente sexual.
Mujeres rusas, protagonistas en el escabroso mundo de Epstein
Los documentos del caso Epstein contienen numerosas referencias a "russian girls" (chicas rusas) y también sugieren que Epstein realizó varios viajes a Rusia, sobre todo en los años 2010. Muestra de ello es un visado ruso concedido en 2018, una fotografía sin fecha de Epstein frente a un hotel en el centro de Moscú y otra de su expareja, Ghislaine Maxwell, posando entre dos soldados rusos. También hay reservas de billetes de avión a nombre de Epstein y de mujeres, algunas rusas, que los intermediarios presentan como rubias y jóvenes. Los correos electrónicos sugieren además que Epstein y sus intermediarios se aprovecharon de las ganas de algunas jóvenes de abandonar Rusia. Cuando llegaban a Estados Unidos también aprovechaban sus dificultades para encontrar alojamiento para vincularlas a la red.
