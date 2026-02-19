Las imágenes que incriminan al expríncipe Andrés de Inglaterra en el caso del pederasta Epstein

La detención de Andrew Mountbatten-Windsor en el condado de Norfolk, este de Inglaterra, culmina décadas de polémicas en torno a la relación con el caso Epstein del expríncipe, que en 2015 fue acusado por Virginia Giuffre ante un tribunal de Florida (Estados Unidos) de mantener relaciones con ella cuando era menor. Los hechos se remontan a 1999, cuando el príncipe conoció a Epstein a través de la novia de este, Ghislaine Maxwell, aunque su secretario aseguró que la relación se inició a principios de los años 90. En el juicio a Maxwell, también colaboradora del magnate que fue condenada por trata sexual, se relató que Andrés estuvo en el avión privado de Epstein con una menor de 14 años a mediados de los 90.

El 10 de marzo de 2001, Giuffre afirmó haber mantenido relaciones sexuales con Andrés a los 17 años en Londres y Nueva York, y haber participado con él en una orgía en la isla privada de Epstein. Entonces, Andrés negó ser quien aparece en una fotografía de esa época. El 6 de diciembre 2010, el todavía príncipe a la sazón fue fotografiado junto a Epstein, recién salido de prisión tras una condena por delitos sexuales, y grabado en su apartamento de Manhattan, lo que provocó un escándalo en Reino Unido.

Fotografía censurada incluida en los archivos de Jeffrey Epstein y desvelada por Departamento de Justicia en la que aparece Andrés Mountbatten-Windsor, antes príncipe Andrés, estirado sobre el regazo de varias mujeres mientras Ghislaine Maxwell, de pie, le observa. No se especifica fecha ni lugar. / CONTACTO / Europa Press

En enero de 2015, Giuffre, con el seudónimo de Virginia Roberts, presentó una declaración jurada ante un tribunal de Florida en la que aseguraba que mantuvo relaciones sexuales con Andrés cuando ella era menor de edad, entre 1999 y 2002. Unas acusaciones que el Palacio de Buckingham calificó entonces de "categóricamente falsas".

Un documento que muestra un intercambio de correo electrónico entre Jeffrey Epstein y Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el Príncipe Andrés, y a quien Epstein se refirió como "El Duque", que estaba en un Estados Unidos. La liberación del Departamento de Justicia es fotografiada el sábado, enero. 31, 2026. (AP Foto/Jon Elswick) / Jon Elswick / AP

En 2019, el diario británico 'Daily Mail' publicó unas imágenes de 2010 en las que el príncipe aparecía en la mansión de Nueva York de Epstein despidiéndose de una joven que abandonaba la vivienda y que coincidió con el encarcelamiento del magnate y el posterior presunto suicidio en la celda en la que esperaba la celebración de su juicio.

El expríncipe Andrés y Virginia Giuffre, en una foto en el diario Daily Mail / ARCHIVO

Andrés decidió conceder una entrevista a un famoso programa de la BBC, el 16 de noviembre de 2019, que resultó desastrosa. Intentó justificar su relación con el empresario y negó haber conocido a Giuffre, lo que provocó una condena pública masiva y cuestionó tan gravemente su credibilidad que, cuatro días después, anunció de retirada de la vida pública.

El 31 de enero de 2026, tres meses después de ser desposeído de todos los títulos reales, se publica una nueva fotografía en la que Andrés aparece sobre el abdomen de una chica tumbada en el suelo.

El expríncipe Andrés, en una de sus fotos más comprometedoras reveladas en los últimos archivos desclasificados sobre el caso Epstein. / AP / Jon Elswick

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, testifica en Washington, el 11 de febrero del 2026, con una imagen del expríncipe Andrés en una pantalla a sus espaldas. / WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES / AFP

Y diez días después, trasciende que la policía evaluaba unas denuncias relativas a si Andrés compartió con Epstein informes secretos desde su cargo de enviado comercial del Reino Unido (2001-2011). El cargo por el que este jueves ha sido detenido.