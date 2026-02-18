Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Rusia, el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Una subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional deja el cargo tras las polémicas muertes en Minnesota La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin, firme defensora de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, abandonará el cargo en medio de las críticas a la administración liderada por el magnate republicano tras dos muertes en el estado de Minnesota. Su salida estaba prevista en diciembre, si bien los tiroteos en los que fallecieron el enfermero Alex Pretti y Renee Good --el primero a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza y la segunda por disparos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)-- han alargado su permanencia en el cargo. McLaughlin ha sido la cara visible --junto con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem-- de la agenda de deportaciones masivas y detenciones de migrantes irregulares en el país impulsada por Trump, según ha recogido la cadena CNN.

Trump acusa a los demócratas por el vertido en el río Potomac, que baña Washington D.C. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este martes a los gobernadores de los estados de Maryland y Virginia y a la alcaldesa de Washington D.C., todos ellos demócratas, de ser los responsables del vertido de aguas residuales en el río Potomac, que baña la capital estadounidense, y les ha dicho que si no pueden resolverlo, deben llamarle a él para que lo haga. "Maryland, Virginia y Washington, D.C., que son responsables del derrame masivo de aguas residuales en el río Potomac, deben ponerse a trabajar inmediatamente", ha escrito Trump en un mensaje en su red Truth Social en el que continúa que "si no pueden hacer el trabajo, tienen que llamarme y pedirme, educadamente, que lo arregle".

EEUU prevé que ventas de crudo venezolano superarán los 10.000 millones de dólares anuales El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, estimó este martes que las ventas de crudo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los 10.000 millones de dólares anuales, ingresos que ayudarían a "reconstruir" el país suramericano tras la salida del poder del depuesto presidente Nicolás Maduro. "Hasta ahora hemos vendido alrededor de 1.000 millones de dólares en petróleo. Recientemente hemos firmado acuerdos para vender otros 5.000 millones de dólares en los próximos meses. Así que estamos hablando de bastante más de 10.000 millones de dólares al año", dijo Wright a Fox News. Según el secretario, que se reunió en Caracas la semana pasada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para impulsar un "histórico" pacto energético, este "volumen de ingresos enorme" se destinará a "empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo".

Netanyahu quiere que Irán limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos El primer ministro israelí, Benjamín Netanyau, tiene claro que una de las condiciones que Israel pone para un acuerdo entre Estados Unidos e Irán es que limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos. En un acto celebrado en Jerusalén este fin de semana pasado, Netanyahu afirmó que un acuerdo debe tener varios componentes: que todo el material de enriquecimiento de uranio salga del país, que se desmantele su infraestructura para hacerlo, que se limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles y que Irán deje de financiar "el eje del terror", en referencia a grupos como Hizbulá. El anterior enfrentamiento entre Israel e Irán puso en evidencia que las capacidades defensivas de Israel se verían en dificultades ante el ataque continuado de los drones iranís, ya que dispone de capacidades de producción muy elevadas y sus costes son mucho más bajos que los que tiene que afrontar Israel para defender el espacio aéreo.

Las ceremonias de luto de manifestantes se convierten en nuevos gestos de desafío en Irán Irán llega al fin de los tradicionales 40 días de luto por los miles de muertos en la represión de las protestas dividido entre actos gubernamentales en mezquitas en honor a policías fallecidos y las ceremonias de familiares de manifestantes con canciones que apelan a la libertad, en un nuevo gesto de desafío contra las autoridades. En la cultura chií iraní tiene una gran importancia el rito de rememorar al difunto pasados 40 días de su muerte, fecha que pone fin al luto de la familia, y hoy estas ceremonias han mostrado el abismo que existe entre la República Islámica y parte de la población tras las protestas del mes pasado.

El ministro de Exteriores iraní afirma que hay acuerdo con EEUU en "líneas generales" El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró este martes que la última ronda de conversaciones con Estados Unidos fue constructiva y se acordaron las "líneas generales" para un pacto. "Al final, logramos alcanzar un acuerdo amplio sobre una serie de líneas generales, sobre cuya base avanzaremos y comenzaremos a trabajar en el texto de un posible pacto", declaró Araqchi a la televisión estatal tras las conversaciones en Ginebra. También calificó las conversaciones como "más constructivas" que el ciclo anterior, celebrado a principios de este mes, y aseguró que no se fijó una fecha para la siguiente ronda de diálogo. Más tarde, durante una sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarme, Araqhchi celebró que se abre una "nueva oportunidad" y dijo que espera que estas negociaciones conduzcan a una solución negociada y duradera que sirva a los intereses de las partes implicadas y de la región en su conjunto.

Jameneí critica la postura negociadora de EEUU y resta importancia a las amenazas de Trump El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, criticó este martes a Estados Unidos en las negociaciones que mantienen los dos países sobre el programa nuclear iraní y aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, no logrará destruir a la República Islámica. "Si realmente debe haber una negociación, porque no siempre hay lugar para ella, determinar de antemano el resultado de la negociación es un acto incorrecto y estúpido", aseguró Jameneí. Irán y Estados Unidos han mantenido este martes en Ginebra la segunda ronda de las negociaciones nucleares, en unas conversaciones que se producen bajo las amenazas militares de Washington, que ha desplegado un portaaviones en el golfo Pérsico y ha ordenado el envío otro más para presionar a Teherán.

Irán dice que trabaja con OIEA sobre acuerdo para inspección de sitios nucleares atacados Irán trabaja con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en un acuerdo integral de salvaguardas para la inspección de las instalaciones nucleares que fueron atacadas por EEUU en junio pasado, dijo este martes el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en la Conferencia de Desarme de la ONU. "Esas instalaciones requieren un marco acordado mutuamente entre Irán y la agencia. Esto es algo en lo que estamos trabajando", sostuvo Araqchí, poco después de haber mantenido en Ginebra negociaciones indirectas con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

Irán dice que ha alcanzado un consenso con EEUU sobre los principios de un acuerdo Irán afirmó este martes que ha alcanzado con Estados Unidos un consenso sobre los "principios directores" de un posible acuerdo nuclear durante la segunda ronda de negociaciones celebrada en Ginebra. "Hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores, sobre los cuales basaremos la redacción de un posible texto de acuerdo", dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a los periodistas tras el fin de la segunda ronda de negociaciones indirectas. Araqchí, sin embargo, matizó que "esto no significa que llegaremos pronto a un acuerdo" ya que "cuando se llega a la redacción del texto, el trabajo se vuelve más difícil". El jefe de la diplomacia iraní calificó esta segunda ronda en la ciudad suiza de "más seria" que la anterior del 6 de febrero en Omán y en la que se "lograron avances positivos".