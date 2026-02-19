Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ProfesoresAlerta vientoLuzAyudas alquilerSkimoBad BunnyFeminicidiosTarifas AenaIncendio ManlleuJubilaciónRodaliesUcraniaRufiánPeste porcina
instagramlinkedin

En Directo

Red global

Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta

Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa

El depredador sexual Jeffrey Epstein.

El depredador sexual Jeffrey Epstein. / House Committee on Oversight

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
  2. Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
  3. Cuba y la 'opción cero': el plan imposible del Gobierno de Díaz-Canel para resistir el cerco de EEUU
  4. ¿Quién destapó el caso Epstein?
  5. Lagarde y Kallas defienden una Europa que no se deja 'denigrar' por Trump
  6. Dónde se pueden consultar los archivos de Epstein: 3 millones de páginas con mensajes, 'e-mails', fotografías y vídeos
  7. Una carta para salvar la natalidad: el plan de Francia para convencer a los jóvenes de ser padres
  8. Un antiguo jefe de policía de Florida dice que Trump le dijo en 2006 sobre Epstein: “Todo el mundo sabe que ha estado haciendo esto”

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

Caso Jeffrey Epstein, en directo: última hora de los documentos, la lista de nombres y las implicaciones políticas

DIRECTO UCRANIA | Sin "voluntad política" para un alto al fuego en Ucrania

DIRECTO UCRANIA | Sin "voluntad política" para un alto al fuego en Ucrania

DIRECTO TRUMP | Israel eleva la alerta y prevé el ataque inminente de EEUU contra Irán

DIRECTO TRUMP | Israel eleva la alerta y prevé el ataque inminente de EEUU contra Irán

Perú tiene nuevo presidente provisional: el congresista José Balcázar, de 83 años

Perú tiene nuevo presidente provisional: el congresista José Balcázar, de 83 años

Visita Venezuela el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y se reúne con Delcy Rodríguez

Visita Venezuela el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y se reúne con Delcy Rodríguez

Zuckerberg declara en un juicio sobre la adicción de los menores que amenaza el negocio de las redes sociales

Zuckerberg declara en un juicio sobre la adicción de los menores que amenaza el negocio de las redes sociales