Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

Fiscalía de París abre 2 investigaciones y llama a víctimas a denunciar en el caso Epstein

La Fiscalía de París ha abierto dos investigaciones en la vertiente francesa del caso Epstein, una sobre eventuales abusos sexuales y otra sobre posibles delitos financieros, al tiempo que ha pedido a las posibles víctimas del financiero estadounidense que presenten sus denuncias. "Queremos apoyar a estas víctimas. Recibiremos todas sus declaraciones", ha manifestado la fiscal de París, Laure Beccuau, en declaraciones este miércoles a Franceinfo, tras anunciar la apertura de dos "investigaciones marco".

Esas dos investigaciones se centrarán en dos aspectos distintos: uno relacionado con delitos de naturaleza sexual, que podrían clasificarse como trata de personas por parte de un grupo organizado, y el otro, sobre posibles ramificaciones económicas y financieras vinculadas a la Fiscalía Nacional Financiera (PNF).