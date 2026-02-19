Fotos y correos
Las imágenes que incriminan al expríncipe Andrés de Inglaterra en el caso del pederasta Epstein
Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein
DIRECTO | Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
¿Podría el expríncipe Andrés, el hermano de Carlos III, entrar en prisión por el caso Epstein? Esto es lo que dice la ley británica
El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor: de hijo preferido de Isabel II a una bomba de racimo para la corona británica por el caso Epstein
La detención de Andrew Mountbatten-Windsor en el condado de Norfolk, este de Inglaterra, culmina décadas de polémicas en torno a la relación con el caso Epstein del expríncipe, que en 2015 fue acusado por Virginia Giuffre ante un tribunal de Florida (Estados Unidos) de mantener relaciones con ella cuando era menor. Los hechos se remontan a 1999, cuando el príncipe conoció a Epstein a través de la novia de este, Ghislaine Maxwell, aunque su secretario aseguró que la relación se inició a principios de los años 90. En el juicio a Maxwell, también colaboradora del magnate que fue condenada por trata sexual, se relató que Andrés estuvo en el avión privado de Epstein con una menor de 14 años a mediados de los 90.
El 10 de marzo de 2001, Giuffre afirmó haber mantenido relaciones sexuales con Andrés a los 17 años en Londres y Nueva York, y haber participado con él en una orgía en la isla privada de Epstein. Entonces, Andrés negó ser quien aparece en una fotografía de esa época. El 6 de diciembre 2010, el todavía príncipe a la sazón fue fotografiado junto a Epstein, recién salido de prisión tras una condena por delitos sexuales, y grabado en su apartamento de Manhattan, lo que provocó un escándalo en Reino Unido.
En enero de 2015, Giuffre, con el seudónimo de Virginia Roberts, presentó una declaración jurada ante un tribunal de Florida en la que aseguraba que mantuvo relaciones sexuales con Andrés cuando ella era menor de edad, entre 1999 y 2002. Unas acusaciones que el Palacio de Buckingham calificó entonces de "categóricamente falsas".
En 2019, el diario británico 'Daily Mail' publicó unas imágenes de 2010 en las que el príncipe aparecía en la mansión de Nueva York de Epstein despidiéndose de una joven que abandonaba la vivienda y que coincidió con el encarcelamiento del magnate y el posterior presunto suicidio en la celda en la que esperaba la celebración de su juicio.
Andrés decidió conceder una entrevista a un famoso programa de la BBC, el 16 de noviembre de 2019, que resultó desastrosa. Intentó justificar su relación con el empresario y negó haber conocido a Giuffre, lo que provocó una condena pública masiva y cuestionó tan gravemente su credibilidad que, cuatro días después, anunció de retirada de la vida pública.
El 31 de enero de 2026, tres meses después de ser desposeído de todos los títulos reales, se publica una nueva fotografía en la que Andrés aparece sobre el abdomen de una chica tumbada en el suelo.
Y diez días después, trasciende que la policía evaluaba unas denuncias relativas a si Andrés compartió con Epstein informes secretos desde su cargo de enviado comercial del Reino Unido (2001-2011). El cargo por el que este jueves ha sido detenido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Decenas de detenidos en una operación contra una red de fraude 'a gran escala' de venta de entradas del Louvre
- Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza
- Ucrania reconquista terreno mientras arranca en Ginebra otra ronda de negociaciones con 'pocas expectativas
- La crisis de Cuba provoca más inseguridad y la proliferación de las bandas de delincuentes juveniles
- Las empresas de Ucrania se trasladan al oeste alterando el mapa económico del país
- Barack Obama, sobre los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
- Última hora de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por el caso Epstein, en directo
- Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EEUU