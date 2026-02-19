Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Príncipe AndrésOriol CardonaBarcelonaViento CatalunyaEileen GuTrumpGonzález AmadorGovernAndreu BuenafuenteLaLigaÁfrica VázquezNombres borrascasFraude pescado
instagramlinkedin

Caso Epstein

Antonia Romeo, la primera mujer secretaria del Gabinete de la historia del Reino Unido

Antonia Romeo

Antonia Romeo / Gobierno del Reino Unido

EFE

EFE

Londres
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha nombrado a Antonia Romeo como nueva secretaria del Gabinete, la primera mujer en ocupar ese importante cargo, tras la reciente dimisión de Chris Wormald en medio de la polémica por el caso Epstein.

Romeo, que ostenta el título de 'dama' y que hasta ahora trabajaba como secretaria permanente en el Ministerio del Interior, fue en el pasado cónsul general del Reino Unido en Nueva York y también trabajó en los Ministerios de Interior y Comercio Internacional.

Los medios británicos resaltan este jueves que Romeo afrontó acusaciones de acoso relacionadas con el periodo en el que trabajó en Nueva York en 2017.

Wormald renunció la semana pasada y su salida fue la tercera baja en el corazón de Downing Street, que en los últimos días ha visto partir al asesor principal del primer ministro, Morgan McSweeney, y a su director de comunicación, Tim Allan.

Archivo - El exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson

Archivo - El exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson / Europa Press/Contacto/Italy Photo Press - Archivo

Starmer ha centrado recientemente las críticas por haber designado al exministro Peter Mandelson como embajador británico en Washington, cargo del que fue destituido el año pasado tras salir a la luz su estrecho vínculo con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

El primer ministro dijo este jueves a la BBC que "nadie está por encima de la ley" al referirse al caso Epstein y que la legislación debe "aplicarse en este caso de la misma manera que en cualquier otro", poco antes de que la Policía detuviera al expríncipe Andrés en medio de varias investigaciones sobre sus lazos con Epstein. EFE

Noticias relacionadas

vg/llb

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
  2. Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
  3. Ucrania reconquista terreno mientras arranca en Ginebra otra ronda de negociaciones con 'pocas expectativas
  4. La crisis de Cuba provoca más inseguridad y la proliferación de las bandas de delincuentes juveniles
  5. Las empresas de Ucrania se trasladan al oeste alterando el mapa económico del país
  6. Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
  7. Barack Obama, sobre los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
  8. Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EEUU

DIRECTO | El arresto del expríncipe Andrés da un golpe devastador a la monarquía británica

DIRECTO | El arresto del expríncipe Andrés da un golpe devastador a la monarquía británica

Antonia Romeo, la primera mujer secretaria del Gabinete de la historia del Reino Unido

Antonia Romeo, la primera mujer secretaria del Gabinete de la historia del Reino Unido

Trump promete 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza

Trump promete 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza

Milei busca aprobar en el Congreso su reforma laboral en medio de una huelga general del movimiento obrero

Milei busca aprobar en el Congreso su reforma laboral en medio de una huelga general del movimiento obrero

Trump da 10 días de plazo a Irán para llegar a un acuerdo o "pasarán cosas malas"

Trump da 10 días de plazo a Irán para llegar a un acuerdo o "pasarán cosas malas"

DIRECTO UCRANIA | Rusia exige volver a la Europa de 1997 para aceptar un alto al fuego en Ucrania

DIRECTO UCRANIA | Rusia exige volver a la Europa de 1997 para aceptar un alto al fuego en Ucrania

La caída a los infiernos del príncipe Andrés comienza en 2019 cuando se hizo pública su implicación en el caso Epstein

EEUU nombra como embajador en Sudáfrica a un defensor del apartheid en los años 80

EEUU nombra como embajador en Sudáfrica a un defensor del apartheid en los años 80